РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 253 13

Российские оккупанты тщетно пытались улучшить свое положение в направлении Запорожья, - Генштаб

область,запорізька

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в направлении Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха не имели, с потерями отступили", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что "на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без удостоверяющих личность документов запрещено".

Читайте также: Враг неудачно попытался совершить наступление на Новую Дмитровку в направлении Изюм-Барвенково, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (20312) Запорожье (2735)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
штопаний андон
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
+6
Сраку треба було зашити.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:08 Ответить
+5
Ну цей МТ, на 100% покращив становище!
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
штопаний андон
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
Сраку треба було зашити.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:08 Ответить
Так вони схоже цей самий орган і зашивають.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:31 Ответить
Это кадыровцы его так?
показать весь комментарий
27.04.2022 21:10 Ответить
Ну не має в Україні овець...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:12 Ответить
😁
показать весь комментарий
27.04.2022 21:24 Ответить
З просторів Інтернету
Український хірург, який зашив рану російському солдатові, вперше побачив, як виглядає штопаний г@ндон(с)
показать весь комментарий
27.04.2022 22:12 Ответить
Ну цей МТ, на 100% покращив становище!
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
"Запорізький марш" (рок-версія)| "Zaporizhzhian march" (rock version)

https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
показать весь комментарий
27.04.2022 21:11 Ответить
Вы про Мариуполь расскажите...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:15 Ответить
27 апр. 2022 г.

Знову Нищівний Удар по РФ! Літаки України Прорвали оборону РФ і знищили 3 склади ***********!
https://www.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws


показать весь комментарий
27.04.2022 21:21 Ответить
І покращили,сиділи на табуретках в танках,тепер лежать в мішках. Хто до нас на танку прибуде,тей в ньому і в добриво перетвориться
показать весь комментарий
27.04.2022 21:24 Ответить
А сидел бы у себя дома, был бы жив и не вредим, а то видите ли, воевать припёрся в Украину.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:52 Ответить
 
 