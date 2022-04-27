Российские оккупанты тщетно пытались улучшить свое положение в направлении Запорожья, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в направлении Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха не имели, с потерями отступили", - отмечается в сообщении.
Также в Генштабе подчеркнули, что "на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без удостоверяющих личность документов запрещено".
