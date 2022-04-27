Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис для хаоса на всех базовых рынках, - Зеленский
Достаточный объем экспорта украинской продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции .
На очереди – новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта.
Также согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ходорковский Михаил
@mich261213
«МИД РФ заказал печать 175 тыс. дипломатических паспортов при штате в 15 тыс. человек». После тяжелого рабочего дня на войне «против НАТО» генералам и министрам с любовницами срочно необходимо развеяться на курортах Италии и Юга Франции.