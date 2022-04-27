РУС
Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис для хаоса на всех базовых рынках, - Зеленский

зеленський

Достаточный объем экспорта украинской продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции .

На очереди – новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта.

Также согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", - подчеркнул он.

Смотрите: Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21568) кризис (3071) россия (96895)
+12
27.04.2022 21:20 Ответить
27.04.2022 21:20 Ответить
+3
Твит



Ходорковский Михаил

@mich261213

«МИД РФ заказал печать 175 тыс. дипломатических паспортов при штате в 15 тыс. человек». После тяжелого рабочего дня на войне «против НАТО» генералам и министрам с любовницами срочно необходимо развеяться на курортах Италии и Юга Франции.
27.04.2022 21:13 Ответить
27.04.2022 21:13 Ответить
+3
они шпарят по методичкам которые разработал совок, но сша на 2 уровня вперед...
27.04.2022 21:18 Ответить
27.04.2022 21:18 Ответить
27.04.2022 21:13 Ответить
27.04.2022 21:13 Ответить
Интересно как они это провернут? Неужели на границах Евросоюза работают сплошные дураки? Я думаю они теперь начнут проверять кто истинный дипломат а кто так , решил пошопиться или провести нелегально парочку миллионов под видом дипломата. Тем более Евросоюз повышвыривал вон кучу их дипломатов.
27.04.2022 21:26 Ответить
27.04.2022 21:26 Ответить
они шпарят по методичкам которые разработал совок, но сша на 2 уровня вперед...
27.04.2022 21:18 Ответить
27.04.2022 21:18 Ответить
27.04.2022 21:20 Ответить
27.04.2022 21:20 Ответить
Піонтковський - "красава", на відміну від ілларіонова
27.04.2022 21:24 Ответить
27.04.2022 21:24 Ответить
А чем вам Илларионов не угодил? Илларионов не поддерживает путина и критикует его где только возможно. И о войне он предупреждал задолго до Запада.
27.04.2022 21:28 Ответить
27.04.2022 21:28 Ответить
81 год мужику. Математик и журналист. Мозги в порядке
27.04.2022 21:39 Ответить
27.04.2022 21:39 Ответить
Ілларіонов розумна людина, але його за великі гроші купила зелена блювота, після цього він став мало цікавий. Це тактика зеДебіла купляти, єдиний хто послав цю наволоч це Омелян, решта це продажна підлота люсі,подоляки,лящі,сакашвілі та інша мерзота.
28.04.2022 08:42 Ответить
28.04.2022 08:42 Ответить
Не знаю як відносно світового хаосу,але фінансовий хаос бреде по росії
27.04.2022 21:26 Ответить
27.04.2022 21:26 Ответить
 
 