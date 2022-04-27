Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис для хаоса на всех базовых рынках, - Зеленский

Достаточный объем экспорта украинской продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции .

На очереди – новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта.

Также согласуем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", - подчеркнул он.

