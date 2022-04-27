Прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу отказа от сотрудничества с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.

Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.

