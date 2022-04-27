Прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу отказа от сотрудничества с РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю.
Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.
Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?"
автор Kisa Vodopianinov
Болгарії і Польщі допоможе Євросоюз, вони вже сказали, що Польща і Болгарія братиму Газ і Нафту у Євросоюзу, погано що деякі організації погодилися платити путіну рублями, криваві рублі для деяких кров'ю не пахнуть.
Завалит всех обломками у входа.
А после, эту кучу разгребая,
Перевернут все в памяти страницы
И понастроят новые темницы.
Але вже весь світ це знає і відповідно реагує. Навіть Греція, яка начебто "небайдуже дихала" в бік мордору, і та запропонувала Болгарії допомогу у вирішенні поставок газу.
Путін як ляльковод за ниточки дьоргає і робить все, щоб Європа пересралась. І йому це непогано вдається.
Тому що ті ж поляки і прибалти дивлячись на те як себе ведуть гниди з Німеччини чи Франції, теж м'яко кажучи починають розуміти, що їх готові кинути в пащу до дракона заради круасанів.
Еам и своего газа хватит.
А европейцев это подтолкнет быстрее искать новые источники.