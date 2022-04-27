РУС
Прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу отказа от сотрудничества с РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией.

Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, которая рассматривает объединенную Европу как мишень", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, чем скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.

Читайте: Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис для хаоса на всех базовых рынках, - Зеленский

Газ (10251) Зеленский Владимир (21568) Польша (8611) россия (96895) Евросоюз (17479)
+7
"Пьяные крики и запах сортира -
Внешние признаки "русского мира".
Цепь золотая на шее банкира -
Связь поколений "русского мира".
Русский язык стал родным для башкира -
Это политика "русского мира".
У депутата седьмая квартира -
Вот справедливость "русского мира".
Крест золотой на груди рэкетира -
Это духовность "русского мира".
Из негодяя сделать кумира -
Идеология "русского мира".
Ложь ежедневная телеэфира -
Это правдивость "русского мира".
Двадцать копеек пачка пломбира -
Память фантомная "русского мира".
В морду удар от отца-командира -
Вот "педагогика" "русского мира".
Насмерть кувалдой забить дезертира -
Это гуманность "русского мира".
Сытый смешок на устах конвоира -
Это реальность "русского мира".
Вор, матершинник, подлец и задира -
Это сторонник "русского мира".
Кнут, кандалы, яд, петля и секира -
Издревле скрепы "русского мира".
Смерть вместо масла, война вместо мира -
Это основа "русского мира".
Братья, друзья, земляки-украинцы!
Разве нужны нам такие "гостинцы?"

автор Kisa Vodopianinov
27.04.2022 21:35 Ответить
+6
Гопник - є гопник. Не почав з Німеччини чи Франції - знайшов типу "слабших" - попробувати свій гоп=стоп.
Але вже весь світ це знає і відповідно реагує. Навіть Греція, яка начебто "небайдуже дихала" в бік мордору, і та запропонувала Болгарії допомогу у вирішенні поставок газу.
27.04.2022 21:35 Ответить
+3
Картинка класна,Кремль, голуб і камінь з традиційним скульптурним матеріалом кацапів. Коли вони уже з екскрементів виберуться
27.04.2022 21:29 Ответить
Картинка класна,Кремль, голуб і камінь з традиційним скульптурним матеріалом кацапів. Коли вони уже з екскрементів виберуться
27.04.2022 21:29 Ответить
Дуже добрий вірш, дуже .
Болгарії і Польщі допоможе Євросоюз, вони вже сказали, що Польща і Болгарія братиму Газ і Нафту у Євросоюзу, погано що деякі організації погодилися платити путіну рублями, криваві рублі для деяких кров'ю не пахнуть.
27.04.2022 21:39 Ответить
Темницы рухнут и свобода
Завалит всех обломками у входа.
А после, эту кучу разгребая,
Перевернут все в памяти страницы
И понастроят новые темницы.
27.04.2022 21:44 Ответить
Ну болгари уже цапаються з сербами і угорцями.

Путін як ляльковод за ниточки дьоргає і робить все, щоб Європа пересралась. І йому це непогано вдається.

Тому що ті ж поляки і прибалти дивлячись на те як себе ведуть гниди з Німеччини чи Франції, теж м'яко кажучи починають розуміти, що їх готові кинути в пащу до дракона заради круасанів.
27.04.2022 21:53 Ответить
Долбо*бы 100-й лвл. Есть контракт, все оговорено и мелкими строчками и между строчек. Затаскают по судам кацапов и разденут до последнего гвоздя в сортире отберут.
27.04.2022 21:54 Ответить
27.04.2022 21:57 Ответить
НЕНАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР.
27.04.2022 22:34 Ответить
И Украине нужно свою трубу перекрыть.
Еам и своего газа хватит.
А европейцев это подтолкнет быстрее искать новые источники.
27.04.2022 22:35 Ответить
а в нас газ "откуда"? ми вже взірвали трубу?
27.04.2022 22:43 Ответить
 
 