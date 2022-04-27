"Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - в Казахстане ответили на угрозы кремлевского пропагандиста Кеосаяна

Гражданский активист Казахстана Арман Шураев в ответ кремлевскому пропагандисту Кеосаяну заявил, что все казахи поддерживают Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, МИД Казахстана раскритиковало выступление супруга пропагандистки Симонян Кеосаяна, что казахстанцам следует "внимательно взглянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь МИД Казахстана.

Также против пропагандиста выступили публичные активисты.