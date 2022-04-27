РУС
"Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - в Казахстане ответили на угрозы кремлевского пропагандиста Кеосаяна

Гражданский активист Казахстана Арман Шураев в ответ кремлевскому пропагандисту Кеосаяну заявил, что все казахи поддерживают Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, МИД Казахстана раскритиковало выступление супруга пропагандистки Симонян Кеосаяна, что казахстанцам следует "внимательно взглянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

"Считаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь МИД Казахстана.

Также против пропагандиста выступили публичные активисты.

Автор: 

Добре сказано, добавить нічого
27.04.2022 21:37 Ответить
Все, ще одна "нєдружествєнная страна" у списку!
27.04.2022 21:36 Ответить
Кацапне снова дали ссаной тряпкой по хлебалу! )
27.04.2022 21:39 Ответить
Все, ще одна "нєдружествєнная страна" у списку!
27.04.2022 21:36 Ответить
Пора "нєдострану бензоколонку" на помиї історії відправляти.
27.04.2022 22:03 Ответить
Добре сказано, добавить нічого
27.04.2022 21:37 Ответить
Россия никогда не тронет Казахстан, ибо тут уже Китай скажет свое слово...
27.04.2022 21:37 Ответить
Даже и не в Китае дело (хотя он свою роль играет), а в том, что после войны с Украиной у параши реально будет нечем воевать
27.04.2022 21:43 Ответить
Не буде ніякої рашкі. Інакше це не перемога буде, а перемир'я.
27.04.2022 21:50 Ответить
Влучно❗👍
27.04.2022 21:56 Ответить


Саме так.
Недоімперія паРашка повинна захлинутись в своєму лайні та розпастися на пару десятків країн, далі - обмін ОМП на їжу, контребуції за зруйноване та за кожного нашого загиблого.
Ров з автоматичними кулеметами на кордоні, ніяких біжинців з теріторії бувшої паРашки та гуманітарної допомоги.
Потім невеличка війна між ними за ресурси і відкат в економіці та загальному стані на початок
ХХ ст.
Шоб цей лепрозорій більше ніколи та нікому не загрожував.
Доерчі, буде гарний приклад для КНР.
27.04.2022 23:57 Ответить
згоден 100%
28.04.2022 00:54 Ответить
в УКРАИНЕ тоже считали что нападение рашистов невозможно.
27.04.2022 22:15 Ответить
это только один зеленый гундосик так считал
28.04.2022 00:13 Ответить
Кацапне снова дали ссаной тряпкой по хлебалу! )
27.04.2022 21:39 Ответить
Кришталевою російською мовою - кращою, ніж у Кеосаяна.
27.04.2022 21:41 Ответить
Свинособача за визначенням не кришталева.
27.04.2022 21:54 Ответить
Той кришталь звісно з гівна.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:42 Ответить
сама здохнешь від сіфілісу
27.04.2022 21:50 Ответить
Я щось не зрозумів. А на хіба воно писюкає в Твітер? Чому не скрєпне айсікью від мейл.сру? Чому з американського айфона, а не зі скрєпного йотапона? Ох уж ці лицеміри - узкіє пропагандони!
27.04.2022 21:57 Ответить
Молодец, Dima
27.04.2022 21:58 Ответить
27.04.2022 23:32 Ответить
приглашаю на свингер пати марго, тигран, как всегда идет лесом
28.04.2022 06:06 Ответить
Достойный ответ путинской подстилке. Казахстан, Украина с Вами! Мы победим!
27.04.2022 21:43 Ответить
В Казахстане к сожалению думают так как автор видео еденицы❗ Вата у казахов ядреная. К сожалению это так💥☝
27.04.2022 22:00 Ответить
Я б не був таким категоричним. У мене є безліч прикладів, що спростовують Ваші слова.
28.04.2022 00:03 Ответить
в мене мало знайомих казахів, але вони всі за пендель для рашки.
28.04.2022 06:03 Ответить
Требо не забувати , що подавна більшість так званних "рускаязичніх" вони за походженням українці й на відміну від жителів Кубані , Ростова , Воронєжа й Ліпецька вони не забувають , що вони саме українці , а не рюзькіє ...

До речі , в тому ж самому Белгороді йще років 50 тому подавна більшість населення вважали себе саме українцями .
27.04.2022 21:43 Ответить
какой твой язык, мокша?
27.04.2022 22:09 Ответить
що ти там прохрюкало?
28.04.2022 08:45 Ответить
Та шо ж такоє?! Кругом русахвоби!

27.04.2022 21:44 Ответить
"Вот ету, затєвают."
27.04.2022 21:59 Ответить
Казахи, білоруси, молдовани, грузини та інші сидять на зорі і мовчки чекають коли Україна переможе рососію і освободить їх...
27.04.2022 21:44 Ответить
Не пересмикуй. Білоруси, наприклад, донедавна вели рельсову війну проти російської армії на своїй території. По-друге, багаття в Імперії Зла тільки розпалюється. Далі буде. Кацапи в Казахстані зовсім недавно допомагали нинішній владі придушити громадянські протести, але загнобили там стільки людей по своїй людожерській традиції, що навіть казахська влада стала проти них і тепер кацапам у Казахстані буде непереливки. Та і не до Казахстану їм тепер, а буде ще набагато гірше. Тому подивимося хто кого піде завойовувати: кацапи чи казахи.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:19 Ответить
***********, Байконур наш или куда?
27.04.2022 21:44 Ответить
Коли у Казахстані була заворушка і не працював мобільний зв'язок та Інтернет, то на Байконурі все працювало і російські мобільні оператори забезпечували зв'язок. Байконур в окупації, як був наш Севастополь.
27.04.2022 23:32 Ответить
я вибачаюсь але нечіпай Байконур. я там служив, тож знав усе те гівно з чим ознайомилась Україна сьогодні вч75450
28.04.2022 06:15 Ответить
Як ізясчно ткнув писком самця Симонянки в його ж лайно.
27.04.2022 21:44 Ответить
Практично весь світ чекає
27.04.2022 21:49 Ответить
Тигруля дальше кацапского телевизора , больше ни на кого и не расщитовал.

А после победы Украины этот персонаж не появится ни в одном телевизере ( будет сидеть где нибудь в какой-нибудь выдуманной " Аргентине"), как успевший сбежать(может быть), вождь 4го русишрейха
27.04.2022 21:49 Ответить
так літаки не літають. і санкції. Короче , буде в кішлаку з вівцями .
27.04.2022 21:53 Ответить
На кацапии телевисеры.

После нашей победы откуда там взяться телевизорам, телеграф в лучшем случае
27.04.2022 22:16 Ответить
Росийский пропагандонов скоро будут гнать отовсюду пенделями под жирные зады ,которые они наели на рашаТВ.
27.04.2022 21:50 Ответить
Молодцы казахи, мало с ними общался, но по армии и случайно по жизни произвели хорошее впечатление.
27.04.2022 21:50 Ответить
у перекладі-кеосаян-підарян
27.04.2022 21:51 Ответить
Кеососян-хуїсосян-вжопудолбян-уїбян
27.04.2022 22:08 Ответить
Послать фашистскую рашу это правило хорошего тона в мире )))
27.04.2022 21:52 Ответить
Не дуже довіряю тим діячам поза московією, які залюбки патякають мовою окупанта під приводом своєї любові до спілкування з москальською авдиторією, хоча все це мокшанське лайно іде у їхні власні країни.
В Україні вже все телебачення засрали свинособачою без перекладу навіть всупереч закону про мову, а грамотність журналістів - в районі плінтуса.
27.04.2022 21:53 Ответить
Ненависть казахов и украинцев к рашистам должна быть понятна им без перевода.
27.04.2022 22:18 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
27.04.2022 23:18 Ответить
Все ти розцмієш, невідомо хто зі свіжою реєстрацією

І шось ти забагато ****** на друзів України в інших країнах, які не знають української
28.04.2022 00:18 Ответить
відкрию страшну таємницю... білоруси теж чекають перемогу України над тюрмою народів
27.04.2022 21:54 Ответить
А могли б хоч щось робити для цього.
27.04.2022 22:52 Ответить
В білорусі рейкові партизани ламали шафи керування стрілками. Деяких затримали і коліна прострілювали. Зараз взагалі драконівські закони прийняли...
27.04.2022 23:09 Ответить
Дякую казахському народу за підтримку.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Алга Казахстан!!!
27.04.2022 21:54 Ответить
Московские армяне реально позорят армянскую нацию.
27.04.2022 21:57 Ответить
Зате дуже добре пристроїлися пропогандонами...багато вірмен серце в мізки кацапам...
27.04.2022 23:10 Ответить
Вжарив та як треба! 🖕
27.04.2022 22:01 Ответить
Героям слава !!

Щира подяка казахському народу за підтримку Украіни !
27.04.2022 22:02 Ответить
Світ чекає від України перемоги, а зелені про перемовини з парашею ниють
27.04.2022 22:04 Ответить
А чего бы не помочь? Отвлечь часть войск на себя? Все ждут пока Украина победит...
27.04.2022 22:05 Ответить
Казахи, на чужом *** в рай не въедешь , нам нет толку от того, что вы сидите и на кнопки нажимаете , мы свою страну отстоим и отстроим, а вы как были прихвостни у паРаши , так и останетесь, поставите САМИ перед собой вопрос , КТО МЫ ТАКИЕ ????? И если сможете ответить достойно, значить и поступки ваши будут адекватными, а если вы простые *******, то и относится к вам будут как к ********.
27.04.2022 22:05 Ответить
Ну все, теперь, Казахстан, жди денацификации... От россии по братски. Надеюсь, казахи сделают выводы и не допустят пожирания своей страны росиией, как допустили белорусы.
27.04.2022 22:06 Ответить
Спасибо, казахи!!! Одолеем ми врага. Пусть дорога тяжела, знаем без подсказки что добро сильнее зла наяву и в сказке ) помните пестню ? )
27.04.2022 22:08 Ответить
песню, а не пестню, це тільки в раші так коверкають російську мову.
27.04.2022 23:40 Ответить
Спеціяльно коверкаю ) вибач за мій хранцузький )
27.04.2022 23:59 Ответить
ПеZтня !
28.04.2022 07:46 Ответить
Активісти це непогано, але хотілося б почути схожу позицію від офіційних осіб Казахстану.
27.04.2022 22:08 Ответить
все ждут, а зелох мутит тайные договорняки с куйлом своей шоблой
27.04.2022 22:12 Ответить
28.04.2022 07:47 Ответить
Казахстан в ОДКБ, військовий союзник рашки, можливо постачає їм озброєння на вимогу, а також в Євразійському Союзі і допомагає обходити санкції.

Це добре, що казахи чекають перемоги України, мабуть бачучи в нас свій гордий Казахстан з паралельного світу чи майбутнього. Надіюсь вони з розумінням поставляться до санкції, які будуть введені проти них в близькому майбутньому. Чекайте... Аби в Україні вас не було
27.04.2022 22:14 Ответить
Активісти це непогано, але хотілося б побачити схожу позицію від офіційних осіб Казахстану.
27.04.2022 22:16 Ответить
Оце справді круто!
27.04.2022 22:27 Ответить
Дякую. Ми теж з нетерпінням чекаємо.
27.04.2022 22:37 Ответить
27.04.2022 22:39 Ответить
Повторю комент.

Дякую. Ми теж з нетерпінням чекаємо.
27.04.2022 22:43 Ответить
Не чекаємо, а робимо, що можемо. Кожний. кацапстану гаплик.
27.04.2022 22:56 Ответить
Так. Тільки дуже хочеться, щоб якнайшвидше.
показать весь комментарий
никогда даже со времен ссср не было никаких претензий к казахам всегда были добрым адекватным народом но такую базу не ожидал)
27.04.2022 22:47 Ответить
Казахи, не тратьте время на на этих гавноедов - учите тактику и мануалы по энлав, стингер и (ПРАВИЛЬНЫЕ) коктейли "Бандэра-смузи"!
p.s. (из расчёта на одну бутылку 0.5) - чайная ложка с горкой серебрянки, 350 гр. бензина, 150 грю отработки (на 10 литров отработки добавить 2 литра растворителя в котором растворили 50-100 гр. пенопласта) - удачи!...
27.04.2022 23:25 Ответить
Кеосаян надеюсь заглотнул хорошенько после этого видео. Хотелось бы чтобы подобные заявления были и с Беларуси, Грузии и Молдовы, чтобы эти пропагандоны места себе не находили.
28.04.2022 00:42 Ответить
До Дону етнічна територія українців, після Дону казахів. По цій річці також межа Європи і Азії. Треба обов'язково відновити кордон з Казахстаном і південніше з Грузією.
28.04.2022 05:31 Ответить
... казахи, настоящие казаки!!!
28.04.2022 06:36 Ответить
Справжні!
28.04.2022 07:46 Ответить
Москвичи никакому народу даже спасибо не сказали,за то что их говногород в сорок первом отстояли дорогой ценой,теперь даже имеют наглость предъявлять претензии.
28.04.2022 08:40 Ответить
Москвичи никакому народу даже спасибо не сказали

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Москвичи,это смесь управленцев и лимиты.
Что хочется ,когда залез наверх?Плюнуть вниз.(Жванецкий)
Очень хорошо эта порода описывется Булгаковым в "Собачьем сердце".
Арман всё правильно сказал, не кривляясь,спокойно разложил всё по полочкам.
Спасибо за поддержку.
28.04.2022 10:34 Ответить
 
 