На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

На Восточном направлении враг совершил три атаки на позиции наших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 75; БМП – 1; АТ – 2; БПЛА – 2".

Читайте также: На Восточном направлении 26 апреля отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены до 100 рашистов, 6 танков, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"