РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 390 4

На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

На Восточном направлении враг совершил три атаки на позиции наших воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 75; БМП – 1; АТ – 2; БПЛА – 2".

Читайте также: На Восточном направлении 26 апреля отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены до 100 рашистов, 6 танков, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техника (1772) ВСУ (6846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сьогодні літаків нема, значить завтра посиплються
показать весь комментарий
27.04.2022 21:53 Ответить
круті , видать...
показать весь комментарий
27.04.2022 21:57 Ответить
Мало
показать весь комментарий
27.04.2022 22:26 Ответить
 
 