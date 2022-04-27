На Восточном направлении отбиты 3 атаки россиян, уничтожены 75 оккупантов, 1 БМП и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
На Восточном направлении враг совершил три атаки на позиции наших воинов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 75; БМП – 1; АТ – 2; БПЛА – 2".
