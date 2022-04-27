Пьесу "Мариуполь", написанную за два дня до российского вторжения, представят в Европе вместе с оперой Chornobyldorf

Несмотря на войну, артисты украинской оперы Chornobyldorf возобновили репетиции и собираются презентовать свою работу в Роттердаме уже в мае. Этим выступлением команда планирует начать европейские гастроли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель поездки - заявить о сногсшибательных переменах, которые сейчас переживает украинское искусство и в очередной раз напомнить миру: война продолжается.

Илья Разумейко, композитор и режиссер оперы Chornobyldorf, соучредитель лаборатории Opera Aperta отметил:

"Эта война имеет целью не только физическое уничтожение городов, людей. Это попытка убить нашу культуру. То, о чем мы читали в учебниках по истории еще в школе, сейчас происходит в реальности. Последние 300 лет настоящей целью России было уничтожение украинской идентичности. И сейчас мы как художники должны показывать всему миру, что Украина – независимое государство со своей уникальной музыкой, театром, языком, с замечательным молодым поколением художников".

Ольга Дятел, продюсер оперы Chornobyldorf, считает, что современное украинское искусство может поддерживать силу украинского голоса в международном сообществе: "Люди быстро устают от трагических новостей о войне и могут их игнорировать бессознательно. Нашу музыку должны слышать, наши представления должны видеть. Сейчас коммуникация с миром должна происходить разнообразными способами, в том числе через перформативное искусство. Так мы сможем усилить и разнообразить украинский голос за границей.

Из-за эвакуации артисты оперы разделены между тремя странами и поменшей мере шестью городами. Часть коллектива находится в Украине, некоторые участники - в Германии, Франции, Италии. Однако расстояние не помешало им приступить к активной подготовке к гастролям. Команда возобновляет репетиции в Киеве. Со временем планирует встретиться полным составом в Вене.

Участники проекта задают вопрос: с какими "артефактами" мы будем иметь дело после войны? Борьба продолжается, но уже сейчас возникают дискуссии: какой будет наша культура и Украина в целом? После победы нам достанутся разрушенные города, и мы словно вернемся в постапокалиптический мир, чтобы вспомнить то, что было до этой войны, отстроить то, что у нас будет, и чтобы создавать новый мир.

Авторы произведения отмечают: опера - не о ЧАЭС как таковой, а о жизни после "большого взрыва". Хотя, по сюжету, привязка к атомным станциям все же есть. Один перформанс сняли в зоне отчуждения. Еще одну новеллу запечатлели на берегу Каховского водохранилища, напротив атомной станции в Энергодаре. Блокада российскими захватчиками украинских АЭС в очередной раз напомнила миру о ядерной угрозе. Поэтому композиты хотят расширить эти новеллы и в обновленной опере больше говорить об этих ландшафтах и ​​опасности, которую несет блокада атомной станции в Запорожской области.

Премьера обновленной версии Chornobyldorf состоится 23 мая в Роттердаме на открытии O.Festival. Осенью оперу планируют показать в Австрии, Англии и Болгарии.

Также 22 мая в Роттердаме Илья и Роман сыграют отдельное произведение – пьесу "Мариуполь", написанную за два дня до российского вторжения. Композиторы хотят соединить музыку с видеорядом реальных преступлений, совершаемых оккупантами в Мариуполе. Этим перформансом авторы стремятся показать иностранным зрителям, с какими последствиями войны столкнулись тысячи украинцев.

