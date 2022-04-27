Премьер Словакии Хегер предлагает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС навсегда
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда упразднить импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это также один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – говорится в сообщении.
Украина - не страна за колючей проволокой , пусть учатся у Словакии с реформами , поднимают зарплаты, уменьшают стоимость кредитов КАК в СЛОВАКИИ - 0-5 % годовых в евро , строят крутые автобаны
Я Вам скажу по большому секрету , что украинский и словацкий язык - самые близкие языки у словян .
https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·
нужно думать стратегически.
пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.