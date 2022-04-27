РУС
Премьер Словакии Хегер предлагает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС навсегда

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда упразднить импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это также один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – говорится в сообщении.

Читайте также: Европейская комиссия предлагает приостановить на год действие всех импортных пошлин на украинский экспорт, - Шмыгаль

Очень классное предложение. Настоящий друг Украины
показать весь комментарий
27.04.2022 22:35 Ответить
Ого. Несподівано. Тим приємніше. Хоча... Словаки давно себе показали. І про С-300 ми пам'ятаємо. Дякуємо!
показать весь комментарий
27.04.2022 22:36 Ответить
і на імпорт тачок теж
показать весь комментарий
27.04.2022 22:36 Ответить
they are real friends....
показать весь комментарий
27.04.2022 22:37 Ответить
не, ну это он погорячился, конечно...., украинцы ребята, без сомнения, классные, но регламент ЕС нарушать нельзя.....
показать весь комментарий
27.04.2022 22:39 Ответить
Краще надати можливість продавати українську продукцію, ніж постійно надсилати гуманітарну допомогу. Тому все логічно.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:43 Ответить
Додам. І попутньо привчати українців до вимог ЄС щодо якости товарів і послуг.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:54 Ответить
ну вы походу не знаете что такое качество продуктов по немецки. когда в зал магазина завозят наши продукты они заканчиваются за пару часов. ну еще иллюстрация. Нюрнбег. 2000 год. один фермер выращивал клубнику. в черте города. поставил цену в 2 раза дороже чем в маркете. причем ее собирал сам покупатель. потом взвесил, заплатил и уехал счастливый что успел. весь урожай собирали за неделю по мере созревания.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:26 Ответить
народ наш падок на халяву..., совок из головы никак не выветривается.... а как итог имеем 73%..... здесь те же грабли, но вид сбоку......
показать весь комментарий
27.04.2022 22:57 Ответить
дело в том что 100-150 км восточной Словакии пустые земли. там ромы живут. и дома только вдоль трассы. магазины, бары и тд. вся цивилизация начинается в средней и западной. Словакия столкнулась с серьезной проблемой когда вошла в ЕС. рабочие руки массово валили в Австрию и Германию. Такая же проблема была в Польше,но не так массово. Так что наши им нужны.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:15 Ответить
невже лемки виїхали з Пряшівської Руссі або Пряшівщини?
показать весь комментарий
27.04.2022 23:25 Ответить
Весь мир работает по схеме - ЕДУТ ТУДА ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА ( даже учителя и профессора)
Украина - не страна за колючей проволокой , пусть учатся у Словакии с реформами , поднимают зарплаты, уменьшают стоимость кредитов КАК в СЛОВАКИИ - 0-5 % годовых в евро , строят крутые автобаны
показать весь комментарий
28.04.2022 00:14 Ответить
Враження, що дехто за кордоном більше переймається інтересами України, ніж влада України.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:44 Ответить
Словаки в результаті виявились нормальними чуваками!
показать весь комментарий
27.04.2022 22:50 Ответить

Я Вам скажу по большому секрету , что украинский и словацкий язык - самые близкие языки у словян .
показать весь комментарий
28.04.2022 00:15 Ответить
Класна ідея! Україна має пам'ятати всіх друзів, які нам допомагають у ці важкі часи ! Колись Україна віддячить за все і завжди буде надійним другом. Ми зараз захищаємо Європу від орди!
показать весь комментарий
27.04.2022 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVT-9NkCHaTNA4kRanwo7BiZQ46MU4qQIjM0slax7lK2efnIuPV48E_oHA-uidQTNKrnzfGjU14SHUkThzdVbgZl-1LodJpa7TIl9GtEBJl-m1oidzUU2I4NtWeJ3J1Oc0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 1 hr ·

нужно думать стратегически.

пока в фейсбуке ломали голову, как переименовать улицу пушкина, на базе "рамштайн" решали, как переименовать красную площадь.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:17 Ответить
Ох попрут в Европу украинские крабы, бананы и прочая экзотика.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:34 Ответить
Предложение вполне логичное. Украина всё равно скоро присоединится к ЕС. Хегер предлагает сразу присоединить Украину к ЕЭЗ, где внутренние таможенные тарифы отсутствует. Дополнительный доход после снятия тарифов облегчит жизнь Украине и поможет быстрее подняться после войны.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:07 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 00:09 Ответить
 
 