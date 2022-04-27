Премьер Словакии Хегер предлагает отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС навсегда

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда упразднить импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это также один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – говорится в сообщении.

Читайте также: Европейская комиссия предлагает приостановить на год действие всех импортных пошлин на украинский экспорт, - Шмыгаль