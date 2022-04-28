РУС
США отправили уже более половины из 90 гаубиц, они прибыли в Украину, - Пентагон

США поставили в Украину более половины из девяноста 155-мм гаубиц. Оружие уже прибыло в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня, не указывая точного количества, больше половины этих гаубиц находятся в Украине", – сказал он.

По словам Кирби, 50 украинских защитников прошли обучение на гаубицах. Вскоре они собираются вернуться в Украину и учить своих побратимов.

Также он добавил, что эти 50 военных это только первая группа, которую будут учить. Дальше будут следующие группы украинских военных.

+29
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
28.04.2022 00:49 Ответить
+20
Та ні, не так було. Казали, що американці паніку розганяють і економіку гроблять цими брехливими заявами про напад раші. А зеленський той який президентом працює казав, що армію можна було би збільшити, але ж тоді грошей на дороги не залишиться.
Не люблю я зеленоботів.
28.04.2022 02:24 Ответить
+18
Да, тот шашлычок Вове еще боком вылезет. И не только шашлычок.
28.04.2022 00:59 Ответить
Да, тот шашлычок Вове еще боком вылезет. И не только шашлычок.
28.04.2022 00:59 Ответить
Може б він таке і не казав якщо не штат ідіотських помічників типу арохаміа і т п
28.04.2022 01:07 Ответить
ой я вас благаю, коли почалася війна у 2014 і в літку гинули наші військові то літаки сотнями літали до Туречинни та Египту, ото ж пройде ще місяц і тіж кияни все забудуть і почнуть - молодь по клубах тусить а бабусі нових сватів дивитись замість новин з фронту
28.04.2022 01:42 Ответить
именно на это они и надеются..... я им еще и зайчика с Флагом Украины под верку-смердючку на День Независимости, *****, припомню!
28.04.2022 01:50 Ответить
Нехай не мріє
28.04.2022 01:51 Ответить
Доказ є якийсь? Бо слова якогось ноу-нейма нічого не варті.
28.04.2022 02:54 Ответить
А чи міг хтось інший приймати таке рішення крім верховного головнокомандувача? Може, місцевий прапорщик самовільно розмінував, а бубонька не знав?
28.04.2022 03:18 Ответить
Добре, рішення прийняв верховний, а хто виконав? Генштаб, військові? Виходить вони виконали зрадницький наказ! Так хто в цьому винен?
28.04.2022 07:25 Ответить
бубочка (Янелох оманський) винен
28.04.2022 10:13 Ответить
Звісно, що міг. Такі накази саперам надають точно не президенти.
Але питання у іншому - всі ці дати, ОМан і так далі - вони занадто конкретні і мають мати докази. Або це просто чиїсь фантазії.
28.04.2022 12:20 Ответить
напиши еще про 8 лет рашистик
28.04.2022 09:21 Ответить
Дай оригінал.
28.04.2022 00:56 Ответить
Посилання на оригінал є ?
28.04.2022 00:57 Ответить
Бот руснявый, может хватить рашистские вонючие фейки распускать?

https://www.stopfake.org/ru/fejk-tsitata-dzho-bajdena-s-kritikoj-pravitelstva-ukrainy/
28.04.2022 01:10 Ответить
На Цензорі одна відьма взагалі називала Байдена та Блінкена істеричками та клікушами!

Клікушами - це вже така кацапщина, капєц.
28.04.2022 01:22 Ответить
Теж підримуєте поширення https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/112545/2022-04-21-disinfochronicle-kremlivska-dezinformatsiya-shchodo-viyskovogo-nastupu-na-ukrainu/ кацапських фейків ?
28.04.2022 07:39 Ответить
...кто то по тихому хотел "слить" Украину, наверное был договорняк с Пуйлом, но как всегда ВСУ, тероборона и простые украинцы не дали злодеям осуществить план...после войны надо выявить "крысу"и ....?
28.04.2022 01:35 Ответить
Джо би краще зброю дав до початку конфлікту і ввів привентивні санкції.А так його слова до одного місця.Його Зленський та ін. просили дати зброю задовго до нападу.
28.04.2022 01:37 Ответить
Та ні, не так було. Казали, що американці паніку розганяють і економіку гроблять цими брехливими заявами про напад раші. А зеленський той який президентом працює казав, що армію можна було би збільшити, але ж тоді грошей на дороги не залишиться.
Не люблю я зеленоботів.
28.04.2022 02:24 Ответить
Не працює президентом, а намагається грати роль під керівництвом єрмаків.
28.04.2022 06:54 Ответить
Зеленський ніколи не був політиком, не є таким зараз і не буде в майбутньому, тому всі його дії(погані й корисні) на посту голови держави до війни ба навіть під час війни для багатьох є зрозумілими. Хочеться сподіватись, що вся його діяльність в найближчий час хоча б не погіршиться і це вже буде більш менш прийнятно для України
28.04.2022 08:47 Ответить
что? то есть Джо Байден должен был заботится об Украине больше чем сам зеленский- который послал все предупреждения на начале войны на шашлыки? вы в своем уме зелебобы ?
28.04.2022 03:21 Ответить
добре що хоч ЗСУ не спали. На русскіх чекали.
28.04.2022 01:40 Ответить
да не спали - из-за предательства руководства много погибло в первые дни на Чонгаре и дальше ..
28.04.2022 03:23 Ответить
Два дивизиона гаубиц решат на одном направлении фронта , дела ,за один - два дня .Но к ним надо противобатарейное оборудование ,Радары ,разведывательное оборудование ,беспилотники и хорошие спеца. И например на Изюмском направлении за один день орков просто нет. А их будет 8-10 дивизионов.
28.04.2022 05:56 Ответить
там все в комплекте идет то ты перечислил и не только это.
28.04.2022 09:23 Ответить
ФАНТАЗЕР. НЕ БУДЕТ НИЧЕГО
28.04.2022 09:39 Ответить

Фейк. Байден розкритикував дії уряду України.
Такий меседж масово ширять в мережі російські пропагандисти. У дописах вони наводять цитату президента США Джо Байдена, в якій він нібито стверджує, що Україна замало зробила для свого захисту. «Ми три місяці говорили про напад Росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами», - цитують президента США користувачі мережі.

Насправді ж Байден такого не говорив: ні під час виступу у Варшаві, ні інших своїх публічних промовах. Команда StopFake https://www.stopfake.org/ru/fejk-tsitata-dzho-bajdena-s-kritikoj-pravitelstva-ukrainy/ проаналізувала публічні виступи, а також стенограми зустрічей із пресою президента США за період з 24 лютого до 26 березня 2022 року та не виявила там таких висловлювань.

https://detector.media/propahanda_vplyvy/article/112545/2022-04-21-disinfochronicle-kremlivska-dezinformatsiya-shchodo-viyskovogo-nastupu-na-ukrainu/
28.04.2022 07:36 Ответить
⚡️Украина должна сама решить, переносить ли сейчас боевые действия на территорию России, - госсекретарь США Энтони Блинкен

«Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам всё необходимое для вытеснения россиян с территории страны. Должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ? Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать всё необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение».
28.04.2022 00:49 Ответить
Второй возможности может не представиться
28.04.2022 00:53 Ответить
так уже. это дипломатия. он тихо разрешил писдячить орков на их территории. а по поводу ядерного оружия он сказал что неизвестно в каком он состоянии и кто от него пострадает.
28.04.2022 01:04 Ответить
Ну звыняй телепорт еще не придумали,и так все быстро делаеться,во 2 мировую второй фронт только на 3 год открылся
28.04.2022 00:56 Ответить
А почему не 1000? С чего то надо начинать.
"Невдовзі вони збираються повернутися в Україну і навчати своїх побратимів. "
28.04.2022 00:56 Ответить
те которых обучат научат остальных. тут проблемы нет.
28.04.2022 00:59 Ответить
Чув по радіо НВ, що навчають групу українських військових, які потім вже будуть як інструктори в Україні інших навчати.

Взагалі згадуючи як президент, ОПа і решта зелених курв хейтили західних лідерів за попередження про підготовку РФ до нападу, то щиро вражений, що останні ті образи проігнорували і помагають Україні.
28.04.2022 01:01 Ответить
Так тих тих , все нормально, без допомоги Штатів та Британії було б набагато тяжче, але зввсно треба дуже прискорюватись і всі це знають від прибирпльниці до президентів і прем'єрів
28.04.2022 01:06 Ответить
без всей(не только военной) помощи запада нам было бы не немного тяжче - а полный пистец - нужно это логотипом вывесить на всех тв каналах и рекламных бордах
28.04.2022 03:27 Ответить
А ЧТО ОНИ НАМ ДАЛИ?
28.04.2022 09:40 Ответить
та шо, не дивишся новин?, дали нам зброю, **********. розвіддані. гроші
28.04.2022 10:19 Ответить
В ОПі переконані, що тільки "ораторські здібності" президента і блеяння арестовичів-подоляків на ТБмарафоні забезпечують Україні західну підтримку і успіхи ЗСУ.
Хоча забувають, що перед самісінькою війною всупереч бажанням наших покидьків США і Британія почали аврально відвантажувати нам зброю.

Інтернет ці про*оби "шедеври" влади пам'ятає і за них теж прийдеться відповідати.

Представник Росії заявив, що Заxід начебто не наводить жодниx доказів, коли стверджує про ймовірність вторгнення Росії в Україну.

"Переміщення військ на нашій власній території, що відбувалося і раніше і не викликало істерики, видається за підтвердження військової акції", - заявив постпред Росії.

"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Резніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять", - сказав Василь Небензя.
https://www.5.ua/polityka/predstavnyk-rosii-v-oon-vykorystav-slova-zelenskoho-shchob-zapevnyty-shcho-zahrozy-vtorhnennia-rf-v-ukrainu-nemaie-266927.html

Також лінк на Г+Г длґ особливо упоротих)
https://tsn.ua/politika/mifichna-zagroza-predstavnik-rf-v-oon-vikoristav-slova-zelenskogo-dlya-vipravdannya-agresiyi-rosiyi-1966054.html
28.04.2022 11:40 Ответить
Ця група була у США ще до початку війни 23.02.22.
28.04.2022 01:07 Ответить
Пливи (краще пірнай) - доганяй мацкву - поки не пізно.
Козачьок засланий.
28.04.2022 01:11 Ответить
Терміново біжи в воєнкомат і бігом дуй на передову. Такі моторні хлопці як ти просто забов'язані своїм прикладом показувати швидкість приняття рішень і дій.
28.04.2022 01:11 Ответить
Читаешь не дальше заголовка? Эти 50 как раз будут учить остальных. Зачем возить 200 человек, если достаточно повезти 50 человек, которые научат остальных, пока те самые остальные в это время помогут фронту советской артилерией?
Не нравится скорость помощи? А есть другие варианты? Нам по факту вообще никто ничем не обьязан, и даже при этом объем помощи колоссальный, без западной помощи на эту дату нам бы уже нечем было стрелять, а ты бы мышей с нор ловил с голоду, а не сдесь высеры писал.
Просто сотрите у себя с головы что Вам кто-то чем-то обьязан и начните благодарить запад за каждую даже самую незначительную помощь. А то люди с таким мышлением как вы обычно от всех что-то требуют, а сами фиг кому в жизни помогут когда нужно будет
28.04.2022 01:17 Ответить
Повнiстю пiдтримую Вас! Треба дякувати Захiд за допомогу, а вимогати у своеi влади,
чому не пiдготовились до вiйни та допустили весь цей жах, що вiдбувается на теренах
Ненькi... А за Марiуполь, то вже за межами моего розумiння...Як можливо було довести до такого жаху...Люди молять за свое спасiння, Героi просять допомоги... Нема слiв...😥
28.04.2022 09:40 Ответить
А может сразу всех артиллеристов снимем с боевых позиций и отправим на обучение. Пусть война подождёт. Да, аналитик диванный? Ты в курсе что иные группы наших военных одновременно учатся управлять иной западной техникой? Нам только САУ дают видов 5-6 и все они разные и соответственно обучение разное...
28.04.2022 01:19 Ответить
Швидкість черепахи - це за 30 років незалежності не опанувати державну мову. IQ не дозволяє?
28.04.2022 01:22 Ответить
тут столько кремлеботов пишут с кацапии на державнiй мовi - мама мiя .
28.04.2022 03:30 Ответить
Тупорогий москворотий бурят хотів прикинутися українцем, але завадила прив'язана до щелепи балалайка. ))
28.04.2022 11:56 Ответить
По твоему, у дареного коня зубы должны быть в семь рядов?
28.04.2022 01:24 Ответить
обучали как инструкторов, а они уже обучат нужное кол-во солдат.
28.04.2022 01:25 Ответить
да эти 50 человек обучат 5000 за полдня. Может, Вам дать еще ракеты Минитмен 3 с кодами запуска?
28.04.2022 01:34 Ответить
нет кацап они хотят что бы украинцы а тчонее зеленский - не затягивали борьбу с коррупцией
28.04.2022 03:31 Ответить
а ты хочешь что бы за тебя еще и жевали? а не только лошку подносили .
28.04.2022 01:37 Ответить
Сомов!! Ты кацап какой-то странный.Ты даже заглавие не дочитал:"Будут еще группы",но тебя все равно не включат...
28.04.2022 01:37 Ответить
Каждый из 50 обучит по 50 на имеющихся 50 гаубицах уже на месте, без языкового барьера и необходимости куда-то ехать.
28.04.2022 01:38 Ответить
США забули з тобою порадитись.
28.04.2022 01:43 Ответить
обученные уезжают, новые 50 человек приезжают.....
только с офицерами, которые ведут артиллерийские расчеты (математику в смысле) я чего-то не понял...., траблы какие-то что ли......, но, думаю, все будет хорошо - разберутся.....
28.04.2022 01:47 Ответить
нет- те 50 научат в Украине еще 100, а те 100 научат 200-400 - и так далее в прогрессии
28.04.2022 03:33 Ответить
в херсоні де там російські війська розміщені? ну то валить по цим будівлям з відстані 50 км.
28.04.2022 00:55 Ответить
God bless America,
28.04.2022 00:57 Ответить
Френсіс Фукуяма 25 квітня пояснював американцям, чому Україна переможе:

• По-перше, Сполучені Штати та їх союзники по НАТО зараз направляють в Україну набагато більшу кількість техніки, такої як артилерія дальньої дії, безпілотники та авіація, що зведе нанівець більшу частину переваг Росії у вогневої потужності. Хоча ми не знаємо, якими є українські втрати на сьогодні, деякі припускають, що Київ, можливо, тепер фактично має паритет у бронетехніці, залишаючи Москву далеко за межами переваги у розмірі 3:1, яка зазвичай потрібна для успішного наступу.

• Бойовий дух росіян, ймовірно, залишиться вкрай низьким. Підрозділи, виведені з півночі України, були кинуті назад у бій на Донбасі, не встигнувши відпочити та перегрупуватись. На сьогоднішній день вони зазнали величезних втрат у живій силі та техніці й, мабуть, втратили ще пару генералів минулого тижня. Українці ще більше мотивовані на перемогу, тепер, коли вони стали свідками звірств, здійснених росіянами на окупованих тими територіях.

• Неясно, чи здатні росіяни отримувати уроки і швидко пристосовуватися до змінюваних обставин. Зокрема, вони не навчилися ефективно координувати велику загальновійськову операцію та продовжують покладатися на грубу вогневу міць для просування вперед. Українці, навпаки, добре передали повноваження нижчим командним рівням, зберігши при цьому загальний стратегічний контроль над своїми силами.

• У Росії просто немає живої сили або резервів, які вони могли б призвати, у той час як їхня армія на Донбасі повільно виснажується.

Однак він також застерігає від передчасної ейфорії, бо потрібно ще розблокувати Чорне море та зменшити вплив олігархів, щоб успішно відбудувати Україну.
28.04.2022 00:58 Ответить
28.04.2022 00:59 Ответить
да и первый раз в мировой истории потопили корабль с атомным оружием. Но когда-то же надо начинать
28.04.2022 02:00 Ответить
28.04.2022 02:12 Ответить
50 человек это инструктора которые будут учить отделения бойцов.
28.04.2022 01:04 Ответить
Якщо зібрати усі повідомлення про постачання Україні артилерії з країн НАТО, то буде досить великий список, у т.ч.:

155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):

США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)

122-мм та 152-мм ПГ та СГ

(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)

122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).

Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
28.04.2022 01:05 Ответить
Це ті гаубиці, які б'ють на 50км? Хоча, німці обіцяють 20шт гаубиць, які б'ють на 65км...
Наші Д-30 - дальність 25км... Ну, і в касапів такі самі. Один завод робив - Шепетівський. Його, щоправда нещодавно касапи ракетою дістали...
28.04.2022 01:10 Ответить
от 20 до 50 км, в зависимости от типа снаряда. 155 мм - это ВЕЩЬ
28.04.2022 02:09 Ответить
куди коменти пропали?
28.04.2022 01:12 Ответить
****...москалів
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
28.04.2022 01:15 Ответить
Якщо зібрати усі повідомлення про постачання Україні артилерії з країн НАТО, то буде досить великий список, у т.ч.:

155-мм ПГ та СГ (вимагають переучування розрахунків та постачання ***********):

США: 90 ПГ М777А1/2 (у СВ та Корпусі морської піхоти 1000 од.) + 184 тис. пострілів;
повідомлялося про ще 18 СГ М109А6 Paladin (у СВ 900 од.) + 40 тис. пострілів;
Нідерланди: до 24 СГ PzH 2000: (у СВ 18 од. + 38 на зберіганні) + постріли із ФРН;
Бельгія: до 24 СГ M109A4BE (54 од. на зберіганні у приватних фірм);
Словаччина: 16 СГ М2000 Zuzana (у СВ 16 од.);
Франція: 12 СГ CAESAR (у СВ 77 од.);
Канада: 4 ПГ M777 (у СВ 37 од.) + постріли, у т.ч. з керованими снарядами М982 (Excalibur).
Також Італія обирає СГ для постачання - швидше за все це будуть M109L (на зберіганні 124 од.)

122-мм та 152-мм ПГ та СГ

(не вимагають переучування розрахунків, постачання *********** формально не потрібне, але дуже бажане):
Польща: 20+ 122-мм СГ «Гвоздика» (у СВ 292-362 од.);
Чехія: 20+ 152-мм СГ DANA та DANA M2 (у СВ 10 од. + 38 на зберіганні);
Естонія: 9 122-мм ПГ Д-30 (у СВ 42 од.)

122-мм та 227-мм (?) РСЗВ:
Польща: ? 122-мм БМ-21 "Град" (у СВ 75-93 од.);
Чехія: 20 122-мм RM-70 Vampire (у СВ немає, 50-60 од. на зберіганні) + РС;
США: не виключено, що це M142 HIMARS (у СВ 375 од.).

Усього в Україну буде поставлено до 220-240 гаубиць (103 БГ та 116-134 СГ), а також понад 30 РСЗВ. Ними можна переоснастити, або з ними сформувати 12-13 дивізіонів по 18 гаубиць (або 19-20 д-н по 12 гаубиць), а також понад 3-х д-нів РСЗВ. Це озброєння 4-6 артилерійських бригад та реактивного артилерійського полку. Причому серед поставлених гаубиць до 70% складуть ******* західні 155-мм системи: 94 БГ М777 та 72-90 (?) СГ PzH 2000, CAESAR, Zuzana та М109А6 (?).
28.04.2022 01:33 Ответить
Бразилія (!!!) постачатиме Україні ********** для німецьких ПВО комплексів Gepard.

Ця новина зробила мій день
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/munitionsproblem-geloest-brasilien-will-deutsche-gepard-panzer-fuer-ukraine-mit-300-000-schuss-ausstatten/?fbclid=*************************************************************
28.04.2022 01:38 Ответить
На зустрічі у німецькому Рамштайні на військовій базі США, сформувалася нова проукраїнська коаліція - 40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відображення російської агресії.
26 квітня 2022 року, ймовірно, започаткувало нову міжнародну коаліцію на підтримку України. Цього дня у Німеччині на військовій базі ВПС США у Рамштайні зібралися голови та представники оборонних відомств більш ніж 40 країн
________________________

Результати зустрічі.
Найперше - це викристалізування образу спільного ворога для всього цивілізованого світу. І, водночас, спільного для всіх партнера.
Ворог для всіх сьогодні один - рашистська москва.
Партнер, якому треба не просто допомагати, а реально працювати на його перемогу - Україна.
Світ на деякий час стає знову чорно-білим. Загравання з ворогом, торпедування спільних ініціатив матиме наслідки. Це не питання вчорашньої зустрічі.
Показовою була позиція Угорщини й Сербії під час голосування за виключення московії з Ради ООН з прав людини. Вони ще грають на два фронти, але все вже розуміють. Зараз крутити хвостом буде небезпечніше.

Я б не радив тут слугам та владним ботофермам дуже співати осанну своїм лідерам. Їх внесок у це рішення скорше із знаком мінус. Саме через усе скоєне до 24 лютого, а дещо й після, такий рівень солідарності й допомоги приходить лише після двох місяців війни.
Що Україна - не Афганістан і нам є сенс допомагати по максимуму, доказали наші військові із ЗСУ та всіх інших збройних формувань.
Що раша - ворог, якого більше не можна терпіти, кричать до свідомості світу жертви Бучі, Ірпеня, Маріуполя.

Наступне - оцінка спроможності України оборонятися й перемагати. Друге навіть важливіше.
Бо наша ефективна оборона всіх уже встигла здивувати в попередні тижні, зараз це ні для кого не новина. Питання про можливу поразку України вже ніхто не ставить. Зараз був важливий акцент на перемогу.
Досі більшість лідерів держав схилялися до того, що Україна вистоїть, але війна закінчиться не перемогою якоїсь сторони, а неприємними для всіх компромісами за столом переговорів. Саме цю логіку сповідував і Зеленський. Якби не тиск Байдена й Джонсона, а ще непоступливість путіна, то десь так усе б сталося в другій половині травня. Ми б повторили досвід Фінляндії: зберегти країну, потовкти й зганьбити ворога, але втратити якусь частину території й вийти з війни із тягарем політичних обмежень (навіть термін досі є - фінляндизація).
Зараз у Рамштайні вперше чітко було сформовано колективну позицію щодо перемоги над московією. А це кардинально змінює всі підходи, зокрема й ті, які згадаю нижче.

Конкретний результат, якого очікують союзники.
Саме в Рамштайні окремі заяви ряду політиків перейшли в загальну позицію. Ціль підтримки України - не лише збереження суверенітету й відновлення територіальної цілісності нашої держави. Це засіб. Тим більше, що більшість лідерів моніторять нашу внутрішню ситуацію. Тому й таке не дуже радісне прийняття прискореної євроінтеграції України в ЄС.
Ілюзій нема. Країна з війни вийде не очищеною, а навіть ще більше заглибиться в болото 2019 року. Таких ******* лише до дня перемоги, а потім не дуже хочуть бачити в хорошому товаристві. Але зараз в Україні йде ця війна, яку реально є підстави називати третьою світовою. Отже, наша перемога - це засіб.
А ціль - кардинальна зміна стану й статусу московії. Це абсолютна новела.
Тільки пару країн раніше виношували такі плани й мрії. Зараз це стає спільною позицією.
Раша має бути розбита, ослаблена, ізольована настільки, щоб уже не відновитися й не становити загрозу для будь-кого в світі.
Ідеальний варіант - розпад імперії, але про це поки офіційно не заявляють.
Тут кардинальний розворот. Раніше всі прагнули лише замирити пуйла й швиденько поскорочувати санкції та повернутися до вигідної торгівлі.
Зараз випрацьовували план на подальший період. Цей план спрямований проти московії вже стратегічно. Саме в цьому рішенні - головна новела Рамштайну.
Його можна зірвати поступливістю Зеленського та підштовхуванням його зрадницького оточення. Але поки тиск Вашингтона й Лондона стримує.

Світ має брати участь у війні в Україні. Саме так, а не просто допомагати. Якщо поки жодна армія не готова увійти в Україну та нанести безпосередній удар по ворогу, то це ж лише одна з форм участі у війні.
Максимальне постачання всіх ресурсів для ведення війни за прямим запитом України - це і є участь у війні. І нітрішечки не менше. Війну виграють армія і тил спільно. Тилу в нас не виявилося.
Колаборантська влада руйнувала оборонку, не забезпечила розвиток та фінансування армії ще до початку вторгнення, ослабила запаси озброєнь, не подбала про логістику та багато всього іншого. Дехто "не втік" і раптом зрозумів, що однією з цілей ворога було і його фізичне усунення, а тому дещо переглянув у своїх позиціях - і на тому спасибі.
А тил, проssраний за три роки й закатаний в асфальт хтось має забезпечити. Переведення економіки на воєнний лад провалилося через неготовність і ракетні удари ворога по підприємствах оборонки. На наявних резервах ми б протрималися пару тижнів і то завдяки постачанню із США й Британії ще до 24 лютого. Колективний цивілізований світ у режимі реального часу забезпечує нам усі можливості тилу для підтримки успішного ведення війни. Це і є участь у війні.

Механізм колективного ленд-лізу.
Формально його досі нема навіть у США, а неформально з Америкою та Британією він уже повноцінно діє, а зараз має поширитися на ширше коло держав. Механізм надзвичайно важливий, оскільки гарантує швидке й повноцінне забезпечення ЗСУ.
Першим про ленд-ліз ще торік говорив Петро Порошенко, для якого й раніше не було секретом, що москва готується до масштабного вторгнення. Хоча ще 19 лютого інші лише до шашличків на майські готувалися, але зараз пишуть, що десь і Зеленський про це між іншим згадав. Добре, нехай так.
Ще з першого тижня війни, Порошенко у всіх зверненнях та інтерв'ю для західних медіа наголошував саме на механізмі ленд-лізу. Тоді, коли нам давали зброю, що краще підходить для партизанки, ніж для великої війни, це видавалося чимось нереальним. Зараз це вже факт.
Види озброєнь. Тут уже остаточно знято питання про легку, оборонну зброю, засоби захисту. Головний акцент робиться на важких наступальних озброєннях, знято табу з ракет дальністю до 500 км. Деякі ключові гравці в Європі, розуміючи неминучість такого рішення, поспішили зіграти на випередження. Дуже добре, що такими виявилися Франція й Німеччина.
Те саме й новітніми озброєннями.
У Рамштайні було не зовсім знято, але розмито формулу: "Ми даємо Україні стару, хоча й модернізовану, зброю радянських зразків, бо українці вміють на ній воювати". Ми лише мельком виловлюємо інформацію про групи наших військових, які саме зараз проходять навчання на незвичних для нас озброєннях.
Наприклад, замість стандартних двох тижнів, наші бійці освоїли дрони-камікадзе за 48 годин. Звісно, що для оперативності та з власного інтересу позбутися всього, що ще тяжіє до часів Варшавського договору, нам спершу передають радянські танки та артилерійські системи й засоби ППО.
Але вже заходять "Гепарди", французькі гаубиці тощо.
А про новинки американського ВПК вже знаємо чимало. Ми вже на межі постачання абсолютно новітніх озброєнь, якими ті ж США ні з ким поза НАТО не ділилися.
А деколи ми будемо першою державою поза країною-виробником, яка володітиме певними видами зброї. Бачив уже деякі повідомлення про таку техніку. Але дотримуюся принципу не писати про такі речі до офіційних повідомлень. Тут Рамштайн важливий тим, що на нараді спільно ухвалили таке рішення. І зараз бар'єри зняті для всіх.

Це дуже поверховий перебіг рішень, які випливають із цієї зустрічі. Звісно, що повноцінного комюніке з такими пунктами не опублікують, але це досить добре читається між фраз. А поки в Європі йде жорстока війна, і у Рамштайн з'їхалися міністри оборони. Але від цього значимість події не менша.
28.04.2022 01:44 Ответить
90 гаубиц - это маловато. хоть бы тысячи 5 дали.
показать весь комментарий
28.04.2022 02:09 Ответить
Як би так сказати...Хммм в тебе с головою все добре? Ты хоть розумієш що таке гаубиця є як вона працює? 100 гаубиць зі снарядами високоточечніми які бьют точно в ціль 40 і більше км просто знищать ворога при цьому ми спокійно будемо за цим спостирігати а ворог нас нічим не дістане ніякою зброєю..Вони просто зітруть с лиця землі всю техніку і всю живу силу с попаданям як той казав у "форточку" тут 500 таких гаубиць звіздець всьому а ти кажешь 5 тис.
28.04.2022 02:27 Ответить
90 пушек 155 мм мало? Да кацапы обосрутся и от 10 штук. Ихние 152 мм системы полностью неспособны противостоять НАТОвским 155 мм, особенно учитывая точность наведения
28.04.2022 02:38 Ответить
Тысяч 5?? А где тебе столько возьмут? Это больше, чем у всех стран ЕС вместе взятых!
28.04.2022 02:56 Ответить
пипец ты даун ватный
28.04.2022 04:15 Ответить
Гаубиці то не набої, це те з чого стріляють.
28.04.2022 05:00 Ответить
Данилов так и говорил что ненападет ...А потом начало мемы про войну впихивать ...Нужна чистка верхушки ..Я считаю там много ненадежных рыл да еще и зарплату и льготы получают
28.04.2022 05:56 Ответить
А теперь будет дискотека по взрослому, и зал засияет другими огнями...
28.04.2022 08:06 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13420 В Минобороны США показали, как грузят 155-мм гаубицы M777 для отправки в Украину .

Спасибо, союзники! Одно могу сказать нашим артиллеристам: как получите этих "красоток", ****** ими русофашистов до последнего вонючего скрепа на нашей земле!

Олег Шарп
28.04.2022 09:09 Ответить
ЧУШЬ
28.04.2022 09:37 Ответить
 
 