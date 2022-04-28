США отправили уже более половины из 90 гаубиц, они прибыли в Украину, - Пентагон

США поставили в Украину более половины из девяноста 155-мм гаубиц. Оружие уже прибыло в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня, не указывая точного количества, больше половины этих гаубиц находятся в Украине", – сказал он.

По словам Кирби, 50 украинских защитников прошли обучение на гаубицах. Вскоре они собираются вернуться в Украину и учить своих побратимов.

Также он добавил, что эти 50 военных это только первая группа, которую будут учить. Дальше будут следующие группы украинских военных.

