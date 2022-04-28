РУС
Украина должна сама решать, следует ли переносить боевые действия на территорию РФ, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к перенесению боевых действий на территорию России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

По его словам, сейчас Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое, чтобы вытеснить россиян с территории страны.

"Отдельный вопрос состоит в том, должны ли украинцы совершать действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение", - заявил Блинкен во время выступления в Сенате.

Топ комментарии
+30
Белгород опять бавовна.
28.04.2022 01:50 Ответить
+29
Буде велике розчарування для всього світу, якщо паРаша відчує, що програє, запросить переговори і наші бігом побіжать підписувати, конфлікт заморозиться і південь і схід лишаться окупованими.
28.04.2022 01:53 Ответить
+27
оце розумію настрій на перемогу,
мочіть москалів як вам подобається чи тут чи там
28.04.2022 01:55 Ответить
https://t.me/berezoview/15185 Нарешті міст через перешийок підірвали ... аж через 64 дні...
28.04.2022 19:01 Ответить
