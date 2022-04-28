Украина должна сама решать, следует ли переносить боевые действия на территорию РФ, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к перенесению боевых действий на территорию России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.
По его словам, сейчас Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое, чтобы вытеснить россиян с территории страны.
"Отдельный вопрос состоит в том, должны ли украинцы совершать действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение", - заявил Блинкен во время выступления в Сенате.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мочіть москалів як вам подобається чи тут чи там