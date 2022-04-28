Президент Молдовы Санду предложила Украине первую военную помощь в виде бригады саперов
Президент Молдовы Майя Санду предложила отправить в Украину первую военную помощь. Глава государства намерена отправить в Киев саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет молдавское издание JurnalTV.
"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", - сказала Санду в интервью.
Президент Молдовы добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.
Хорошо хоть поваров не прислали. Я так понимаю два сапера это у них самая боевитая половина армии!
И ввести тула войска молдовы...
И все довольны и ***** нет официальных причин бомбить Кишенев.
... хотя российский газ ... они не могут, они на крючке *******! бедная Санду ...
Трохи не так: "Краще б вона не підтримувала".
Уся торгівля Молдови з РФ можлива ЛИШЕ через територію України.
Після початку війни така торгівля стала неможлива зі зрозумілих причин.
НАТОМІСТЬ Молдова, підтримавши санкції, змушена буде відмовитися від російського газу.
Питання: Санду повинна заморозити молдован, щоби ті знову проголосували за прокремлівського Додона?
Єдиний ефект від санкцій Молдови - це те, що Европейська Унія змушена буде допомагати ще й Молдові з газом.
Але дурням, що зафакали тут Молдову таке навтямки.
Ждемо, мін дуже багато, і обстрілів теж. Не бійтесь наші воїни захистять.
розооружимодемілітарізуємо цю територію.
Сама же Украина ничего не сделает приднестровью, это смешно просто, как они склад будут штурмовать, если его подорвать могут в любой момент, как в города зайдут. Там не идиоты сидят, мины, ежи и рвы сделают.
ЭТОТ ГНОЙНИК НЕ МЕШАЛ ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Но вопрос "присоединения" к Румынии имеет много ньюансов.
Даже самые рьяные унионисты (сторонники присоеденения) знают об опыте присоединения к Румынии в 1918 когда многие права населения Бессарабии (в том числе политические и имущественные) были нарушены. Народное собрание Бессарабии Sfatul Ţării было распущено и управление производилось прямо из Бухареста. Поэтому унионисты хотят объединения но с соблюдением прав местного населения, что усложняет этот вопрос поскольку у Бухареста свои планы на эту провинцию.
Навіть від такої допомоги у криворотих чергова "криза жанру".
Досить Молдову і молдован обсірати!
Це ознака москалів - обсірати сусідні народи, розповідати про них анекдоти і т.п.
Це і є ідеологія "старшого брата", шовінізм в чистому вигляді.
То чим ми будемо відрізнятись від москалів, якщо будемо вести себе так само?