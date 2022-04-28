РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Президент Молдовы Санду предложила Украине первую военную помощь в виде бригады саперов

молдова

Президент Молдовы Майя Санду предложила отправить в Украину первую военную помощь. Глава государства намерена отправить в Киев саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет молдавское издание JurnalTV.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", - сказала Санду в интервью.

Президент Молдовы добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.

Читайте: Санду заявила, что во взрывах в Приднестровье задействованы силы изнутри региона, а "президент" Красносельский увидел "украинский след"

Молдова (1910) сапер (151) Мая Санду (225)
Топ комментарии
+56
Ну со стратегической точки зрения лучше уж так. Наши военные говорят, что с приднестровским гнойником Украине и Молдове нужно заканчивать. Это наши стратегические интересы убрать очаг постоянной опасности как военной так и экономической. Приднестровье, кроме того что это по сути кацапская база, еще и большой контрабандный хаб. Только вот проблема в том, что Молдова наш добрый сосед и мы признаем ее территориальную целостность в том числе с Принднестровьем в ее составе. Без их запроса по своей инициативе мы не можем решать вопрос Приднестровья. А решать его необходимо также для безопасности Украины в дальнейшем.
28.04.2022 03:09 Ответить
+45
Люди добрі! Що можна чекати від Молдови якщо її населення всього 4 млн. осіб, з яких придатні до праці лише 1,22 млн.? Ну немає у них ні-чо-го. Ця країна навіть зараз в сотні разів бідніша за Україну. Дякуємо за прийом наших біженців і не вимагаємо від них неможливого. За 30 років вони не змогли вигнати якихсь 1500 кацапів військового контингенту ********** і системно лише поглиблювали залежність країни від постачання кацапських вуглеводнів. Румуни де факто не збираються їх утримувати і не бачать ніякої перспективи для себе в співпраці з цією країною. Модавани це "потєряшки" які поступово під впливом кацапів перетворилися в кримінальний анклав - контрабанда та наркотрафік. Якщо ********* отримає "коридор" в Молдову то Молдова як держава без армії перестане існувати дуже швидко. Просто зникне з карти і все буде ПМР.
28.04.2022 02:53 Ответить
+31
Так и есть, вся вс Молдовы это рота саперов и 3 батальона пехоты, и все. Это страна без армии
28.04.2022 02:26 Ответить
Больше похоже на запрос о военном сотрудничестве)
Хорошо хоть поваров не прислали. Я так понимаю два сапера это у них самая боевитая половина армии!
28.04.2022 02:20 Ответить
Так и есть, вся вс Молдовы это рота саперов и 3 батальона пехоты, и все. Это страна без армии
28.04.2022 02:26 Ответить
виляла задом. и нашим и вашим. ну а мы ваще непричем. а запахло жареным принимаем решение. нате вам 10 саперов. их не жалко. и теперь Украина будет защищать молдову. цирк.
28.04.2022 02:46 Ответить
Ну со стратегической точки зрения лучше уж так. Наши военные говорят, что с приднестровским гнойником Украине и Молдове нужно заканчивать. Это наши стратегические интересы убрать очаг постоянной опасности как военной так и экономической. Приднестровье, кроме того что это по сути кацапская база, еще и большой контрабандный хаб. Только вот проблема в том, что Молдова наш добрый сосед и мы признаем ее территориальную целостность в том числе с Принднестровьем в ее составе. Без их запроса по своей инициативе мы не можем решать вопрос Приднестровья. А решать его необходимо также для безопасности Украины в дальнейшем.
28.04.2022 03:09 Ответить
Но літаки забрати усі.
28.04.2022 05:59 Ответить
После того , как эта дура отказалась дать самолеты в самые критические для Украины дни , с ней вообще через губу надо общаться.
28.04.2022 06:09 Ответить
Я читала в вікі, що всю авіацію розпродали задовго до Санду. Останні міги хотіли пустити на металобрухт.
28.04.2022 07:42 Ответить
А чого нам ображатися ? Після того як Зе влізло на їх територію у гонитві за Чаусом ...
28.04.2022 09:29 Ответить
+5
28.04.2022 09:28 Ответить
Цирк - це ти, дурню. Який береться давати оцінки ніц не володіючи предметом.
28.04.2022 11:48 Ответить
Це хоча б перший крок у вірному напрямку. Далі чекаємо на запит на денафікацію Приднестров'я.
28.04.2022 03:34 Ответить
Лучше поздно, чем никогда. И за это спасибо. Как говорят в народе, лучше иметь плохого родственника, чем плохого соседа.
28.04.2022 07:24 Ответить
ждем военный оркестр
28.04.2022 09:34 Ответить
Повара - это тоже помощь. Любая помощь сгодится.
28.04.2022 10:17 Ответить
В Молдове осознали, что они тоже "ущемляют русскоязычных" и поэтому, если орки дойдут до их границ, Бельцы и частично Кишенёв сравняют с землёй.
28.04.2022 02:21 Ответить
Ничего там не осознали. Иначе руководство Молдовы договорилось бы с Украиной о совместной нейтрализации военной группировки рашистов на оккупированной орками части Молдовы.
28.04.2022 02:47 Ответить
Сикотно, що орки почнуть бомбити Кишенів.
28.04.2022 07:43 Ответить
Можно Молдове и Украине об этом договорится "тихо" ( и засекретить подписаные бумаги), а в публичной сфере не немного возмутиться тому что Украина уничтожила кацапский анклав в ПРИДНЕСТРОВЬЕ...
И ввести тула войска молдовы...

И все довольны и ***** нет официальных причин бомбить Кишенев.
28.04.2022 13:42 Ответить
С кем договориться кому??? За все эти годы ни у нас ни в Молдове не было адекватных президентов и правительств чтобы системно и быстро решить вопрос пмр. Ну не Янык же бы его решал и не Додон? Будут нормальные поитики все решится так же быстро как решилось у Азербайджана с оккупированными частями НК в 2020 году
28.04.2022 09:10 Ответить
Думаю, все осознали с самого начала, но в клетке с крокоилом не хотят делать резких движений.
28.04.2022 10:19 Ответить
Лише у влажних мєчтах свинособак
28.04.2022 09:30 Ответить
Тє що ви можете дати дозвіл на знищення орків в ПМРоркостане
28.04.2022 02:31 Ответить
Так хоцца в ЄС, що роту саперів знайшли. Гидота. Колесо від танка не предлагали?
28.04.2022 02:34 Ответить
теж гроші ... економія нам на ремонті ...
28.04.2022 09:32 Ответить
орки пишут в коментах всякие мерзости. Еще не чувствуют свой финиш??
28.04.2022 13:06 Ответить
Может ей просто стоит обратится к Украине за помощью ликвидации российско фашистских войск и НВФ на территории Приднестровья?
... хотя российский газ ... они не могут, они на крючке *******! бедная Санду ...
28.04.2022 02:38 Ответить
Сапери-пліточники? Орігінально. Ще б діжку вина прислала.
28.04.2022 02:42 Ответить
краще цистерну коньяку. хоч якась користь.
28.04.2022 02:49 Ответить
28.04.2022 02:56 Ответить
Лучший коньяк как раз в Приднестровье и делают.
28.04.2022 10:03 Ответить
і вина також, цистерну... чи дві...
28.04.2022 12:52 Ответить
ничесе. С другой стороны, всем видно, откуда ветер дует
28.04.2022 02:46 Ответить
Наші сапери спочатку виймають детонатор, а потім викопують міни, а молдавські сапери навпаки!
28.04.2022 02:47 Ответить
Зато безвиз Молдова получила ещё 8 лет назад
28.04.2022 10:13 Ответить
Люди добрі! Що можна чекати від Молдови якщо її населення всього 4 млн. осіб, з яких придатні до праці лише 1,22 млн.? Ну немає у них ні-чо-го. Ця країна навіть зараз в сотні разів бідніша за Україну. Дякуємо за прийом наших біженців і не вимагаємо від них неможливого. За 30 років вони не змогли вигнати якихсь 1500 кацапів військового контингенту ********** і системно лише поглиблювали залежність країни від постачання кацапських вуглеводнів. Румуни де факто не збираються їх утримувати і не бачать ніякої перспективи для себе в співпраці з цією країною. Модавани це "потєряшки" які поступово під впливом кацапів перетворилися в кримінальний анклав - контрабанда та наркотрафік. Якщо ********* отримає "коридор" в Молдову то Молдова як держава без армії перестане існувати дуже швидко. Просто зникне з карти і все буде ПМР.
28.04.2022 02:53 Ответить
Ой, а шо случилось? Приднестровье бузит, срочно нужна помощь украинцев? Санкции сначала поддержите и откажитесь от рос.газа.
28.04.2022 03:28 Ответить
Ви напевно статтю до кінця не дочитали, там написано, що Молдова з сьогоднішнього дня підтримала фінансові санкції ЄС, краще пізно ніж ніколи. А звичайно хотіли відсидітися тихесенько під час війни з росією, типу моя країна з краю, нічого не чую i не знаю.
28.04.2022 05:06 Ответить
і шо ? Нікого не нагадує ??
28.04.2022 09:35 Ответить
"краще пізно ніж ніколи"

Трохи не так: "Краще б вона не підтримувала".
Уся торгівля Молдови з РФ можлива ЛИШЕ через територію України.
Після початку війни така торгівля стала неможлива зі зрозумілих причин.
НАТОМІСТЬ Молдова, підтримавши санкції, змушена буде відмовитися від російського газу.
Питання: Санду повинна заморозити молдован, щоби ті знову проголосували за прокремлівського Додона?
Єдиний ефект від санкцій Молдови - це те, що Европейська Унія змушена буде допомагати ще й Молдові з газом.

Але дурням, що зафакали тут Молдову таке навтямки.
28.04.2022 11:53 Ответить
Дякуємо, дуже потрібні на передовій, для прокладання проходів через заміновані поля нашій армії перед атакою.
Ждемо, мін дуже багато, і обстрілів теж. Не бійтесь наші воїни захистять.
28.04.2022 03:38 Ответить
Та да, вже бачу молдован на передовій
28.04.2022 03:53 Ответить
Для Вас Місяць може виглядати Сонцем, це нічого не міняє, а людям треба скидати стрес. Чи краще тупо по-москальськи набухатися?
28.04.2022 07:05 Ответить
Найкрайщою допомогою була готовність відновити їх властну теріторіальну цілість . Ну хоча б запропонували б українців допомогти їм в цьому .
28.04.2022 04:11 Ответить
Украина должна в ответ на эту любезность Молдовы, предложить Молдове уничтожить русскую армию на оккупированной части Молдовы и вернуть территориальную целостность Молдовы и обезопасить Одессу с того направления.
28.04.2022 04:56 Ответить
А ще,на території придністров'я є багато *********** які нам підходят,тому ми розооружимо демілітарізуємо цю територію.
28.04.2022 07:13 Ответить
Українці підтримують Санду і вважають її найкращою призиденткою Молдови! Але також ми розуміємо, що прокацапські виродки типу Додона повністю позбавили Молдову захисту- армії. Таке саме було і в Україні до 2014 року. А тому перше що має зробити Молдова це побудова ******** армії з добровольців- щось на зразок швидких і мобільних сил реагування+ ППО. Це і буде найкраща допомога Україні. До речі, нічого не заважає вже зараз почати навчання молдовських добровольців разом з українцями.
28.04.2022 05:43 Ответить
Умнички , значит Победа уже близка . Вместе и москаля бить не страшно
28.04.2022 05:46 Ответить
Вот что значит ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ от румынов получила, дура.
28.04.2022 06:06 Ответить
Ане боїться "роздратувати "рашку, спортити стосунки...рискова дівка...
28.04.2022 07:30 Ответить
Мая, ты либо идешь в ООН с законным требованием собрать СовБез и потом генассамблею с целью деоккупации своей страны, либо идешь к кораблю. Ты можешь действительно сделать так, чтобы НАТО всеми силами ударило по Шерифу. Украина тоже с удовольствием поможет.

Сама же Украина ничего не сделает приднестровью, это смешно просто, как они склад будут штурмовать, если его подорвать могут в любой момент, как в города зайдут. Там не идиоты сидят, мины, ежи и рвы сделают.
28.04.2022 08:21 Ответить
Краще б передали бринзи та мамалиги...
28.04.2022 08:29 Ответить
По людськи жалко цю тендітну жіночку, але мислити потрібно стратегічно, наперед як президенту. Коли не можеться але хочеться добробіту на майбутнє своєму народові, цілісності країни, то потрібно гарненько попросити доброго сусіда Україну в допомозі вирішити нагальні питання...
28.04.2022 08:39 Ответить
Там кроме Приднестровья еще есть проросийская Гагаузия которая ждет орков
28.04.2022 08:44 Ответить
УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ВОПРОС С ПРИДНЕСТРОВСКИЙ . НАДО РЕШИТЬ ЧТОБЫ УДАЛИТЬ
ЭТОТ ГНОЙНИК НЕ МЕШАЛ ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
28.04.2022 08:46 Ответить
Если расуждать с точки зрения безопасности Молдовы, вы правы.
Но вопрос "присоединения" к Румынии имеет много ньюансов.
Даже самые рьяные унионисты (сторонники присоеденения) знают об опыте присоединения к Румынии в 1918 когда многие права населения Бессарабии (в том числе политические и имущественные) были нарушены. Народное собрание Бессарабии Sfatul Ţării было распущено и управление производилось прямо из Бухареста. Поэтому унионисты хотят объединения но с соблюдением прав местного населения, что усложняет этот вопрос поскольку у Бухареста свои планы на эту провинцию.
28.04.2022 12:49 Ответить
время изменилось, после Югославии и теперешней войны в Украине притеснения народов не будет
28.04.2022 13:02 Ответить
Румуни лише формально вважають молдаванів за окрему націю, а Молдову - за окрему країну. Аналогічно, як кацапи українців. В любому середовищі і компанії румуни не визнають молдаванів, як окремий нарід, а лише, як гілку румунського. Тому, у випадку війни (а вона назріває) чи "аншлюсу" - таке поняття як молдаван і Молдова зникне з лексикону і політичної карти.
28.04.2022 21:02 Ответить
Новина звучить як анекдот. Не смішний.
28.04.2022 08:56 Ответить
От многих комментов смердит кацапские шовинизмом. Молдова Украине ничего не должна, скорее наоборот. Супер очень опасная профессия, многие из местных ура патриотов согласились бы заняться разминированим?
28.04.2022 09:24 Ответить
Спасибі, Молдова. Дякуємо, Санду.
Навіть від такої допомоги у криворотих чергова "криза жанру".
28.04.2022 09:27 Ответить
обосрались?
28.04.2022 09:32 Ответить
Походу Санду жареный петух клюнул у дупу. Та то ничёго. Лучше поздно, чем никогда. А теперь пусть скажет: "Путин - *****"
28.04.2022 10:00 Ответить
Аванс за визволення Придністров'я?
28.04.2022 10:03 Ответить
Треба Придністров'я зачищати, нах нам ця ракова пухлина під боком 🙄
28.04.2022 10:49 Ответить
А она не хочет поставить пару бригад на границе между ПМР и Ураиной.,чтобы Молдавию не обвинили как соучастника?
28.04.2022 11:00 Ответить
Пару ... бригад? Ви, мабуть маєте на увазі виноградарські бригади, чи пастухів?
28.04.2022 21:06 Ответить
Достойно, як для Молдови. Хоча народ там ватний і сепарський.
28.04.2022 11:14 Ответить
Шановні!
Досить Молдову і молдован обсірати!
Це ознака москалів - обсірати сусідні народи, розповідати про них анекдоти і т.п.
Це і є ідеологія "старшого брата", шовінізм в чистому вигляді.
То чим ми будемо відрізнятись від москалів, якщо будемо вести себе так само?
28.04.2022 13:21 Ответить
В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.
28.04.2022 14:32 Ответить
ооооотот который 2.5км аэродром срочно надо за-е-па-шить!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.04.2022 14:33 Ответить
он от нашей границы-7км,над заранее пристрелять всё шо можно
28.04.2022 14:34 Ответить
Чорнобаївського досвіду вже достатньо, так що welcome.
28.04.2022 21:08 Ответить
Да хоть два сапёра, но в помощь Украине, а не кацапстану... Респект Майя !
28.04.2022 21:20 Ответить
Так, для справки, просто на всякий случай: Кацапские врйска в Придрыстровье летают через аэропорт в Кишиневе.
29.04.2022 01:49 Ответить
 
 