Президент Молдовы Санду предложила Украине первую военную помощь в виде бригады саперов

Президент Молдовы Майя Санду предложила отправить в Украину первую военную помощь. Глава государства намерена отправить в Киев саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет молдавское издание JurnalTV.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", - сказала Санду в интервью.

Президент Молдовы добавила, что банковская система страны присоединилась к пакету финансовых санкций против России, введенных странами Европейского Союза.

