Новость о вывозе зерна из оккупированной Херсонщины в Красноярск опубликовала, а затем удалила местная власть

Сообщение было опубликовано на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Сейчас оно удалено, а в органе утверждают, что их сайт взломали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте Законодательного собрания Красноярского края новость уже отсутствует, но она сохранилась в кэше гугла.

В сообщении говорилось, что урожай с оккупированной Херсонщины будут вывозить в Красноярский край - соответствующее постановление якобы принял комитет Законодательного собрания по делам села и агропромышленной политики.

"Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставления помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - говорилось в сообщении.

Смотрите: В Херсоне раздавались мощные взрывы в районе телебашни, телеканалы оккупантов не работают. ВИДЕО

В нем также цитировали слова главы комитета Владислава Зырянова: "По достижении всех целей военной операции РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль".

Теперь в Законодательном Собрании Красноярского края утверждают, что это фейк, а сайт был сломан. Соответствующее уведомление опубликовано в телеграм-канале собрания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне оккупанты разгоняли проукраинский митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами (дополнено). ВИДЕО

"Официальный сайт Законодательного собрания был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины - фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Голодомор (1055) зерно (1076) оккупация (10258) россия (96899) Херсон (3018) экспроприация (5) фермер (189) Херсонская область (5116)
+12
Падлы!
28.04.2022 06:47 Ответить
+11
"мародер - єто звучіт гордо!" маршал жуков (с).
28.04.2022 06:51 Ответить
+9
Какой фейк? Куда рашисты вывезли суда с зерном из Мариуполя?
28.04.2022 07:59 Ответить
Падлы!
28.04.2022 06:47 Ответить
Вони справді можуть так зробити і цей фейк в майбутьному може стати явью.
28.04.2022 06:49 Ответить
Це не фейк
28.04.2022 07:07 Ответить
Какой фейк? Куда рашисты вывезли суда с зерном из Мариуполя?
28.04.2022 07:59 Ответить
"мародер - єто звучіт гордо!" маршал жуков (с).
28.04.2022 06:51 Ответить
А керченський міст ще стоіть
28.04.2022 06:52 Ответить
Наши мосты тоже стоят.
28.04.2022 06:56 Ответить
В списке
28.04.2022 07:06 Ответить
Только не краснодар, а красноярск.
28.04.2022 07:01 Ответить
Цікаво, чи можна, у зв'язку з цим, ввести ембарго на продаж збіжжя РФ на зовнішньому ринку?
28.04.2022 07:03 Ответить
Йдеться про Красноярский край, що за Уралом, у Сибіру (інфа у підвалі сайту). Бо Кубань (Краснодар) - сама по собі житниця, там огірків навалом, як і пшениці. А до Красноярська доби 4 потягом пиляти, певно. Й зернові там не ростуть, а огірки - то ж треба вирощувати, рук докласти, теплицю побудувати. І поруч - Кемерово, Новосибірськ, Іркутськ, теж «умільці» ще ті, за бухлом нема коли садівництвом займатис
28.04.2022 07:10 Ответить
готовят, мрази, очередной голодомор!
28.04.2022 08:19 Ответить
А что вы хотели от русофашистских 🐷 оккупантов, чтобы они с собой привезли зерно? Такое случается, когда народ голосует не за укрепление и вооружение армии, а за новый асфальт и за мир, который тщетно хотят найти в глазах кровавого убийцы, психопата и военного преступника, за мир с ******.
28.04.2022 08:37 Ответить
Коротше - Херсонська область чекала окупантів не лише без оборони, але й запасами ресурсів
28.04.2022 09:33 Ответить
Про існування елеваторів чув? І яку функцію ви виконують? Не знаєш? То не розумнічай.
28.04.2022 13:39 Ответить
Голодомор 2022 ?
28.04.2022 11:09 Ответить
Кацапи це саранча є.ана болотяна.
28.04.2022 11:19 Ответить
Це питання до всієї світової спільноти -чи хоче вона надалі мати на Землі людожера? Дії кремлядей цілком послідовні і закономірні - бо бони імперія. Найбільша територіально, остання. Вони зараз роблять все те що робили завжди. Величезна імперія, яка висмоктує з захвачених на схід за уралом ресурси і направляє це на розширення своїх меж, та задоволення своїх правителів. Тільки розділення імперії на дві частини по Уралу (вони хотіли новоросію -то повинні отримати її), з поверненям Курил та Сахаліну Японії - змінить безпекову ситуацю в світі. Це також зміцнить безпеку і в азіатському регіоні. Україні такі питання не під силу. Але без цього рашкостан буде і далі робити те що робив століттями до цього - гнобити і вбивати сусідів заради наживи для себе. Зараз ще ситуація не катастрофічна, а що буде якщо Китай стане в союзі з рашкою? І такий союз вже був в історії. Тільки Китай вже сьогодні не село як колись. Тому і потрібно повернути Японії її землі.
28.04.2022 11:35 Ответить
Вилізе вам наша пшениця в усі отвори, крім належного.
28.04.2022 13:38 Ответить
 
 