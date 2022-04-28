Новость о вывозе зерна из оккупированной Херсонщины в Красноярск опубликовала, а затем удалила местная власть

Сообщение было опубликовано на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Сейчас оно удалено, а в органе утверждают, что их сайт взломали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте Законодательного собрания Красноярского края новость уже отсутствует, но она сохранилась в кэше гугла.

В сообщении говорилось, что урожай с оккупированной Херсонщины будут вывозить в Красноярский край - соответствующее постановление якобы принял комитет Законодательного собрания по делам села и агропромышленной политики.

"Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставления помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - говорилось в сообщении.

В нем также цитировали слова главы комитета Владислава Зырянова: "По достижении всех целей военной операции РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль".

Теперь в Законодательном Собрании Красноярского края утверждают, что это фейк, а сайт был сломан. Соответствующее уведомление опубликовано в телеграм-канале собрания.

"Официальный сайт Законодательного собрания был взломан. Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины - фейк. Она удалена из ленты. На данный момент сайт работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.