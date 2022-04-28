РУС
22 605 68

Враг наращивает темпы проведения наступления и оказывает огневое влияние почти во всех направлениях, - Генштаб ВСУ

ворог,русня

Агрессор продолжает наращивать темпы проведения наступлений и оказывать огневое воздействие почти во всех направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огненное влияние. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Враг неудачно попытался совершить наступление на Новую Дмитровку в направлении Изюм-Барвенково, - Генштаб

На Северском направлении враг пытается сдержать резервы ВСУ и не допустить их перемещение в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову. Основные усилия оккупантовсосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха.

В Донецком направлении враг продолжает активные действия.

Для оцепления группировки войск Сил обороны "враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец".

На Северодонецком направлении агрессор ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении противник оказывает интенсивное огневое влияние с целью захвата Марьинки и Очеретиного.

Войска РФ забирают личные документы у "новобранцев" из ОРДЛО, - Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении оккупанты "продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8".

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

"Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огневое поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии", -.сообщают в Генштабе.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.

Генштаб ВС
+15
Для дєрьмака так. А то ще на ліхтарі підвісять.
28.04.2022 08:02
+14
Вони таки поставили задачу до 9 травня досягти кількості їх вдухсотих до ключової відмітки 30 тисяч орків !
28.04.2022 07:47
+14
Послухайте таке -- під Київом в ЗСУ мабуть були сили , щоб відстояти Житомирську трасу , поклавши там чи 500 , чи 800 наших героїв .
Але було рішення розтягувати ворожі фланги й від трасси трохи відступили. Дотягнути до південної траси у ворого не було сил й потужностей ... через кілька тижднів почався контрнаступ з заходу на північь й ворог почав драпати , кидаючи техніку . Бо втрати в його були скаженні , а боєздантність мінімальна .

В ЗСУ оптимізація йде максимуми враження живої сили й техніки ворога й по мінімізації властних втрат . Теріторії , тим більш дрібних сел , це вторинне .
У ворога не рахуються з властними втратами й це для нас дуже добре . Нехай подихають , нехай втрачають техніку й набої .
2 тисячи задвухсочених орків за 5 км тимчасово захопленної теріторії дуже гарна ціна для України .

Тим більш, що вони втрачають найбільш боєздатних сил ... Вони вже 90 десантури втратили за 2 місяця .
28.04.2022 08:53
Думаю, перевиконають план і розміняють тридцятку до 01.05!
7 тысяч за два дня? Хоть я и очень бы хотел такого количества мертвой орчатины, это вряд ли будет.
28.04.2022 07:55
Мріяти можливо й про хоч й 50 тисяч до 9 травня .
Але 30 це реалізм , а мабуть 40 це дуже душевна цифра ...
50 це омріянна !
28.04.2022 08:26
пуйло котел хоче зробити перед перемовинами ..Цей напрямок прогнозований ,оточити наші сили з Ізюму та Запоріжжя ...Діру в Крим потрібно закривати .
28.04.2022 07:54
А в звільнених областях просять тероборону здати зброю ..Що війна закінчилась ?
показать весь комментарий
якби він був шпигуном , його б що просто так впустили б в Овальний кабінет у Вашингтоні ?
28.04.2022 08:22
а як послів впускають? Всі посли - шпигуни. А військові аташе - і подавно
показать весь комментарий
А що теробороні там робити? Скласти зброю та передати у більш потрібні місця.
28.04.2022 10:50
Намагаються блокувати нашу тактику рухомої оборони. Якщо зачепимося, то піде заруба на те - хто кого заламає. Може бути не на нашу користь.
28.04.2022 08:00
Ворог просунувся ... Закріпився ... Покращив положення...
Ну а мы?? :о
Ну а мы?? :о
28.04.2022 08:00
Нажаль, переважно відступаєм. Скоріше б вже та довгоочікувана зброя була доставлена.
28.04.2022 08:05
А МЫ ЖДЕТ ХЕР ЗНАЕТ ЧЕГО
28.04.2022 08:08
ну і чого ж ви чекаєте?
28.04.2022 08:36
Болтун находка для шпиона. Я понимаю что тебе главное чувствовать себя хорошо, чем успехи армии, но это просто эгоизм. Пусть делают как правильно, а не пытаются утешить истеричек.
показать весь комментарий
Враг за неделю продвинулся на 2км, потерял 2 БТг. Дальше считай сам.
28.04.2022 08:27
А "мы" сейчас аврально пытаемся сделать всё то, что не делали 8 лет. Поэтому такие безрадостные известия с фронтов.
Но паниковать не стоит. Война только началась. Будут поражения и оккупированные территории. Как будут и наши стратегические наступления и освобождение нашей земли.
Гитлер тоже несколько лет шёл победным маршем по Европе. А потом в мире сформировалась антигитлеровская коалиция и пришел закономерный итог 3-го рейха.
Антипутлеровская коалиция в мире пока не сформировалась, т.к. мы живем в век глобальной международной экономики. У мира пока нет понимания, что путин - это Гитлер № 2. Да и мощный симпатик в виде Китая усложняет изоляцию *********.
Но процесс идет. Победа будет за нами!
28.04.2022 08:32
Ми відступаємо і будемо відступати ще пару тижнів, а можливо і місяць
28.04.2022 09:02
Институт изучения войны сообщает о продвижении россиян под Изюмом и на севере Донбасса.

Российские подразделения «намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск».

Тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.При этом способность российских войск окружить крупные группировки украинских войск остается под вопросом.

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy)
28.04.2022 08:01
Походу ты знаешь ВСЁ об этой позе. И пользуешься очень часто и помногу. Практикуете с Ашотом бутылку или швабру? Или и то и другое? Или Ашот выступает как продавец твоих дырок, потому как сам брезгует
28.04.2022 10:13
Институт целый изучения войны?? Это чо такое? Типа ответственного за болтовню оффиса президента?
28.04.2022 08:31
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_по_изучению_войны

28.04.2022 09:02
От сволота ненаситна ! Шоб вас розірвало вже од тої стрілянини !

Господи, бідні наші хлопці. Як їм важко !

Як же хочеться, щоб якнайшвидше нашим вдалося переламати хід війни і піти в контрнаступ та викинути цю погань геть з України.

Тримайтеся, рідненькі !
28.04.2022 08:06
Бачив хлопців з передової. Дуже виснажені, але впевнені
28.04.2022 08:31
А чего Мелитопольский аэропорт не разбили взлетку? Это же совсем просто и ямочный ремонт под посадку самолетов там не так просто сделать, нужно время. И где, наконец, фамилии предателей, кто за 28 сообщений от США не смог сделать минимум вещей для защиты юга. Банальные противотанковые рвы нарезать, хрен бы кто там проехал.

И до сих пор актуален вопрос, надо ли бить мосты в новой каховке и херсоне. Пока, пока они в пределах досягаемости РСЗО крупнокалиберного. Чтобы заставить врага использовать понтонную переправу, которую легко поймать дроном и добить артой с уничтожением техники. Или как взрыв газа с минированием для оккупантов - это отличное решение. За каждое занятое село штрафовать и побольше.

Но все равно думаю, что кацапам Херсон не нужен будет, слишком трудно его защищать будет и при оккупационном режиме они могут получить трупы целого участка росгвардии и потерять мораль. А потерять захваченный город и получить казни на улицах коллаборантов они уж точно не позволят сделать, это же паника во всех остальных городах. Они хотят взять ДНР, ЛНР и надавить на Европу, что мы остановились и давайте мир, а иначе топну каблуком. Их это более чем устроит, так как никто в Украину ни копейки не вложит, пока до последнего кацапа ее не очистят.
28.04.2022 08:10
"Ани хАтят" ... "надАвіть на Європу"

Ви реально вірете , що після шановного зібрання в Рамштайні ці їх хАтєлкі буде хтось слухати ?!
Після такої кількості зброї , яку передали Україні ?!

Хтось забуде Бучу й Ірпінь , хтось зараз вважає , що після "замєрєнійя" по Вашій схемі хтось в Європах залишиться у спокою , що усе , що зараз не півториться десь так через два-три рока ?!
Причому , з тією перспективою , що зараз добити Рашу можно буде зусиллями тільки українського війска , а через кілька років дійде черга втрачати бійців й до їх .

Є таке поняття в техніці й науці , називається незворотній процес -- тобто рішення про руйнацію військової одиниція як ********** є остоточним й переогляду не підлягає .

Вони довго як уті страуси ховали голову в пісок . Так не хотілося робити хворобливі висновки про їх помилки й наївність їх "дуже логічних" розрахунків на здоровий глузд ***** й ********** .
Але ж очі протерли ... Бучу й руйнованний вщент Марік з населенням в 500 тисяч в пісок не заховаєшь . Як й рептілоїдну сутність ************ імперії ...
28.04.2022 08:24
Расчёт у запада был на то, что власть поменяется и можно будет уладить все переговорами❗☝Но ***** только укреплялся❗А теперь пришла пора делать, то чего они так не хотели💥👊

***** пытается перебить пути доставки оружия и за выбранное таким образом время оккупировать как можно больше территорий. Возможно для создания буфера, а может для торговли на переговорах❗

Нужно по базам в тылу гасить💥 Похоже наши начинают пристрелку👍
показать весь комментарий
так и вашему х..йлу тоже будут перебивать каналы поставок гсм и бк
показать весь комментарий
Точно, типичный. Хотя с рашкорейхом фрицев не сравнить. Немцы ж цивилизованные люди, а кацапы как были ордой, так ордой и остались. Передвижные крематории у вас уже есть, концлагеря тоже. Осталось газовые камеры завести для массового убийства украинцев и вот вам портрет последователя заветов Сралина-Гитлера
показать весь комментарий
Тут не поспоришь. Шо *****, шо евонная лошадь Лавров редкостные дебилы. Им лучше самоубиться пока не поздно
показать весь комментарий
він в Попасній?
показать весь комментарий
То троляка кацапська,не звертайте уваги.
показать весь комментарий
я просто так. Поворушив =)
показать весь комментарий
спамимо ворогів, не лінуємось; допоки модерів на місці нема...
показать весь комментарий
Герасимов приїхав і кацапи "стараються"
показать весь комментарий
То-то я смотрю, мертвых касапчегов увеличилось в 2 раза.
показать весь комментарий
От сталася зрада, здали південь України - тепер:
"https://t.me/operativnoZSU/21388 Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8 ."
Раптом що - ця цитата і посилання з офіційного телеграму нашого Генштабу
28.04.2022 09:25 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показать весь комментарий
Бл... читаеш цю сводку, таке враження ніби то пореможні реляції русні. Ви би хоч розмили це повідомляння своїми успіхами, які безумовно є.
показать весь комментарий
