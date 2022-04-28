Враг наращивает темпы проведения наступления и оказывает огневое влияние почти во всех направлениях, - Генштаб ВСУ
Агрессор продолжает наращивать темпы проведения наступлений и оказывать огневое воздействие почти во всех направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огненное влияние. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
На Северском направлении враг пытается сдержать резервы ВСУ и не допустить их перемещение в Восточную операционную зону.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову. Основные усилия оккупантовсосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха.
В Донецком направлении враг продолжает активные действия.
Для оцепления группировки войск Сил обороны "враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец".
На Северодонецком направлении агрессор ведет наступление на населенный пункт Орехово.
На Авдеевском направлении противник оказывает интенсивное огневое влияние с целью захвата Марьинки и Очеретиного.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.
На Таврическом направлении оккупанты "продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8".
На Южнобугском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.
"Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огневое поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии", -.сообщают в Генштабе.
В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але 30 це реалізм , а мабуть 40 це дуже душевна цифра ...
50 це омріянна !
Ну а мы?? :о
Но паниковать не стоит. Война только началась. Будут поражения и оккупированные территории. Как будут и наши стратегические наступления и освобождение нашей земли.
Гитлер тоже несколько лет шёл победным маршем по Европе. А потом в мире сформировалась антигитлеровская коалиция и пришел закономерный итог 3-го рейха.
Антипутлеровская коалиция в мире пока не сформировалась, т.к. мы живем в век глобальной международной экономики. У мира пока нет понимания, что путин - это Гитлер № 2. Да и мощный симпатик в виде Китая усложняет изоляцию *********.
Но процесс идет. Победа будет за нами!
Але було рішення розтягувати ворожі фланги й від трасси трохи відступили. Дотягнути до південної траси у ворого не було сил й потужностей ... через кілька тижднів почався контрнаступ з заходу на північь й ворог почав драпати , кидаючи техніку . Бо втрати в його були скаженні , а боєздантність мінімальна .
В ЗСУ оптимізація йде максимуми враження живої сили й техніки ворога й по мінімізації властних втрат . Теріторії , тим більш дрібних сел , це вторинне .
У ворога не рахуються з властними втратами й це для нас дуже добре . Нехай подихають , нехай втрачають техніку й набої .
2 тисячи задвухсочених орків за 5 км тимчасово захопленної теріторії дуже гарна ціна для України .
Тим більш, що вони втрачають найбільш боєздатних сил ... Вони вже 90 десантури втратили за 2 місяця .
Российские подразделения «намерены обойти с фланга украинские оборонительные позиции на дорогах, ведущих в Барвенково и Славянск».
Тактические достижения РФ связаны с растущей концентрацией артиллерии в этом районе, считают в организации.При этом способность российских войск окружить крупные группировки украинских войск остается под вопросом.
ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy)
Господи, бідні наші хлопці. Як їм важко !
Як же хочеться, щоб якнайшвидше нашим вдалося переламати хід війни і піти в контрнаступ та викинути цю погань геть з України.
Тримайтеся, рідненькі !
И до сих пор актуален вопрос, надо ли бить мосты в новой каховке и херсоне. Пока, пока они в пределах досягаемости РСЗО крупнокалиберного. Чтобы заставить врага использовать понтонную переправу, которую легко поймать дроном и добить артой с уничтожением техники. Или как взрыв газа с минированием для оккупантов - это отличное решение. За каждое занятое село штрафовать и побольше.
Но все равно думаю, что кацапам Херсон не нужен будет, слишком трудно его защищать будет и при оккупационном режиме они могут получить трупы целого участка росгвардии и потерять мораль. А потерять захваченный город и получить казни на улицах коллаборантов они уж точно не позволят сделать, это же паника во всех остальных городах. Они хотят взять ДНР, ЛНР и надавить на Европу, что мы остановились и давайте мир, а иначе топну каблуком. Их это более чем устроит, так как никто в Украину ни копейки не вложит, пока до последнего кацапа ее не очистят.
Ви реально вірете , що після шановного зібрання в Рамштайні ці їх хАтєлкі буде хтось слухати ?!
Після такої кількості зброї , яку передали Україні ?!
Хтось забуде Бучу й Ірпінь , хтось зараз вважає , що після "замєрєнійя" по Вашій схемі хтось в Європах залишиться у спокою , що усе , що зараз не півториться десь так через два-три рока ?!
Причому , з тією перспективою , що зараз добити Рашу можно буде зусиллями тільки українського війска , а через кілька років дійде черга втрачати бійців й до їх .
Є таке поняття в техніці й науці , називається незворотній процес -- тобто рішення про руйнацію військової одиниція як ********** є остоточним й переогляду не підлягає .
Вони довго як уті страуси ховали голову в пісок . Так не хотілося робити хворобливі висновки про їх помилки й наївність їх "дуже логічних" розрахунків на здоровий глузд ***** й ********** .
Але ж очі протерли ... Бучу й руйнованний вщент Марік з населенням в 500 тисяч в пісок не заховаєшь . Як й рептілоїдну сутність ************ імперії ...
***** пытается перебить пути доставки оружия и за выбранное таким образом время оккупировать как можно больше территорий. Возможно для создания буфера, а может для торговли на переговорах❗
Нужно по базам в тылу гасить💥 Похоже наши начинают пристрелку👍
"https://t.me/operativnoZSU/21388 Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8 ."
Раптом що - ця цитата і посилання з офіційного телеграму нашого Генштабу