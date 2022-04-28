Враг наращивает темпы проведения наступления и оказывает огневое влияние почти во всех направлениях, - Генштаб ВСУ

Агрессор продолжает наращивать темпы проведения наступлений и оказывать огневое воздействие почти во всех направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огненное влияние. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Северском направлении враг пытается сдержать резервы ВСУ и не допустить их перемещение в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову. Основные усилия оккупантовсосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха.

В Донецком направлении враг продолжает активные действия.

Для оцепления группировки войск Сил обороны "враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец".

На Северодонецком направлении агрессор ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении противник оказывает интенсивное огневое влияние с целью захвата Марьинки и Очеретиного.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении оккупанты "продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8".

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

"Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огневое поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии", -.сообщают в Генштабе.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.