РУС
Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен, - спецпосланник США Ван Шаак

США имеют достоверную информацию, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области.

Об этом сообщил специальный американский посланник по международному правосудию Бет Ван Шаак на заседании ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу.

Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - заявила она.

+44
У Куйла не война, а "спецоперация", поэтому его орки должны идти на корм свиньям, а не в плен.
28.04.2022 08:31 Ответить
+44
Разные бывают ситуации. Не думаю, что с "дивана" виднее.
28.04.2022 08:34 Ответить
+41
Кацапи прийшли вчиняти геноцид українців. Без варіантів.Це треба усвідомити. І всі дії та вчинки українців повинні бути лише в контексті цього.
28.04.2022 08:51 Ответить
У Куйла не война, а "спецоперация", поэтому его орки должны идти на корм свиньям, а не в плен.
28.04.2022 08:31 Ответить
Это ещё раз доказывает, что сдаваться в плен к русофашистам 🐷 на своей же территории, на своей родной земле, не нужно.
28.04.2022 08:31 Ответить
Разные бывают ситуации. Не думаю, что с "дивана" виднее.
28.04.2022 08:34 Ответить
Тим більше, що диван у безпечній Польщі.
28.04.2022 08:49 Ответить
Отловят и уничтожат тех кто это сделал, однозначно!
28.04.2022 08:32 Ответить
плен бывает разным.., чем знать, что там будут пытки.., лучше об этом не узнать..
28.04.2022 08:35 Ответить
Ага спасибо и мы также не будем помнить о Конвенции и правах пленных..
28.04.2022 08:37 Ответить
28.04.2022 08:39 Ответить

РАШИЗМ = ФАШИЗМ*********************** та Мордор повинен бути знищений. Крапка.

28.04.2022 08:40 Ответить
А якого буя ти -********* в 19му проголосував за війну ?
28.04.2022 09:36 Ответить
а в Маріуполі?
28.04.2022 08:40 Ответить
А не надо сдаваться врагу (тем более оркам)!
28.04.2022 08:41 Ответить
Ви пробували?
28.04.2022 09:08 Ответить
Сдаться в плен,это как-бы полудобровольно, и быть взятым в плен с боя это совсем разные понятия..
28.04.2022 12:57 Ответить
Значить треба вбивати більше росіян
28.04.2022 08:44 Ответить
https://youtube.com/shorts/WTr_cEiqBLI?feature=share до речі цей американський подарунок гарно це робить.
28.04.2022 08:45 Ответить
Те саме буде із захисниками Маріуполя - погодяться на вихід. тоді розстріляють з артилерії та бронетехніки.
Я за всі мирні ініціативи, але вони, на превеликий жаль, тільки збільшать наші втрати. Тому ота ініціатива очільника ООН, на яку начебто погодилася Московія, є просто черговим, на який Україні ні в якому разі не можна вестися. Бо це буде маріупольський Іловайськ.
28.04.2022 08:50 Ответить
Кацапи прийшли вчиняти геноцид українців. Без варіантів.Це треба усвідомити. І всі дії та вчинки українців повинні бути лише в контексті цього.
28.04.2022 08:51 Ответить
Кацапів від бажання убивати будь кого із сусідів лікує, при чому дуже ефективно, публічна паля
28.04.2022 09:10 Ответить
Це до Теми годування полонених рашистів з ложечки!
28.04.2022 08:55 Ответить
Это лишний раз доказывает, что у орков кончились кадровые военные. Такое мог сделать только сброд
28.04.2022 08:57 Ответить
Кацапи всі однакові: виплодки пекла.
28.04.2022 09:01 Ответить
их кадровые военные делают это с 2014 года
28.04.2022 09:03 Ответить
Кто там слово офицера давал на свободный выход из Иловайска не вспомнишь?
28.04.2022 09:05 Ответить
У Бучі та Бородянці були кадровики.
28.04.2022 09:07 Ответить
Кадровые военные орков никогда не отличались высокими моральными принципами - они всегда и были сбродом.
28.04.2022 12:45 Ответить
Брати у полон кацапів тепер мало хто буде, тільки на обмін великих чинів.
28.04.2022 11:02 Ответить
років 25 тому читав мемуари москаля-"спецназівця" "я был на этой войнє", про війну в Чечні - він там прямо пише що українських добровольців, якщо поранені попадали в полон до москалів, то їх вішали.

ну і той же глєб бобров, коли писав "эпоху мєртворождєных", що вийшла мільйонними тиражами в росії, - той мріяв про такі страти, і це звичайний кацап з Луганщини.

цей російський рашизм в них в крові.
28.04.2022 12:46 Ответить
Вот из всего этого, стоит понять, не надо жалеть эти тварей-рашистов, уничтожать их без всякого сожаления, око за око, зуб за зуб!
18.09.2022 23:42 Ответить
 
 