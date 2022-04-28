Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен, - спецпосланник США Ван Шаак

США имеют достоверную информацию, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области.

Об этом сообщил специальный американский посланник по международному правосудию Бет Ван Шаак на заседании ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу.

Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - заявила она.