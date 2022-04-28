Россияне возле Донецка казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен, - спецпосланник США Ван Шаак
США имеют достоверную информацию, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области.
Об этом сообщил специальный американский посланник по международному правосудию Бет Ван Шаак на заседании ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу.
Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - заявила она.
Топ комментарии
+44 Бенина Мама
показать весь комментарий28.04.2022 08:31 Ответить Ссылка
+44 Jonathan Jones
показать весь комментарий28.04.2022 08:34 Ответить Ссылка
+41 Garry Grant
показать весь комментарий28.04.2022 08:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РАШИЗМ = ФАШИЗМ*********************** та Мордор повинен бути знищений. Крапка.
Я за всі мирні ініціативи, але вони, на превеликий жаль, тільки збільшать наші втрати. Тому ота ініціатива очільника ООН, на яку начебто погодилася Московія, є просто черговим, на який Україні ні в якому разі не можна вестися. Бо це буде маріупольський Іловайськ.
ну і той же глєб бобров, коли писав "эпоху мєртворождєных", що вийшла мільйонними тиражами в росії, - той мріяв про такі страти, і це звичайний кацап з Луганщини.
цей російський рашизм в них в крові.