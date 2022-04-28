РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8144 посетителя онлайн
Новости Война
4 717 14

Черноморский флот РФ, несмотря на потери "Москвы" и "Саратова", сохраняет способность наносить удары по Украине, - Минобороны Великобритании

москва,крейсер

Черноморский флот России, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что в настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подлодки.

Читайте: Помощь для Украины нужно удвоить, - глава МИД Британии Трасс

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.

Черноморский флот РФ, несмотря на потери Москвы и Саратова, сохраняет способность наносить удары по Украине, - Минобороны Великобритании 01

Великобритания (5091) Черноморский флот РФ (1564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А если измерять в асфальте то сколько это километров?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
+8
Мы заметили. Попытайтесь, пожалуйста, еще 1 корабль демилитаризовать. Почему бы не разрешить разным странам испытывать работоспособность их вооружений на реальных целях?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:04 Ответить
+7
да и давно пора нанести удар по Севастопольской бухте!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можем повторить.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:02 Ответить
Мы заметили. Попытайтесь, пожалуйста, еще 1 корабль демилитаризовать. Почему бы не разрешить разным странам испытывать работоспособность их вооружений на реальных целях?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:04 Ответить
значит пора "Нептуну" навестить Северную бухту в Севастополе. Да парочку Байрактаров с собой прихватить
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Занадто довго зберігає. Впевнений що Англії є чим допомогти.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Если передать достаточное количество необходимых ракет, то ржавые консервные банки "черноморского флота" ближе, чем на 120 км не подплывут к украинскому берегу!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:10 Ответить
да и давно пора нанести удар по Севастопольской бухте!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:14 Ответить
20 кораблів---Це 40 НЄПТУНів!!!!
СПОКІЙНО, БЕЗ ПАНІКИ!!!!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:11 Ответить
А если измерять в асфальте то сколько это километров?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
Да, кстати - там ещё болтается 5 подводных лодок класса "Паршивянка". Непорядок. Англичане, как всегда, на шаг впереди !
показать весь комментарий
28.04.2022 09:14 Ответить
Спасибо Британии, Гарпуны уже поставляют...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:15 Ответить
Ще підводну лодку було б цікаво затопити.
Підводні лодки ми ще не топили.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:24 Ответить
20 посудин и 4 подводных гроба... просто уничтожить и забыть... чтобы свинорылокозломордая кацапская свиноматка так и не узнала какой у морячка конец...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:41 Ответить
Над Чорним морем гордо майоріє герб України - Золотий Тризуб!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:01 Ответить
Кожна, сама маломірна лоханка чфрф повинна бути потоплена!
показать весь комментарий
28.04.2022 10:19 Ответить
 
 