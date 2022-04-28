РУС
17 264 26

"Били током, отрезали палец, сломали 4 ребра": в Запорожье российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО

рф

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления, похищают людей и применяют к ним физические меры. В частности, в Васильевке Запорожской области они 12 дней пытали участника АТО.

Об этом журналистам сообщили в Силах обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В г. Васильевка российские преступники в течение 12 дней держали в камере, пытали, били током, отрезали палец и сломали 4 ребра мужчине, участнику АТО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты держат в заложниках 16-летнего парня (сына главы Запорожской РГА Олега Буряка).

Смотрите: "Били по ногам, душили, сняли джинсы, трусы и пытались изнасиловать": священник ПЦУ из Херсона Чудинович рассказал о пытках, которые пережи в российском плену. ВИДЕО

На временно оккупированных территориях Запорожской области российскими террористами проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Также рашисты разыскивают журналистов, чтобы вынудить их к сотрудничеству. Известно, что представителям СМИ рассылают письма с угрозами. В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, угоняют технику и берут представителей прессы в заложники.

армия РФ (20316) издевательство (168) Запорожская область (3426)
+22
Амаль Клуні дружина актора Джорджа Клуні.
Але вона стала класним, відомим адвокатом ще до знайомства із Клуні.
Вона справжній юрист на відміну від квартальних, яким намалювали дипломи поки вони грали в КВН Маслякова.
28.04.2022 09:23 Ответить
28.04.2022 09:25 Ответить
+17
зелена бидлота, 73%, це ваша зрада призвела до цього нещастя!
28.04.2022 09:35 Ответить
28.04.2022 09:35 Ответить
+16
Можливо вірили зеленій владі, що все під контролем...
28.04.2022 09:22 Ответить
28.04.2022 09:22 Ответить
Блін,ну якщо бачиш що орочня на підході,тим паче участник АТО-чому чекав щоб прийшли та забрали?
28.04.2022 09:18 Ответить
28.04.2022 09:18 Ответить
Це значить що людина винна в тому що Пiвдень Украiни подарували росii? Круто!
28.04.2022 09:22 Ответить
28.04.2022 09:22 Ответить
Що за маячня?
28.04.2022 09:29 Ответить
28.04.2022 09:29 Ответить
Какой толк сидеть до конца в захватываемом городе? От того что человек окажется в плену и будет подвергаться пыткам пользы Украине от этого больше не станет. Не лучше ли отступить на свободную территорию, взять там в руки оружие и готовиться отбивать свою землю?
28.04.2022 09:30 Ответить
28.04.2022 09:30 Ответить
Він мав бути призваний у Армію. Це говорить лише про стан військоматів на 24.02.2022.
28.04.2022 09:40 Ответить
28.04.2022 09:40 Ответить
Винні не люди, які в деяких містах і селах Півдня навіть не встигли доїхати до своїх РВК.
Винні ті, хто розмінував/не замінував виходи з Криму.
Вже через декілька годин після вторгнення орки були в Новій Каховці, Олешках, Мелітополі, Геничеську, Бердянську...
Потім - здача Херсона, оточення Маріка...
Базари тіпа "після Перемоги розберемось" не канають, бо якщо ці зрадники досі при владі, то вони так само можуть здати Миколаїв, Запоріжжя, Покровськ чи Слов'янськ.
І тоді "після Перемоги" вже не буде...
28.04.2022 10:06 Ответить
28.04.2022 10:06 Ответить
Те люди, которые устали от войны.
28.04.2022 11:34 Ответить
28.04.2022 11:34 Ответить
Слышь убогий со своим до конца сидеть , его схватили в Васильевке на блокпосту когда пытался выехать и не его одного , точно так же на всей линии от Васильевки до Гуляйполе идёт фильтрация и на одного проскочившего 10 захваченных , у кацапов база данных по которой они сверяются на пропуск . 25того военкомат сбежал никого не предупреждая ,а тех кто ещё пытался мобилизоваться в пятницу встречали с автоматами и истерикой - не подходите будем стрелять , это после двух в пятницу , в субботу утром на выезде уже были кацапы и стреляли по машинам
28.04.2022 10:43 Ответить
28.04.2022 10:43 Ответить
Можливо вірили зеленій владі, що все під контролем...
28.04.2022 09:22 Ответить
28.04.2022 09:22 Ответить
Яка сволота..
Кацапота, тримайтесь, тепер ідемо ми вас рятувать
28.04.2022 09:20 Ответить
28.04.2022 09:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004534422805&__cft__[0]=AZVPDtUFNf6Eq-RBGuT11ptaw2yCBCAEAhwHmXKn1hvE6qBQvm5NM_8ULpkCOQpd4sizcucS1UeG4isP_29d6oHaHmuNVKwfqV_l-cfn2Lkj1ciKyVzK920wDXOj0aC5aII&__tn__=-UC%2CP-R Агія Загребельська

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2131666296994497&id=100004534422805&__cft__[0]=AZVPDtUFNf6Eq-RBGuT11ptaw2yCBCAEAhwHmXKn1hvE6qBQvm5NM_8ULpkCOQpd4sizcucS1UeG4isP_29d6oHaHmuNVKwfqV_l-cfn2Lkj1ciKyVzK920wDXOj0aC5aII&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

"Сьогодні Україна - це різанина. Прямо в серці Європи," - адвокат з прав людини Амаль Клуні, яка входить до міжнародної юридичної цільової групи, яка консультує Україну з питань забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях та роботи з МКС у Гаазі.

Це час, коли нам потрібно мобілізувати закон і відправити його в бій.

Не на боці України проти Російської Федерації чи на боці Російської Федерації проти України, а на боці людства,

- Прокурор МКС Карім Хан, який проводить розслідування

(неформальне засідання Ради Безпеки ООН щодо відповідальності за злочини в Україні, організоване Францією та Албанією).

*****

Таки ордер на арешт Путіна може прийти швидше ніж запрошення на саміт G-20.
28.04.2022 09:21 Ответить
28.04.2022 09:21 Ответить
Амаль Клуні дружина актора Джорджа Клуні.
Але вона стала класним, відомим адвокатом ще до знайомства із Клуні.
Вона справжній юрист на відміну від квартальних, яким намалювали дипломи поки вони грали в КВН Маслякова.
28.04.2022 09:25 Ответить
28.04.2022 09:25 Ответить
Специально наверно делают инвалидом чтобы не мог больше воевать с рашистами.
Надо с рашистами тоже самое делать чтобы тоже воевать не могли.
28.04.2022 09:22 Ответить
28.04.2022 09:22 Ответить
В городе несколько дней назад схватили бывшего атошника, руки ноги поломали , сделали инвалидом , кто то сдал . Представь как сейчас тем кто не сумел выехать ,
28.04.2022 10:49 Ответить
28.04.2022 10:49 Ответить
А мы их пленным медпомощь, телефоны мамкам звонить. Мы не орки, но есть заповедь "око за око" ...
28.04.2022 09:28 Ответить
28.04.2022 09:28 Ответить
зелена бидлота, 73%, це ваша зрада призвела до цього нещастя!
28.04.2022 09:35 Ответить
28.04.2022 09:35 Ответить
Это , ***** как , где женевская конвенция , ***** ,думает , что это ему опять сойдёт, с рук . Однако, ***** застрял в 19- м веке , а сейчас , все везде видо и слышно , тайну уже не сделашь , все будет, доказано , он наверно ,не смотрит ,рашистский сериал След
28.04.2022 09:43 Ответить
28.04.2022 09:43 Ответить
Россия любит сериалы про ментов. Вот теперь будет сериал про ментов и Россию.
28.04.2022 09:47 Ответить
28.04.2022 09:47 Ответить
РФ-країна терорист,потрібно пришвидшити дії по набуттю рашистами цього статусу.
28.04.2022 09:45 Ответить
28.04.2022 09:45 Ответить
підлітки в дитячих будинках згвалтовані орками, вбиті, зпалені...
якій полон/чай?(((
28.04.2022 10:15 Ответить
28.04.2022 10:15 Ответить
Такого даже гитлеровцы не творили на оккупировной Украине. Как москали думают жить после того, я имею ввиду не орков,орки умрут страшной смертью, а тех в орде, которые считают себя цивилизованным народом.
28.04.2022 11:30 Ответить
28.04.2022 11:30 Ответить
Це залежить виключно від України, в першу чергу - від дій ЗСУ.
Якщо далі будемо лише оборонятися, роздумуючи про мир без перемоги і пєрєгавори з орками, і сподіваючись заморити в війні ресурсів 1/6 частину світу, що більше 10 років готувалася до війни з усім світом - то нас роздавлять, закатують і вишлють по таборах, а орки будуть в захваті розселятися на нашій землі. Ще й варнякать будуть що пабєділі ачєрєдних фашистав.
Якщо ж нарешті відростимо яйця і почнемо переносити війну на землю ворога, знищуючи вже його інфраструктуру та населення, то ясно що почнуть нить і кричать що "ета нє ми, нас-та за што".
28.04.2022 11:48 Ответить
28.04.2022 11:48 Ответить
залежить від дій ЗСУ - згоден. Але де дії того важкого озброєння що союзники передали. Більшість новин - орки обстріляли там і там і там. Орки окупували населений пункт, частину цього населеного пункту. Маріупольці вимагають негайного розблокування або евакуації, а у відповідь - мовчанка. Можливо навіть Херсон здали мовчазною згодою. Все дуже незрозуміло. А мета роззброєння тероборони? Невже дійсно не хватає сил?
28.04.2022 12:03 Ответить
28.04.2022 12:03 Ответить
Так дружбан зе-команди - портнов, ще три роки тому казав, що будуть складені списки всіх патріотів, волонтерів, АТО-шників, журналістів і щодо них будуть "проводити певні дії". От рашисти по цим спискам і проводять дії. Чому вас це дивує? А як вам новина, що зараз мусора охороняють маєток порнова під Києвом, що саме зе-гниди дозволити втікти з країни порнову з синком місяць тому... От ціна того, що три роки 73% насєлєнія хотіло поржати
28.04.2022 12:13 Ответить
28.04.2022 12:13 Ответить
Україна виживає за рахунок того що велика країна і мужня нація. Кількість колаборантів та зрадників така, що менша країна вже витратилась би.
28.04.2022 12:51 Ответить
28.04.2022 12:51 Ответить
 
 