"Били током, отрезали палец, сломали 4 ребра": в Запорожье российские оккупанты 12 дней пытали участника АТО

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления, похищают людей и применяют к ним физические меры. В частности, в Васильевке Запорожской области они 12 дней пытали участника АТО.

"В г. Васильевка российские преступники в течение 12 дней держали в камере, пытали, били током, отрезали палец и сломали 4 ребра мужчине, участнику АТО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты держат в заложниках 16-летнего парня (сына главы Запорожской РГА Олега Буряка).

На временно оккупированных территориях Запорожской области российскими террористами проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Также рашисты разыскивают журналистов, чтобы вынудить их к сотрудничеству. Известно, что представителям СМИ рассылают письма с угрозами. В Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, угоняют технику и берут представителей прессы в заложники.