Ситуация в регионах: ракетный удар по Шевченково под Николаевом, обстрелы Сумщины, "Азовсталь" держится, - отчеты ОВА

В ночь на 28 апреля российская армия продолжала обстреливать Харьковскую, Луганскую, Донецкую области, пыталась наступать в сторону Николаева и Кривого Рога, нанесла ракетный удар по с. Шевченково в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные глав областей по состоянию на 8 утра четверга 28 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Сумской области в среду вечером в 21:50 Россия начала провокационный обстрел наших территорий с минометов. Более полусотни прилетов, все на территории Эсманской громады.

Данные о пострадавших уточняются.

Харьковская область: этой ночью шли единичные артиллерийские обстрелы восточных районов Харькова. По предварительным данным, за ночь пострадавших нет.

По области в течение суток россияне обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев.

В Изюмском направлении бои продолжаются.

Луганщина: по десять раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза – Горскую громаду. Подробная информация о повреждениях и последствиях выясняется. Пока известно о 4 погибших.

Донетчина: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар – под постоянными обстрелами.

Несмотря на сложную обстановку, продолжается эвакуация с линии столкновения.

Мариуполь: "Азовсталь" держится

Херсонщина: ночью над городом сильные взрывы, почти на всей территории области обстрелы. Оккупанты продолжают вести наступление из Херсона в направлении Николаевской области и Кривого Рога.

Также есть случаи похищения гражданского населения.

Николаевская область: ночью ситуация тревожная, но контролируемая. По предварительной информации, ракетные обстрелы подверглись с. Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные о пострадавших уточняются.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, Ривненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.