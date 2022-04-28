РУС
Ситуация в регионах: ракетный удар по Шевченково под Николаевом, обстрелы Сумщины, "Азовсталь" держится, - отчеты ОВА

В ночь на 28 апреля российская армия продолжала обстреливать Харьковскую, Луганскую, Донецкую области, пыталась наступать в сторону Николаева и Кривого Рога, нанесла ракетный удар по с. Шевченково в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные глав областей по состоянию на 8 утра четверга 28 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Сумской области в среду вечером в 21:50 Россия начала провокационный обстрел наших территорий с минометов. Более полусотни прилетов, все на территории Эсманской громады.

Данные о пострадавших уточняются.

Харьковская область: этой ночью шли единичные артиллерийские обстрелы восточных районов Харькова. По предварительным данным, за ночь пострадавших нет.

По области в течение суток россияне обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев.

В Изюмском направлении бои продолжаются.

Луганщина: по десять раз враг обстреливал Попасную и Лисичанск, четыре, но очень продолжительных раза – Горскую громаду. Подробная информация о повреждениях и последствиях выясняется. Пока известно о 4 погибших.

Донетчина: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Лиман, Угледар – под постоянными обстрелами.

Несмотря на сложную обстановку, продолжается эвакуация с линии столкновения.

Мариуполь: "Азовсталь" держится

Херсонщина: ночью над городом сильные взрывы, почти на всей территории области обстрелы. Оккупанты продолжают вести наступление из Херсона в направлении Николаевской области и Кривого Рога.

Также есть случаи похищения гражданского населения.

Николаевская область: ночью ситуация тревожная, но контролируемая. По предварительной информации, ракетные обстрелы подверглись с. Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные о пострадавших уточняются.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, Ривненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

за все ответите, сучье племя ...
28.04.2022 09:26 Ответить
А шо там люся Арестович вже натрещав люду в уші; на Херсон наступ буде не раніш липня, коли прибуде зброя відповідна... А що ж ти раніше співав про перемогу зо два тижня, ікспєрт хєроф.?
28.04.2022 09:31 Ответить
Пионтковский говорит, что после поражения раисю отдадут Китаю.
От себя добавлю,что в истории никто не хотел захватывать земли, населенные такими мерзкими существами, как кацапы. Таким образом, есть только 3 варианта:
1 Китай будет сильно ослаблен, что на руку миру т.к. не сможет ничего сделать, чтобы полудурки приносили хоть какую-то пользу. Репарации никто не отменит и придётся их платить из бюджета Китая .
2 коснется каждого расиянца, Китай всех заставит работать по 18 часов без выходных за миску похлёбки, как делает с уйгурами, несогласные, включая щенков и свиноматок пойдут на органы а затем в землю кормить червей. Репарации никто не отменит, каждому рюзьке придётся работать и на китайца и на репарации.
3 террриториальное образование раися распадется на кучу более мелких и Китаю достанется только часть раиси для второго варианта. Тут главное для русишшвайнов успеть сообразить, что пора отделяться, тогда, возможно, кто-то сможет из них выжить без потерь, но репарации платить все равно придётся даже правнукам...
28.04.2022 10:06 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
28.04.2022 10:17 Ответить
 
 