19 011 115
Сийярто подтвердил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, - CNN
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Дипломат объяснил: "Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - сказал он.
Сийярто добавил, что у Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы ей прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.
Топ комментарии
+104 Gozzalik salonu
показать весь комментарий28.04.2022 09:30 Ответить Ссылка
+65 Петрович123456
показать весь комментарий28.04.2022 09:30 Ответить Ссылка
+53 Joshua Merlin
показать весь комментарий28.04.2022 09:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В ГЛАЗА УКРАИНЦЕВ. ЧТО ТО С ГОЛОВОЙ У НИХ ИЛИ С КАРМАНАМИ НЕПОРЯДОК.
СЛАВА УКРАИНЕ!