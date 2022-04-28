РУС
Сийярто подтвердил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, - CNN

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Дипломат объяснил: "Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - сказал он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы ей прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Читайте: Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

Венгрия (2067) Газ (10251) россия (96899) рубль (912) Сийярто Петер (342)
Топ комментарии
+104
Зачем эти дибилы в ЕС я не понимаю. Уже б сделали мадярский федеральный округ РФ и не морочили голову
28.04.2022 09:30 Ответить
+65
Ясный хер. От этих животных другого не ожидали. Эту страну надо исключить из ЕС и НАТО.
28.04.2022 09:30 Ответить
+53
пока эти руководящие мядьярские придурки думают, что они пуп Земли и могут делать все по своему усмотрению, ЕС начинает ограничивать эту недострану финансово... досвистятся и сиярто, и мудяртодо того, что вообще выгонят венгрию из Евросоюза...
28.04.2022 09:30 Ответить
Угри були гітлеровцями, ними і подохнуть.
28.04.2022 11:40 Ответить
Забыл добавить новую валюту: плати на коленях, отсосами
28.04.2022 11:41 Ответить
НАРОД ТАК ХОЧЕТ ИЛИ ВЛАСТЬ БЕЗ МОЗГОВ. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ КАК ОНИ ПОСМОТРЯТ
В ГЛАЗА УКРАИНЦЕВ. ЧТО ТО С ГОЛОВОЙ У НИХ ИЛИ С КАРМАНАМИ НЕПОРЯДОК.
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.04.2022 11:56 Ответить
У мадярских ничтожеств не осталось ни капли самоуважения.
28.04.2022 11:58 Ответить
Болгари, через припинення поставок газу кацапами, вже загрожують кацапам перекрити постачання газу угорцям та сербам через турецький потік
28.04.2022 12:13 Ответить
Через угорців ще якась гілка є? Чи це єдина?
28.04.2022 12:18 Ответить
Угорщина зараз фізично імпортує газ через турецький потік, але може і через українську ГТС.
28.04.2022 19:28 Ответить
І це є правильною риторикою по відношенню до кацапів - іншої мови вони не розуміють.
28.04.2022 12:27 Ответить
страна ФУ
28.04.2022 12:33 Ответить
Мадьяры суки они и во 2 мировой были хуже немцев
28.04.2022 12:33 Ответить
Викиньте мадяр з ЄС і НАТО, хай ідуть собі на расєю. Від них більше шкоди, ніж користі.
28.04.2022 12:48 Ответить
А кто родители этого Сциярто ? Папа русский военный ? А мама ?
28.04.2022 13:43 Ответить
когда кацапы их оккупируют они вспомнят суки об этом но будет уже поздно!
28.04.2022 15:17 Ответить
Последовательный , системный *******.
28.04.2022 16:19 Ответить
Їхнє членство в ЕС треба призупинити. Хай подумають макітрами, які наслідки їх чекають. Думаю вони ж в курсі великого росподілу? Думають, що стають на завчасно виграшну позицію. Хренові аналітики, як на мене.
28.04.2022 17:41 Ответить
