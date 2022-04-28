Сийярто подтвердил, что Венгрия будет платить за российский газ в рублях, - CNN

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Дипломат объяснил: "Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - сказал он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы ей прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

