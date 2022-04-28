В Дергачах на Харьковщине от взрывов российских снарядов погибли два человека, - горсовет

В Дергачевской громаде в Харьковской области за минувшие сутки, 27 апреля, в результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере двое мирных жителей, количество раненых устанавливается.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Дергачевского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"️По нашим данным, на подконтрольной Украине части Дергачевской громады от взрывов вражеских снарядов погибли по меньшей мере два гражданских лица, количество раненых уточняется. До нас также доходит информация о жертвах на временно оккупированной территории, однако эти данные в нынешних условиях мы не можем проверить", - говорится в сообщении.

Как отметили в громаде, на территории Дергачевщины продолжаются активные боевые действия, сопровождающиеся постоянными обстрелами населенных пунктов. В результате бомбежек разрушены частные дома почти в каждом населенном пункте громады. Больше всего за сутки 27 апреля пострадали Дергачи, Прудянка, а также Слатино, где была серьезно повреждена газораспределительная система, из-за чего 10 поселков и сел громады остались без газа.