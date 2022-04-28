РУС
Запорожскую АЭС из-за повреждения ЛЭП 330 кВ перевели на минимальный уровень мощности – обеспечивает только питание собственных потребностей

заес

Запорожскую АЭС из-за повреждений высоковольтной линии перевели на минимальный уровень мощности.

Об этом сообщает Энергоатом в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По причине повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на минимальный уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных потребностей", – говорится в сообщении.

Также читайте: Две ракеты врага пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Ядерный терроризм РФ усиливается, - Энергоатом

Как сообщалось, в ночь на 4 марта Запорожская АЭС была захвачена российскими военными и до сих пор находится под оккупацией.

энергетика (2592) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (739)
Повним ходом йде підготовка по переключенню нашої АЕС на кацапню.
28.04.2022 10:21 Ответить
Запорожская станция снабжает только Крым? Повредили линию на юге и сразу отключают? Больше никуда провода не идут?
28.04.2022 10:31 Ответить
А три ПЛ-750 від ЗАЕС куди поділись?
28.04.2022 10:45 Ответить
28.04.2022 10:46 Ответить
 
 