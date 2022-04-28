"Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции
Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.
Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.
"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь во время полномасштабного вторжения России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении.
В "Слуге народа" отмечают, что на этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа".
"Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Она по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на время захваченных территориях, служащих в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", - отмечается далее.
Именно поэтому Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.
Кроме того, как сообщается, "СН" обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания А.Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.
"По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", - резюмировано в заявлении.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
Поэтому важно не наличие этих людей, а то что их не покрывают. Вот Зеленскому постоянно закидывают что он покрывает своих друзей - Ермака, того кто ушел в лес и так далее. И это плохо. Это разрушает репутацию самого Зеленского. Так что если они против этого Ковалева, то это как бы правильное поведение. Предатель может быть, но надо к нему относиться соответственно.
Зеленський наплював на петицію із вимогою про звільнення Татарова із Офісу президента, на звернення рідних Небесної сотні із проханням звільнити Татарова.
Отаке "признание" від презедента.
Це патріотичні заяви?
Сериалы "квартала" на государственных каналах россии все годы войны с ней из какой категории?
у Лондоні??
Повеселили. Можно ли "кинуть тень" на партию обосравшуюся с ног до головы?
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Там 3 класа школи у всіх, не говорячи що в основному від опзж нічим не відрізняються