"Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции

Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь во время полномасштабного вторжения России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" отмечают, что на этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа".

"Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Она по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на время захваченных территориях, служащих в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", - отмечается далее.

Кроме того, как сообщается, "СН" обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания А.Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

"По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", - резюмировано в заявлении.