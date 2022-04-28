РУС
"Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции

Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.

Об этом говорится в совместном заявлении политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь во время полномасштабного вторжения России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации, в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" отмечают, что на этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни с членством во фракции "Слуга народа".

"Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Она по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на время захваченных территориях, служащих в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", - отмечается далее.

Именно поэтому Политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.

Кроме того, как сообщается, "СН" обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, главе Службы Безопасности Украины Ивану Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело, в рамках которого тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства пребывания А.Ковалева на временно захваченной территории и его общение с оккупационными войсками.

"По выводам следствия партия и фракция примут политические решения по этому депутату", - резюмировано в заявлении.

Тільки він? То уся прогнивша партія із продажних, безграмотних ублюдків. Юрченко, тищенко, Ермак, та майже усі...
28.04.2022 10:25 Ответить
А как там господин дерьмак поживает?
28.04.2022 10:25 Ответить
За партії голосували, оцінюючи і їхню ідеологію.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
28.04.2022 10:39 Ответить
Тільки він? То уся прогнивша партія із продажних, безграмотних ублюдків. Юрченко, тищенко, Ермак, та майже усі...
28.04.2022 10:25 Ответить
От предателя Ермака не тень, а солнечное затмение нависло над Слугами Народа, а у них и Зеленского языки в жопу залезли. Выходит это правда, что Ермак у нас за главного?
28.04.2022 11:36 Ответить
А как там господин дерьмак поживает?
28.04.2022 10:25 Ответить
Провладні зебіли та пропагандони, активно, ліплять з дерьмака державного діяча та наступника Бубочки.
28.04.2022 10:34 Ответить
А как там трухин? Отошел в лесок попартизанить или еще нет?
28.04.2022 10:25 Ответить
а як ви його до партії брали, як же ті *рані зроби в Трускавці? що, він такий вправний агент фсб що нас обдурив? чи ви й самі раді були... *Слуга Московського Народа*
28.04.2022 10:28 Ответить
Хтось знає хоча б одного зрадника з партій Народний Фронт та Європейська солідарність?
28.04.2022 10:28 Ответить
Цсссс. Тут про таке не можна писати.
28.04.2022 10:31 Ответить
Про що саме не можна писати?
28.04.2022 10:40 Ответить
Можна. Пишіть. Почитаємо. Тільки, будьте ласкаві, підтвердженням з фактами.
28.04.2022 11:30 Ответить
Зрадныки могут быть от любой партии. Просто тут специфика регионов. На востоке большинство у Слуг и жопоблока. А значит и предатели от них. Если бы там выиграли бы выборы Народный фронт и солидарность, то был бы косяк предателей уже от них.
28.04.2022 10:32 Ответить
За партії голосували, оцінюючи і їхню ідеологію.
Тих, хто голосував за "слуг" не влаштовували "Армія, мова, віра", немало з них вірили в дружбу з росією та можливість договориться_посєрєдінє із пуйлом.
Саме тому так багато зрадників саме в тих регіонах та поміж тих, кого вони обрали до влади.
28.04.2022 10:39 Ответить
Что не отменяет простого факта. Чем больше людей - тем больше вероятность найти среди них плохих.

Поэтому важно не наличие этих людей, а то что их не покрывают. Вот Зеленскому постоянно закидывают что он покрывает своих друзей - Ермака, того кто ушел в лес и так далее. И это плохо. Это разрушает репутацию самого Зеленского. Так что если они против этого Ковалева, то это как бы правильное поведение. Предатель может быть, но надо к нему относиться соответственно.
28.04.2022 10:48 Ответить
Иначе говоря. Дерьмо случается, но надо признавать что это дерьмо.
28.04.2022 10:49 Ответить
В порівнянні із Єрмаком та явним ригом Татаровим, які рулять країною, цей депутан мілка сошка.
Зеленський наплював на петицію із вимогою про звільнення Татарова із Офісу президента, на звернення рідних Небесної сотні із проханням звільнити Татарова.
Отаке "признание" від презедента.
28.04.2022 11:28 Ответить
Ну я не спорю. Но речь про предателей. Наличие предателей это то что может произойти с каждым. Пророссийской пропаганды Слуги не вели - они хотели договориться посередине. Просто такая середина такая. Их вина не в том, что они пропагандировали зло. Они просто его толерувалы. Не знаю как это по русски сказать.
28.04.2022 11:42 Ответить
Заяви далеко не останніх особин у владі Арахамії та Шмигаля про можливу подачу води в Крим ще ДО наступу росії в 2022 році це не зрада?
28.04.2022 12:42 Ответить
Або ще передвиборчі заяви зеленського, що війна продовжується тому, що на ній хтось заробляє в Україні, це не переведення стрілок із справжнього винуватця ***** на інших людей, тих, хто якраз протистояв йому.
Це патріотичні заяви?
28.04.2022 12:49 Ответить
Вам Подоляк уже такую методичку раздал Шо "Слуги народа призывали положить бо...т на оборону и позаглядывать в глаза, одновременно разворовывая бюджет на асфальте", но делали это не со зла, просто путина "толерували". Это сборище специально стбирали по всей Украине. Чем более "путинозалядыватель", тем быстрее в "слуги". Так шо не надо байки травить.
28.04.2022 13:04 Ответить
Я просто не люблю излишнее обвинение. Может для пропаганды сойдет, но как бы для меня достаточно что этот чел предатель. Это уже карма.
28.04.2022 14:10 Ответить
А инвестиции в постройку заводов на засрашке это считается предательством,или это просто бизнес и бриллиантовая пыль в глазах?
28.04.2022 11:47 Ответить
Сериал "Сваты"
28.04.2022 12:39 Ответить
Инвестиции когда?
Сериалы "квартала" на государственных каналах россии все годы войны с ней из какой категории?
28.04.2022 12:39 Ответить
Как вы надоели Шариковы со своим заводом. Вот как собачки. Покажи вам завод и всё. Начнете лаять. Как рефлекс у быка. Ну нет никакого завода. Нет. И даже если бы был, то у нас у полстраны заводы и торговля с Россией. На миллиарды. Но виноват один Порошенко у которого стратегический товар - конфеты.
28.04.2022 14:09 Ответить
а де шифер??
у Лондоні??
28.04.2022 10:31 Ответить
" ...кидає тінь на імідж партії..."
Повеселили. Можно ли "кинуть тень" на партию обосравшуюся с ног до головы?
28.04.2022 10:32 Ответить
Вся партія "слуг урода", пристосуванці- колаборанти?
28.04.2022 10:35 Ответить
нет, только большая их часть.....
28.04.2022 12:02 Ответить
А как вам форумчане, голова партии -Ара хам? Это же просто дикий трэш с фыздецом .Партия ,пилять, сделанная Беней за 3 месяца до выборов ,в спешке дикой брали всех ,фотографов, безработных и просто корабельных сосен...
28.04.2022 10:42 Ответить
Членство в СН припинять, але коломойський ******** зможе голосувати синхронно по команді бородатої совочолої бєні.
28.04.2022 11:03 Ответить
Ще треба розібратися - як це лайно попало в депутати та хто його протяг...
28.04.2022 11:04 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
28.04.2022 12:08 Ответить
А зарплату цей член отримує? Ато ми очінь обєспокоєниє.І скільки таких підев на сьогодні?
28.04.2022 11:35 Ответить
С гетьмановичем,бывшим слугою гэбиста сивковича,нужно поступить также,предварительно арестовав майно его помещицы матери.
28.04.2022 11:40 Ответить
Ну, нарешті, дійшло через два місяці, що це колаборант і зрадник, а зарплату за два місяці встиг отримати?
28.04.2022 11:41 Ответить
Ліквідувати. Решта зрадників слуг прийдуть самі з зізнаннями.
28.04.2022 11:41 Ответить
а сколько бюджетных денег выплачено этим предателям
28.04.2022 11:58 Ответить
Зелёная шобла пытается откреститься от самых одиозных членов... Но они всё равно остаются зелёной шоблой.
28.04.2022 11:59 Ответить
та там половину слуг сажати трєба . Тищенко юрченко ярмак ну и т.д ит.п.
28.04.2022 12:00 Ответить
Так а де підозра у держраді для цього виродка? Чи бенедіктова виписує підозри тільки патріотам України - сєпарів не чіпають?!
28.04.2022 12:16 Ответить
Може краще у переговорну групу? Та й інша робота на Банковій знайдеться для такого молодца...
28.04.2022 12:17 Ответить
Василевську-Смаглюк теж гнати треба.

28.04.2022 12:19 Ответить
Та може ще не час ? Під@раси ви ще й йому орден дайте , він вже не українець , він ворог гірший депутата держдуми , давно має бути звинувачений в зраді .Як ви осли вже замахали , але в ВР багато таких як він .Я непрацюю - значить нема зарплати , тут бедлам НАХ.
28.04.2022 12:25 Ответить
Так і в нас така ж **** Понамарьов Александр депутат Верховной Ради місто Бердянськ
28.04.2022 12:29 Ответить
"Слуги народа" робко выпихали из своей фракции нардепа Ковалева. За то, что находится в оккупированном Херсоне и сотрудничает с оккупантом. Но мандата решили не лишать. Почему? Может потому что он мерзавец, но он их мерзавец? Возможно. Но напоминаю, что "Слуги" до сих пор не избавились и от Трухина, который бухим попал в ДТП, а потом пытался дать взятку в 150 000 патрульному полицейскому за право "тихонечко уйти в лес, и от Сергея Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 600 тысяч гривен. Мдя...
28.04.2022 12:44 Ответить
Найбільша фракція у ВР і жодного не помічено ні на фронті, ні у волонтерстві. Хіба що "надихаючі" відеосики знімають в різних країнах світу
28.04.2022 12:48 Ответить
навіть не знаю чи вони реально ідіоти сн чи прикидаються
Там 3 класа школи у всіх, не говорячи що в основному від опзж нічим не відрізняються
28.04.2022 14:20 Ответить
 
 