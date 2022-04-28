Общие потери РФ с начала войны – около 22,8 тыс. человек, 187 самолетов, 155 вертолетов, 970 танков и 2 389 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 апреля потери личного состава противника составляют около 22,8 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 22800 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 970 (+31) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,
артиллерийских систем – 431 (+10) ед,
РСЗО - 151 (+2) ед,
средства ПВО - 72 (+1) ед,
самолетов – 187 (+2) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники - 1688 (+22) ед,
корабли /катера - 8(+0) ед,
цистерн с ГСМ – 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).
Специальная техника – 31 (+0).
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском правлениях.
Данные уточняются.
Далі кацапи будуть літати на "соняшнику"
"ВКС "----- ФСЬО))))
Даёшь 200 самолётов( 40 % всей боевой авиации эрэыии) к 9-му мая. Чтоб был у них реальный повод для празднования)))
Віримо в ЗСУ! Якщо є можливість - допомагаємо гривночкою на нічники, приціли та дрони.
Слава Україні!