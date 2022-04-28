РУС
Общие потери РФ с начала войны – около 22,8 тыс. человек, 187 самолетов, 155 вертолетов, 970 танков и 2 389 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 апреля потери личного состава противника составляют около 22,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 22800 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 970 (+31) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2389 (+47) ед,

артиллерийских систем – 431 (+10) ед,

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение 475 единиц боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

РСЗО - 151 (+2) ед,

средства ПВО - 72 (+1) ед,

самолетов – 187 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1688 (+22) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 (+8).

Специальная техника – 31 (+0).

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском правлениях.

Данные уточняются.

Смотрите также: "Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - оккупант в перехваченном разговоре рассказал о потерях РФ. АУДИО

армия РФ (20316) Генштаб ВС (6804) ликвидация (3965) уничтожение (7674) потери (4516)
Чекаємо , бо наближаємося до цифри 200 літаків. Потрібно перейти цю межу.

Далі кацапи будуть літати на "соняшнику"
"ВКС "----- ФСЬО))))
28.04.2022 10:33 Ответить
они уже и так не особо летают, долетались), а как в начале войны браво небо рассекали
28.04.2022 13:17 Ответить
Вот это крошат рашиков.
Даёшь 200 самолётов( 40 % всей боевой авиации эрэыии) к 9-му мая. Чтоб был у них реальный повод для празднования)))
28.04.2022 10:35 Ответить
Слава ЗСУ! В Украине кацапы откинут копыта и склеют ласты
28.04.2022 10:39 Ответить
Началась **********.
28.04.2022 10:49 Ответить
Судячи з кількості знищених танків та ббм останні три дні - рубилово іде жорстке.

Віримо в ЗСУ! Якщо є можливість - допомагаємо гривночкою на нічники, приціли та дрони.

Слава Україні!
28.04.2022 11:22 Ответить
нічого собі, скільки техніки!!!
28.04.2022 11:30 Ответить
9 мая день победы над фашизмом Германии. Но фашизм еще не побежден, центр его сегодня в России. Даешь 1000 танков ко дню победы над российским фашизмом. Наши деды, отцы бы гордились защитниками Украины
28.04.2022 13:01 Ответить
Сейчас 970, а вы мечтаете о 1000 к 9 мая? Это по два с небольшим танка в день?! Я понимаю конечно скромные запросы, но не до такой же степени...
28.04.2022 13:24 Ответить
 
 