Без света еще 7 тысяч абонентов Луганщины, сложная ситуация с газоснабжением, Северодонецк в очередной раз без воды, - Гайдай

В результате постоянных обстрелов Луганской области российскими оккупационными войсками свет отсутствует уже в 39 населенных пунктах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

"Обесточение произошло в Горской громаде, где российский снаряд попал в подстанцию. Ремонту она не подлежит. В настоящее время электричество отсутствует в 39 населенных пунктах – 26 полностью и 13 частично. Без света 98 384 потребителя", - говорится в сообщении.

По словам Сергея Гайдая без водоснабжения жители Рубежного, Попасной, частично Лисичанска, Новодружеска, Приволья и т.д.

"Имеем проблемы с централизованной подачей воды в дома Северодонецка. Россияне повредили силовой кабель, который заживлял основной водозабор города. Голубое топливо есть в домах 45 486 абонентов. В общей сложности это шесть городов и сел. Некоторые из них газом обеспечены по всей территории, другие – частмчно", – пишет Гайдай.

Известно, что на прошлой неделе повреждения получили два магистральных газопровода, которые невозможно отремонтировать, пока продолжаются боевые действия. Количество отключенных газораспределительных станций за неделю увеличилось с 39 до 51. Значительная часть ГРС отключена из-за повреждений газораспределительных сетей обл- и горгазов.

