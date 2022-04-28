РУС
В Польшу с начала вторжения РФ въехали 3 млн человек из Украины, - пограничники

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу с территории нашей страны въехали 3 миллиона человек.

Об этом сообщает пограничная служба Польши, передает Цензор.НЕТ.

В среду из Украины в Польшу прибыло 24,8 тысячи человек, а из Польши в Украину – 18,4 тысячи.

Кроме того, с начала войны польские пограничники оформили 904 тысяч человек, которые ехали в Украину.

Официальной информации о том, сколько беженцев осталось в Польше, а сколько уехало в другие страны ЕС, нет.

+1
Зате діти не волають під вікнами цілодобово, бо під обстріли я вже засинаю нормально Вибачте, це в мене такий гумор.
28.04.2022 12:09 Ответить
+1
як би туда не рванули "біжанці" з неокупованих областей,
то їх булоб не більше 1-1,5 млн.
подивіться тік ток, хто ганяв авто....... які перекачані фіфи, незадоволені як її прийняли,
якими елітними машинами забиті міста і села західної України.
і все стане ясно.
а біженців з вінницької, черкаської, хмельницької,полтавської, дніпропетровської та ще деяких облластей можна прирівнювати до зрадників
28.04.2022 12:22 Ответить
+1
гумор навіть в такий час потрібен.
це ще раз доказує що все буде Україна!
28.04.2022 12:24 Ответить
***** обещал по урядовому кварталу влупашить. Но ведь там агенты кре мля, так что не влупашит, а если не влупашит, значит там 100 % агенты седят во главе с Андреем Елдаком
28.04.2022 12:11 Ответить
Зате діти не волають під вікнами цілодобово, бо під обстріли я вже засинаю нормально Вибачте, це в мене такий гумор.
28.04.2022 12:09 Ответить
Это не те дети что моргенчлена слушают с инстасобакой? поколение подсаженое на кацапскую "культуру", увы, безнадежно потерянное...
28.04.2022 12:13 Ответить
Слухають. Я б і не знав - що моргенштерн, це не зброя, а співак, хай мене цигани вкрадуть
28.04.2022 12:43 Ответить
гумор навіть в такий час потрібен.
це ще раз доказує що все буде Україна!
28.04.2022 12:24 Ответить
З усіх країн поляки найкраще ставляться до українських біженців.
28.04.2022 12:17 Ответить
Є досвід перебування у статусі біженця в Швейцарії, Швеції, Данії, Нідерландах...? Чи просто комент заради коменту
28.04.2022 12:38 Ответить
як би туда не рванули "біжанці" з неокупованих областей,
то їх булоб не більше 1-1,5 млн.
подивіться тік ток, хто ганяв авто....... які перекачані фіфи, незадоволені як її прийняли,
якими елітними машинами забиті міста і села західної України.
і все стане ясно.
а біженців з вінницької, черкаської, хмельницької,полтавської, дніпропетровської та ще деяких облластей можна прирівнювати до зрадників
28.04.2022 12:22 Ответить
Завдяки нашим біженцям, польща повністю закриє у короткостроковому майбутньому дірки на ринку праці, а також завдяки сотні тисяч приїхавших дітей, що згодом отримають громадянство, зупинить старіння своєї нації. А в Україні, все тільки хєрове тільки починається: катастрофічний відтік молоді, відтік капіталу, відтік кваліфікованих кадрів, катастрофічне старіння нації і економічна деградація країни... Нажаль, зупинити цей процес вже неможливо, особливо завдяки клоунам у владі, які замість обдуманої політики, проводять політику популізму і мародерства, а це значить, що покращення ніякого не буде навіть після закінчення війни.
28.04.2022 12:37 Ответить
 
 