В Польшу с начала вторжения РФ въехали 3 млн человек из Украины, - пограничники
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу с территории нашей страны въехали 3 миллиона человек.
Об этом сообщает пограничная служба Польши, передает Цензор.НЕТ.
В среду из Украины в Польшу прибыло 24,8 тысячи человек, а из Польши в Украину – 18,4 тысячи.
Кроме того, с начала войны польские пограничники оформили 904 тысяч человек, которые ехали в Украину.
Официальной информации о том, сколько беженцев осталось в Польше, а сколько уехало в другие страны ЕС, нет.
це ще раз доказує що все буде Україна!
то їх булоб не більше 1-1,5 млн.
подивіться тік ток, хто ганяв авто....... які перекачані фіфи, незадоволені як її прийняли,
якими елітними машинами забиті міста і села західної України.
і все стане ясно.
а біженців з вінницької, черкаської, хмельницької,полтавської, дніпропетровської та ще деяких облластей можна прирівнювати до зрадників