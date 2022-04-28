В Польшу с начала вторжения РФ въехали 3 млн человек из Украины, - пограничники

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу с территории нашей страны въехали 3 миллиона человек.

Об этом сообщает пограничная служба Польши, передает Цензор.НЕТ.

В среду из Украины в Польшу прибыло 24,8 тысячи человек, а из Польши в Украину – 18,4 тысячи.

Кроме того, с начала войны польские пограничники оформили 904 тысяч человек, которые ехали в Украину.

Официальной информации о том, сколько беженцев осталось в Польше, а сколько уехало в другие страны ЕС, нет.

