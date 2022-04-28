РУС
Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения

Сегодня, 28 апреля, немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались".

Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.

Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции и блок ХДС/ХСС.

+44
Если говорить о Гепардах - то это ещё один подвох от шольца. Военпром предлагал передать Леопарды, которые на вооружении. Шольц предложил гепарды, которые десять лет как находятся на консервации, на которых нужно дольше учиться, и к ктороым нет снарядов - то есть, их 23 тыс., при скорострельности одного Гепарда 1100 снарядов в минуту. Сделали вид, что пытаются достать снаряды. Швейцария шольца не подвела - отказалась поставлять снаряды, сославшись на свои статуты. А вот Бразилия подкачала - обещала прислать 300 тыс. Это тоже не прямо чтобы совсем, но кое-что.

Так что наш канцлер верен политике яростного подсоса москве. Другое дело, что зелёный министр экономики Хабек заявил, что Германия оказаласть от 2/3 россйиской нефти и 1/3 газа, а бывшая минобороны и теперь президент совета Европы фон дер Ляйен сказала, что Европа не будет поддаваться на энергетический шантаж. Так что шольцу рано расслабляться.
28.04.2022 12:40 Ответить
+32
Та не вже? Чи знову якась шмара заблокує?
28.04.2022 12:30 Ответить
+32
Бразилия шольца с его кидаловом кинула - признала Голодомор геноцидом и продала боеприпасы для Гепардов.
28.04.2022 12:41 Ответить
Та не вже? Чи знову якась шмара заблокує?
28.04.2022 12:30 Ответить
Шольц заблокує як завжди
28.04.2022 12:34 Ответить
Вони можуть подолати вето Шольца
28.04.2022 12:39 Ответить
А хіба у Шольца є право вето? Він або виконує рішення коаліції, або йде у кільватері руссского воєнного корабля.
28.04.2022 16:06 Ответить
Если говорить о Гепардах - то это ещё один подвох от шольца. Военпром предлагал передать Леопарды, которые на вооружении. Шольц предложил гепарды, которые десять лет как находятся на консервации, на которых нужно дольше учиться, и к ктороым нет снарядов - то есть, их 23 тыс., при скорострельности одного Гепарда 1100 снарядов в минуту. Сделали вид, что пытаются достать снаряды. Швейцария шольца не подвела - отказалась поставлять снаряды, сославшись на свои статуты. А вот Бразилия подкачала - обещала прислать 300 тыс. Это тоже не прямо чтобы совсем, но кое-что.

Так что наш канцлер верен политике яростного подсоса москве. Другое дело, что зелёный министр экономики Хабек заявил, что Германия оказаласть от 2/3 россйиской нефти и 1/3 газа, а бывшая минобороны и теперь президент совета Европы фон дер Ляйен сказала, что Европа не будет поддаваться на энергетический шантаж. Так что шольцу рано расслабляться.
28.04.2022 12:40 Ответить
Боєкомплект 310 снарядів. Так що 23 тис. це теж щось.
28.04.2022 12:49 Ответить
320 - это к одной пушке, итого 640. Плюс 20 бронебойных к каждой пушке. Итого 680 на штуку. У нас получается по одному полному боекомплекту к 36 из вероятных 50 танков. С Бразильскими снарядами ситуация теперь полегче.
28.04.2022 13:32 Ответить
Цей камєнний вєк мокші змогли зробити тільки через 10 років в 1982 - Тунгуску.
28.04.2022 13:03 Ответить
вы так говорите, вроде в Германии никакого другого оружия нет и она последнее, прямо от сердца отрывает!
28.04.2022 13:12 Ответить
Для збиття вертольотів та балістичних ракет згодиться. Проти піхоти та легкої бронетехніки теж.
28.04.2022 13:06 Ответить
Для балістичних ні, а для крилатих та дронів так.
28.04.2022 13:29 Ответить
Є в мене підозра, що на дистанціях до кілометра Гепард виграє дуель з Т-72 за рахунок влучності і скорострільності. Бронебійні 35 мм 1440 м/с це вдвічі більша кінетична енергія, ніж гармата Буцефалу і в 10 разів більша скорострільність.
28.04.2022 13:36 Ответить
За хвилину стріляє тільки по 10-12 снарядів якщо по повітряним цілям. Я не думаю що Україна буде з них по наземним цілям вести вогонь. Для цього в нас Шилок вистачає і ЗСУ-23-2. Цікаво де використовують Тунгуски які є фактично аналогом Гепарда?
28.04.2022 12:56 Ответить
Не перебільшуйте, якщо ви живете в Німеччині, то знаєте, що німці не мають зброї для себе,а не те що для других. І поставки вони підтримали уже давно,лише в довгостроковому періоду. Не завтра.
28.04.2022 12:58 Ответить
То вони кажуть, що у них нічого немає, а насправді, коли справа доходить до конкретики, наприклад так званий Ringtausch зі Словенією (коли Словенія віддає Україні свої Т-72 та отримує від Німеччини Леопарди), то виявляється, що все в них є.
28.04.2022 13:15 Ответить
Не є, але буде вироблено з часом та постачено на заміну.
28.04.2022 13:31 Ответить
Валентина, я живу в Германии, люблю эту страну, но потому знаю, как немцы умеют отказывать так, чтобы типа не отказать. Следите за руками: Леопарды есть, к ним снаряды есть, их готова передать наша оборонка - но они "нужны". А вместо Леопардов мы пошлём Гепарды, которые у нас списаны, лежат на хранении, к ним почти нет снарядов - но ведь тоже танки же!

Я не буду прикидываться, что хорошо понимаю ситуацию. Тут была инфа про то, что Гепарды нужны для прикрытия с воздуха гаубиц - видимо, от вертолётов и низко летящих ракет.
28.04.2022 13:28 Ответить
А Меркельша как там, ушла под корягу, селдка московская?
28.04.2022 13:24 Ответить
Гепард єто ПВО, Леопард єто танк....єто не взаимозаменяемие вещи....
28.04.2022 13:47 Ответить
Через пару лет пришлют какой-то устаревший непотриб, которым немецкие диды мочили красножопых во Вторую Мировую, пару касок и полевой госпиталь.
28.04.2022 12:58 Ответить
вот поэтому пора Рашу поделить заранее вот как - кто больше даст Украине оружия, тот больше получит шкуры России. А то Германия типа помогает, и потом захочет кусок пирога. А надо так - больше помогли - больше кусок получат.
29.04.2022 00:19 Ответить
невже
28.04.2022 20:19 Ответить
і що ж вони схвалили? знову щось таке до чого набої в іншій країні і вони не продають?
28.04.2022 12:30 Ответить
Бразилия шольца с его кидаловом кинула - признала Голодомор геноцидом и продала боеприпасы для Гепардов.
28.04.2022 12:41 Ответить
Так там вроде немцы и просили их, а то у них мало, а у Бразилии в десять раз больше
28.04.2022 12:44 Ответить
Ну, тут дело такое: немецкая власть очень неоднородна. Сейчас пока не понятно, кто просил Бразилию, и с какой целью. То, что я написал выше - это конечно окрашено моим отношением к партии социалистов. Но я не удивлюсь, если через несколько лет выяснится, что социалисты пытались изображать бурную деятельность, на деле очень надеялись получить ото всех отказ.
28.04.2022 12:51 Ответить
Найкраща допомога, це озброїти до зубів нашу армію. Самий дешевій спосіб, як не хочуть самі воювати. Самим воювати і на своїй землі, то дуже дорого.
28.04.2022 13:41 Ответить
Тривала реабілітація від стокгольмського синдрому.
28.04.2022 12:32 Ответить
Раздуплились, наконец то..
28.04.2022 12:32 Ответить
Зрозуміло - Німеччина зараз демократична країна, тому фашизм оселився у Росії.
28.04.2022 12:32 Ответить
МОСКВА ЗАПАЛАЛА - ДИВНА ПОЖЕЖА В СТОЛИЦІ РФ https://www.youtube.com/watch?v=MJNFvPI8WJc https://www.youtube.com/watch?v=MJNFvPI8WJc

28.04.2022 12:33 Ответить
Масковский крематорій...запрацював..тих що вивезли і там в лікарні поздихали..можливо навіть ті шо в чорнобильській зоні пікніки влаштовували..адже їх лікувати то надзвичайно великі кошти потрібні.радіація не шуткує....а здихати вони будуть на протязі від одного року до п'яти. В рашці все скрито -шито..хто його зна
28.04.2022 12:51 Ответить
як варіант--)(уйло робить жертвоприношення
28.04.2022 12:52 Ответить
Це командир оленеводной упряжки - маршал всея Тывы и Бурятии палит финансовую отчетность за 22 года.
28.04.2022 13:29 Ответить
И на сколько оно стреляет? До 400 метров вдлину и 20 метров в высоту?
28.04.2022 12:33 Ответить
Пошук цілей 15 км, враження 5 км. Це ППО поля бою.
28.04.2022 13:27 Ответить
100 депутатів на зарплаті у рашистського фюрера мабуть
28.04.2022 12:35 Ответить
107 депутатов - это меньше, чем общая численность левых и адг, 119 в общей сложности - главных путинских бенефициаров, постоянно топящих за кремль.
28.04.2022 15:23 Ответить
О! Я-я, даст ин фантастиш! О! Я! Дизель машин! В якомусь кіно таке чув
28.04.2022 12:38 Ответить
В Бундестаге почти семьсот депутатов. Хотя население Германии намного больше нашого, но всё равно это всем тем, кому надо сократить Раду.
28.04.2022 12:39 Ответить
Непогана спроба порівняти лайно з медом, але штанга.
28.04.2022 13:21 Ответить
И нахрена ты гавно пробуешь?
28.04.2022 16:34 Ответить
Дожали !?
28.04.2022 12:44 Ответить
Нет, не дожали. В законопроекте в первую очередь разговор о цепных поставках советского и российского старья из других стран в обмен на немецкое оружие. Правда, говорится и об обучении украинцев на натовском.
28.04.2022 13:41 Ответить
Данке шон курва!
28.04.2022 12:45 Ответить
Німеччцькі бюргери були куплені )(уйлом,газом і нафтою... і )(уйло тримає великі компромати на них..Інакше чого б так всцикались..?Адже німцям вигідно щоб забули про звірства їхніх нацистів і переключили всю увагу на рашистів навіть з моральної точки зору
28.04.2022 12:46 Ответить
конечно! когда вилами за горло чекиста Шольца к стене приперли.....
28.04.2022 12:50 Ответить
Тут все просто. Или Германия в нужном количестве поможет военной техникой Украине или Германии уже пора готовиться самой к войне. Скоро российские ракеты ударят по Германии, российские самолеты будут бомбить немецкие города. И Германия вспомнит ужасы 2 мировой войны. Поэтому помогайте все Украине, это последний рубеж, дальше война пойдет в Европу.
28.04.2022 12:51 Ответить
Поки це не буде на передовій я всі новини з німецької сторони ігноруватиму.
28.04.2022 12:53 Ответить
Против голосовали штази-левые и фашики-адг. И те и другие - на кремлёвском обеспечении. Впрочем, по ходу, не все - у левых 39 мест, у адг - 80. По ходу, кто-то в адг перекрашивается.
28.04.2022 12:59 Ответить
28.04.2022 12:55 Ответить
Бачив це рило на кацапоресурсі блокнот.волгоград. Там вже цього тиждня подали 9 двохсотих "погібших за мирноє нєбо нал головой міротворцев". З перевиконанням плану так йдуть.Спостерігав що раніше показували 7-8 зажмурених орків за тиждень.
28.04.2022 13:11 Ответить
Вже за самі тільки граматичні помилки воно заслужило ліквідацію... 😵
28.04.2022 21:18 Ответить
Список покажіть. А то серед важкого озброєння буде купка стародавнього неліквіду
28.04.2022 12:56 Ответить
Время - это жизни, чем дольше идет помощь, тем больше городов Украины будет уничтожено и тем больше садисты будут мучать мирных людей. Нужно поставлять быстро. Чем быстрее, тем быстрее зло будет остановлено!
28.04.2022 13:00 Ответить
шольц в молодості бігав з плакатами проти ракет в НАТО тоді і ним зацікавився Шредер з Штаном. А зараз відробляє видані аванси. Гармати точно не дасть, холанд взамін поставить.
28.04.2022 13:06 Ответить
100 протіфф, і Шольц не підпише
28.04.2022 13:08 Ответить
Против - левые и адг. Они в бундестаге как раз и топили больше всех "за мир с обеими странами проив дальнейшей эскалации".

Шольц - не господь бог, не путин, не Ктулху, не трамп, и даже не Байден. Его возможности препятствовать всему сильно ограничены нашей конституцией и работающими политическими институтами. Система специально была так устроена американцами, чтобы не допустить прихода к власти нового гитлера. Как видите, шольц уже много раз не подписывал - и всё равно его неподписи удаётся обойти. Другое дело, что наш "канцлер мира" так и будет делать всё в его возможностях "лишь бы прекратить войну".
28.04.2022 13:39 Ответить
генетична пам'ять волає "вбий німця!"
28.04.2022 13:10 Ответить
Гепард дас іст гут, панзергаубитз путін капут.
28.04.2022 13:16 Ответить
Прочитал закон. Туфта.

"III. Бундестаг призывает федеральное правительство:

2. продолжить и по возможности ускороить поставки необходимого вооружения в Украину, раширив поставки также на тяжёлое вооружение и комплексное вооружение, к примеру в виде кольцевых поставок оружия [передавать немецкое в страны, отдающие Украине советское], так, чтобы не поставить в опасность возможности Германии к самообороне."
28.04.2022 13:20 Ответить
Честно говоря, я сам не надеялся на германию. По ходу, они сделали куда больше, чем ожидалось. Но просто вот такого ханжества хотя бы хотелось поменьше.
28.04.2022 15:24 Ответить
28.04.2022 13:26 Ответить
Прикольно. у них там почти 700 дармоедов, а у нас 450. Так что не так все у нас плохо
28.04.2022 13:26 Ответить
**** прикольного якшо в них населення в 2.5 більше і найсильніша економіка в ЄС, на якій в принципі весь ЄС і тримається?
28.04.2022 15:27 Ответить
Звичайно, Гепард не дуже ******* зброя, але його можливо використовувати як станцію наведення для Стінгерів та Скай Стрик Стормер. Локатори в нього досить непогані. Так їх планувалося використовувати в Бундесвері. Тому, на мій погляд, Гепард може бути більш корисним, ніж ще більш застарілі Леопард 1. І взагалі, треба для себе з'ясувати, що ніяких Монбланів та Еверестів ************* зброї на Заході не існує - якщо у когось щось і є, то в дуже невеликій кількості. Тому і передаватимуть застаріли (але досить непогані) зразки, поки відновлять (чи розгорнуть) виробництво новітних.
28.04.2022 13:48 Ответить
Наверное на данном этапе нам необходимо в первую очередь оборонительное вооружение, и Гепард подходит. Ну и шо-то типа Буков и С-200 для ПВО. Думаю до "танковых прохоровок" ума у Генштаба не дойдет - закапываться поглубже и палить все шо наступает наше все на данном этапе.
Потом, если выстоим, расстрелять тех, кто руководил обороной Херсонской области по три раза и думать шо делать дальше. И улучшить охрану Банковой от курьеров-пушеров....
28.04.2022 15:27 Ответить
а хто ті сто підарасів❓
28.04.2022 13:58 Ответить
Как обычно. Нацисты(afd) и коммунисты (linke). х*йло по всему миру финансирует леваков и правых популистов
28.04.2022 16:03 Ответить
По большому счету у самой Германии развалена армия и порезана техника. Результат 16-ти летней деятельности агента Штази Меркель. Единственная реальная ожидаемая помощь от немцев - это бабло.
28.04.2022 14:33 Ответить
Все это брехня и саботаж на всех уровнях . Все это зависнет в высоких кабинетах бундестага...
28.04.2022 15:42 Ответить
 
 