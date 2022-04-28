Сегодня, 28 апреля, немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались".

Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.

Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции и блок ХДС/ХСС.

