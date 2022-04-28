Для ВПЛ требуется 600 000 квартир. В ОП объяснили, где Украина будет их брать. ИНФОГРАФИКА

Более 2 000 000 человек сменили место жительства и стали ВПЛ. Для них требуется около 600 тысяч квартир. В ОП рассказали, как планируют снабжать переселенцев жильем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.

Учитывая масштабы в Украине планируют выкупать уже готовые квартиры, которые есть в наличии в регионах и строить новые.

В течение этого года планируется предоставить более 53 000 квартир, это закроет 186 000 переселенцев. Очередность предоставления квартир будет проработана совместно с местными властями.

Новое строительство будет проходить в 15 областях страны и Киеве, по 2000 квартир на область. До конца года планируется построить 30 тысяч квартир, общей стоимостью 36 млрд грн. В каждом новом доме будет бомбоубежище с отдельными входами, дома будут от трех до пяти этажей высотой.

Выкупать квартиры будут по всей Украине только в готовом виде – с ремонтом, сантехникой и мебелью.

Общая стоимость проекта вместе с выкупом квартир – около 69 млрд грн. Рекомендованная цена от государства на полностью оборудованную квартиру - не более 24 тысяч гривен за м². Эти квартиры будут в собственности государства. Как только будет отстроено жилье пострадавших людей, квартира будет возвращаться в государство и будет предоставляться другим.