Для ВПЛ требуется 600 000 квартир. В ОП объяснили, где Украина будет их брать. ИНФОГРАФИКА
Более 2 000 000 человек сменили место жительства и стали ВПЛ. Для них требуется около 600 тысяч квартир. В ОП рассказали, как планируют снабжать переселенцев жильем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко.
Учитывая масштабы в Украине планируют выкупать уже готовые квартиры, которые есть в наличии в регионах и строить новые.
В течение этого года планируется предоставить более 53 000 квартир, это закроет 186 000 переселенцев. Очередность предоставления квартир будет проработана совместно с местными властями.
Новое строительство будет проходить в 15 областях страны и Киеве, по 2000 квартир на область. До конца года планируется построить 30 тысяч квартир, общей стоимостью 36 млрд грн. В каждом новом доме будет бомбоубежище с отдельными входами, дома будут от трех до пяти этажей высотой.
Выкупать квартиры будут по всей Украине только в готовом виде – с ремонтом, сантехникой и мебелью.
Общая стоимость проекта вместе с выкупом квартир – около 69 млрд грн. Рекомендованная цена от государства на полностью оборудованную квартиру - не более 24 тысяч гривен за м². Эти квартиры будут в собственности государства. Как только будет отстроено жилье пострадавших людей, квартира будет возвращаться в государство и будет предоставляться другим.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
економічно,
демографічно та
соціально
але потрібен План Маршала-2,
в якому треба починати із планування та розмішення нових підприємст, на яких будуть працювати переселенці, а потім будувати житло.
не створювати будь яких містечок або великих комплексів із переселенцями - під час операції Вісла поляки розселили максимум по 5-7 родин депортованих українців в селах Західної Польщі і в результаті українці другої генерації були вже повністю асимілювані
але для такого плану має бути людина державного розуму - Гетьман,
а не злодійкуваті пільщики допомоги (ми із ними ще натерпимомося всесвітньої ганьби !!!)
Мутнее аферы даже Остап Бендер придумать не смог бы...
будівництвокрадівництво буде продовжуватись, а попереду Зеля на білому коні з шашкою наголо.
В 2021 году делал ремонт и обставлял квартиру 40 кв. м. Покупал всё почти самое дешевое, старался все по акциям.
Сделать самый простой ремонт - электрика, сантехника, обои на стенах, натяжные потолки, ламинат на пол, плитка в ванну, ванна, бойлер, унитаз, раковина, зеркало, диван, шкаф, кухня и пр. чисто для жизни вышло более 15 тыс. у.е.
Почему бы не сделать такую же красивую презенташку восстановления и укрепления ВСУ, ВПК и обороноспособности Украины? Не, вы не по тем делам?
Идиоту понятно, что проблема с жильём для ВПО не решается СЕЙЧАС строительством новых квартир!
вся економіка це відповідальність кабміна а не ОП з Єрмаком.
президент з його ОП це зовнішньо-політична структура.
і якщо Зеленський після неймовірного злету на фоні війни та своїх дій
не хоче впасти мордою в багно, то має відлучити своїх підопічних від економіки.
Цим людям треба десь жити вже ЗАРАЗ. А будівництво буде тривати мінімум рік. За цей час вже і війна закінчиться.
Треба поосто виділяти по 6000 грн на сім'ю на аренду квартири. А коли будуть звільнені їх міста - вони зможуть у свої законні квартири повернутися.
Яке будівництво 600 000 квартир на західній Україні?
Он зараз в маріуполі 200 000 квартир потрібно буде будувати. Маріуполь населення 600 000. Це десь 200 000 квартир.
В Харкові скільки будинків розрушено! На чернігівщині, на сумщині!
На донбасі зараз ідуть запеклі бої і руйнація житла!
Там треба буде ці 600 000 квартир будувати!