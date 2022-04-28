Пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке, - Минсоц

Правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в Ощадбанке.

Об этом сообщила Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Если человек не обратился в Ощадбанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту нахождения через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.

Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.