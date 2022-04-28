Пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке, - Минсоц
Правительство приняло решение, предусматривающее, что пенсионерам, которые получали пенсии не на банковские карты, а по месту жительства, и остались на оккупированных, окруженных территориях, где идут активные боевые действия, из-за чего Укрпочта не имеет технической возможности доставлять там пенсию, вся сумма пенсии будет засчитываться на счета, открытые в Ощадбанке.
Об этом сообщила Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях.
Денежные средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.
Если человек не обратился в Ощадбанк за денежными средствами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период.
Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту нахождения через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.
Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается на карты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічього не міняється...
Всіх кого тільки можна примусово переводять до Ощада,
де самі некваліфіковані співробітники, самі великі черги, глючні Інтернет додатки (їх зараз аж два і обидва періодично не працюють), ще і нав'язують деякі "послуги", наприклад, відкривають кредитну лінію і не бажають її відключати, нав'язують зайві картки і т.п.