Холера, дизентерия и кишечная палочка: почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и антисанитарии

Холера, дизентерия и кишечная палочка - почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Смотрите: Координатор системы ООН в Украине Лубрани едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя. ВИДЕО