Холера, дизентерия и кишечная палочка: почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и антисанитарии
Холера, дизентерия и кишечная палочка - почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Как отмечается, уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.
"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль