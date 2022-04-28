РУС
Холера, дизентерия и кишечная палочка: почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и антисанитарии

маріуполь

Холера, дизентерия и кишечная палочка - почти 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как отмечается, уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Смотрите: Координатор системы ООН в Украине Лубрани едет в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя. ВИДЕО

Давайте без холери,вона уже з 24 лютого. А ось писати про Маріуполь і нічого не робити,то це не зрозуміло
28.04.2022 13:05 Ответить
А що ви могли б запропонувати по Маріуполю,крім евакуації населення, що залишилося , я в хорошому сенсі .З точки зору військових експертів враховуючи степову зону навколо Маріуполя на великій відстані, щоб його звільнити від ворога необхідно зробити наступ важкою технікою за підтримки авіації , без підтримки авіації, операція буде провалена.
28.04.2022 13:38 Ответить
Холера - путлєр, дизентерія - лавров, кишечна паличка - захарова
28.04.2022 13:05 Ответить
мер Маріуполя Вадим Бойченко там? в Маріуполі знаходиться?
28.04.2022 13:11 Ответить
виїхав звідти ще 24 лютого
28.04.2022 13:13 Ответить
Порятунок Маріуполя - це наша спільна справа. Ми, з вами, ті хто має можливість поширювати інформацію в інтернеті, маємо це робити на європейських сайтах, щоб європейське суспільство знало про те що відбувається в Маріуполі.
28.04.2022 13:44 Ответить
 
 