РУС
12 675 55

Путин может искать возможность укрепиться в Украине, как в 2014 году, - министр обороны Британии Уоллес

воллес

Президент РФ Владимир Путин может предпринять попытки укрепить достижения, которые он имеет в Украине, и стать своего рода "раковой опухолью" на ее теле.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что, безусловно, это тот случай, когда Путин, потерпев поражение во многих своих целях, может искать возможности сохранить то, что должно, будто окопаться и укрепиться, как он сделал это в 2014 году. Стать эдакой раковой опухолью на теле Украины и усложнить его устранение с укрепленных позиций", – сказал Уоллес.

Также читайте: Помощь для Украины нужно удвоить, - глава МИД Британии Трасс

Именно поэтому, по мнению чиновника, чтобы этого не произошло, Великобритания должна помогать Украине бороться с Путиным.

"Из его последних заявлений видно, как он, почти в отчаянии, хочет расширить свое вмешательство за счет угроз или действительно потенциальных провокаций", - сказал Уоллес.

Да щас. Розбіглися,Україна прошла через пекло,катування, розруху. Ніхто не дозволить заморозити Перемогу України.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:07 Ответить
Вова подохнет и все сразу перехочется а пока тупо всех тварей орков и Мордор отправлять у пекло и ад чистилище.... ***** ***** ему хочется ишь вышкребок неабортированный в свое время..конченая мразь и гнида...боится **** подохнуть понимая куда он именно попадет в АД...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:17 Ответить
Если сейчас их не выбьем, то они так окопаются, что потом нужны будут силы в 3 раза больше, чем есть у нас сейчас, чтобы вернуть свои территории.
На революцию на расеи и не надеемся, они и так плохо жили, хуже уже некуда, а кто потеряет работу, будут очереди занимать на войну за любые копейки. И даже смерть ***** ничего не изменит. Даже если назначат более демократичного царя, он не сможет уйти с нашей территории. ***** делает ловушку для любого следующего правителя. И чтобы его планы не свершились, у нас срок до конца года, иначе потом нас ждёт огромное дэнэрэ. И через 5-10 лет новое наступление расеи уже с более выгодных позиций
показать весь комментарий
28.04.2022 13:19 Ответить
будем голодом морити...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:42 Ответить
К сожалению, кацапы нарастили сельскохозяйственное производство так, что им не только голод не грозит, но они ещё и конкурируют с нами на внешних продовольственных рынках. Голода у них не будет в любом случае.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
Ага, с ХерсонщиньІ зерно воруют, наростители.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:14 Ответить
Не через 15 лет новое наступление , а через три года.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:25 Ответить
не будет такого все решится раньше если конечно зеленский опять не сдаст интересы
показать весь комментарий
28.04.2022 17:47 Ответить
хто б міг подумати..ая яй...ми не знали..і ХЕРрр референдум намічений
показать весь комментарий
28.04.2022 13:07 Ответить
vse tak - daite litaki uzhe.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:09 Ответить
Все вірно - ху@ло і є тою самою раковою пухлиною , яка пускає свої мітастази на весь цивілвзований світ , тому потрібно негайно зупинити
цю скажену потвору !!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:10 Ответить
Намагися може. Та в 2014 в Україні не було такої досвідченої армії та такої кількості висококласного озброєння.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:11 Ответить
так!! але тепер (попри сильну і вмотивовану Армію) в нас є той хто й досі мріє заглянути в бельми *****.... і так треба слідкувати за цого тєлодвижєм і словами...щоби не зганьбити того що є...не пробалакати і не піддатися на шантаж кгбіста-*****...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:16 Ответить
стули пельку i слiдкуй, досить розганяти зраду
показать весь комментарий
28.04.2022 13:36 Ответить
это ты в Мариуполе и Херсоне расскажи про "розганяти зраду" - они тебе морду набьют
показать весь комментарий
28.04.2022 17:48 Ответить
Та певно х...йому на рило.
Світ повинен знищити *****
показать весь комментарий
28.04.2022 13:13 Ответить
языком ты хрен кого знищиш
показать весь комментарий
28.04.2022 17:49 Ответить
Пуйло укрепилось в 2014-м потому, что наша армия считала,что если она пойдет в наступление на ордлу, в войну вмешается страшная ужасная современная пуйловская армия. На сегодняшний день с пуйловской армией все ясно.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:14 Ответить
Все верно. Если они начнут окапываться им жопа, так как рано или поздно наберётся критическое количества натовского оружия и их просто сотрут в порошок
показать весь комментарий
28.04.2022 13:16 Ответить
Вони вже це роблять у Херсоні, Бердянську, та Мелітополі. А в Маріуполи теж зробили би, але добровольці не дозволили. Зеля їм перешкод не ставить.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:24 Ответить
Помовчав би, Сухеля, бо тобі до "Зелі", як рачки до місяця
показать весь комментарий
28.04.2022 13:30 Ответить
кацапам вже нічого втрачати, вони воюют з всім світом, з поняттям цивилізації, і вони цим пишаються і насолоджуються, наша задача всіх їх відправити в пекло
показать весь комментарий
28.04.2022 13:14 Ответить
Они воюют с нами только, увы. Это они своему быдлу рассказывают о войне с НАТО чтобы оправдывать свои поражения
показать весь комментарий
28.04.2022 13:18 Ответить
та це зрозуміло, така наша доля, бути знаряддям долі, так співпало що им їх найбільші вороги бон е скорилися. так хотілося б щоб світ підтягнувся, але треба дякувати і за зброю, що дають, і будуть давати, а москалів нищити це наша свята місія, і для нас це питання існування, ну і власне, це велике задоволення їх знищити, відплатити за століття принижень голодоморів таборів і тза те що вкрали в нас все!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:36 Ответить
ты не ровняй всех кацапов и одного ботокса остальным есть что терять
показать весь комментарий
28.04.2022 17:50 Ответить
дЄрмак , іди вслід за рашинським кораблем ,, москва - ква , ква "
показать весь комментарий
28.04.2022 13:21 Ответить
nu....jasno....
показать весь комментарий
28.04.2022 13:22 Ответить
Який може бути "план" у затятих наркоманів? Скоріше за все єлдак крутить для " я не втік" великі коз'ї рожки, тьфу - коз'ї ножки. Як "пихнуть" то таке морозять, що на голову не налазить. Вони убаюкували нарід на благоє - мір, за рахунок підписання поразки, а не поразки на полі бою.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:26 Ответить
Яка там дата, бачиш ? То стули пельку.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:38 Ответить
Яка дата? А яка різниця, єлдаківці і мамамії завжди думали як подешевше і поскоріше здати Україну. Вони це починали робити ще у 2019 році, як тільки прийгли до влади. Забули за "платформи" з племінниці дідулі фокіна, подружайки єлдака і торби з лайном сівохи? То розкрийте свою пельку і озайомтеся.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:17 Ответить
так а кто ответит за ту дату? это же смерти тысяч людей
показать весь комментарий
28.04.2022 17:52 Ответить
А хто йому дасть тут укріплятися? Ми що, геть дурні?
показать весь комментарий
28.04.2022 13:17 Ответить
Только разница между 14 и 22 в том, что никакие "не трогайте, а то питун нападет" уже не работает. Пока ВСУ есть чем воевать, кацапам ничего не светит, кроме методичных люлей.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:17 Ответить
На цей раз у пуйла вже не вийде. Весь світ знає, що росія агресор, то в 2014 році деякі знали про це, а інші знали, що укри вбивають бідних і "мирних" даунбасят. Викуримо нацистів не тільки з тих територій, які вони захопили після 24 лютого, а і з тих, які вони захопили у 2014 році. А далі на расєю чекають "мирні" ініціативи Китаю, вони також побачили міць роздутої по телевізору армії.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:19 Ответить
Верно. Он скорее всего намекает на применении ядерного оружия, если мы начнет серьйозно наступать. И вот тут будет момент истины, если он свой ультиматум не исполнит его начнут валить всем миром, а если исполнит, то тоже завалят всем миром, только людей больше пострадает
показать весь комментарий
28.04.2022 13:24 Ответить
Так, для пуйло пішов відлік часу до смерті, що дасть команду на застосування ядерної зброї, що ні - здохне з великим позором і увійде до історії світу як нацист, фашист, рашист, маніяк, вбивця і психічно хвора потвора.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
не будет никакого ядерного оружие кауапы не выполнят приказ шизанутого утырка
показать весь комментарий
28.04.2022 17:53 Ответить
путін зійшов з розуму . Треба боротись до кінця . Заради миру і життя на Землі та в Україні. До перемоги і ніяк інакше. Крим. Донбас. Та висячий путін вниз головою на центральній площі Маріуполя, як колись Мусоліні .
показать весь комментарий
28.04.2022 13:24 Ответить
бред кацапский
показать весь комментарий
28.04.2022 17:54 Ответить
Ну,як видається-хрен пуйлу це вдасться! Хіба що наші "переговорники" допоможуть-а вони стараються!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:25 Ответить
1)Знищити кримській міст
2) Все що буде їхати через пробитий коридор, скидувати в Азовське море...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:32 Ответить
дался вам этот крымский мост, лучше потратить ракеты на уничтожение кораблей ЧФ чем на мост, кацапы бустрее драпать через мост будут
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
Крим, Придністров'я, Білорусь... Окрім головного напрямку(безпосередньо на кордонах з Росією, та Донбасом), це ще 3 додаткові напрямки ударів по Україні...Якщо відсікти Кримський і Придністровський....То Україні буде значно простіше...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:04 Ответить
Доброго ранку, зараз вже 28 квітня, а не 23 лютого і раша техніку до Херсону зможе гнати через відданий їй без бою сухопутний коридор, без всяких кримських мостів.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:44 Ответить
Переговорників Арахамію та Подоляка відізвати треба, а то буде так, як говорить Міністр Оборони Британії Воллес.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:34 Ответить
Все залежить від Вави Зеленського, який він підпише мир з паРашею!
От як не підпише миру і не дивитиметься в очки Путлера, то і перемога буде за Україною!
Бо воювать з усім Світом гибле діло і Путлер це вже відчув!
Спасибі Заходу що допомагає потрібним озброєнням!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:40 Ответить
А якщо підпише, то буде тим папірцем разом з ****** підтиратись. Добивати орків будемо без нього.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:41 Ответить
вибивати кацапню повністю,ніхто ні наякі кацапські анклави вже не піде,крапка.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:48 Ответить
вот только для того, чтобы было как в 14-году нужно Минск-3, а его не будет, поэтому эти все окапывания закончатся прилетами 155мм.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:31 Ответить
ето и без британцев понятно, ползучее наступление, через лет пять ещё кусочек..... надо поднимать вопрос о возврате Кубани в состав Украины
показать весь комментарий
28.04.2022 14:38 Ответить
прямо сейчас поднимать? прямо с твоего дивана? ну так вперед..
показать весь комментарий
28.04.2022 17:56 Ответить
"Думаю, що, безумовно, це той випадок, коли Путін, зазнавши поразки в майже всіх своїх цілях, може шукати можливості зберегти те, що має, ніби окопатися та укріпитися, як він зробив це в 2014 році. Стати такою собі раковою пухлиною на тілі України і ускладнити його усунення з укріплених позицій", - сказав Воллес. - куйлова ракова пухлина, вже давно має свої ракові метастази в Україні у вигляді тих,хто здав Південь України у вигляді переговощиків котрі втирають українцям рашистську онкологію про нейтральний статус і відмову від вступу в НАТО ,ракова метастаза і в тому.що говорить"зе" ,щоб повернутися на позиції до 24 лютого.а питання Криму обговорювати через 5-10 років, ракова метастаза про надання безпеки Україні німцями,французами турками ізраїлем, ракова метастаза стамбульський балаган.котрий має на меті узаконити те,що урвало куйло.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:56 Ответить
Не згодні і не погодимося!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:02 Ответить
ЯК ЦЕ НЕ ПРИКРО І БОЛІСНО-АЛЕ ДУМАЮ Х....ЛО ДОЖМЕ =НОВОРОСІЮ(новоотсосію)! тобто-ХЕРСОН-УЖЕ ЯСНО-ЗАПОРІЖЖЯ ІХАРКІВ-ПІД ПИТАННЯМ АЛЕ ДУМАЮ ЇХ ЧЕКАЄ ДОЛЯ МАРІУПОЛЯ! ДУЖЕ Б ХОТІВ ПОМИЛИТИСЬ!
показать весь комментарий
28.04.2022 16:07 Ответить
 
 