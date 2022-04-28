Путин может искать возможность укрепиться в Украине, как в 2014 году, - министр обороны Британии Уоллес

Президент РФ Владимир Путин может предпринять попытки укрепить достижения, которые он имеет в Украине, и стать своего рода "раковой опухолью" на ее теле.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что, безусловно, это тот случай, когда Путин, потерпев поражение во многих своих целях, может искать возможности сохранить то, что должно, будто окопаться и укрепиться, как он сделал это в 2014 году. Стать эдакой раковой опухолью на теле Украины и усложнить его устранение с укрепленных позиций", – сказал Уоллес.

Именно поэтому, по мнению чиновника, чтобы этого не произошло, Великобритания должна помогать Украине бороться с Путиным.

"Из его последних заявлений видно, как он, почти в отчаянии, хочет расширить свое вмешательство за счет угроз или действительно потенциальных провокаций", - сказал Уоллес.