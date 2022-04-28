РУС
Новости Санкции против России
Без Max Factor, Chloe и Bourjois: косметический концерн Coty уходит из России

рф

Французско-американский производитель косметических продуктов Coty заявил о выходе из российского рынка на фоне агрессии РФ против Украины.

В Coty заявили, что не ожидают, что этот шаг повлияет на цели по доходам и прибылям на 2022 финансовый год. Отмечается, что в 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составил 4,63 млрд дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из России и Беларуси

Coty владеет такими брендами, как Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu и т.д. Также компания владеет косметическими брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel и Wella.

на Київщині під час окупації рашисти ходили в саморобних дерев"яних лаптях))))



Під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли капці російських окупантів, зроблені власноруч із шматка дерева. Фото https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298313593828539&id=100009497925565 опублікував колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.

"Не знаю, як підписати це… Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району", - написав він.
на правом сандале лямки не хватает. хотя может то не правый, а левый. Хотя какая разніца? Видимо степлер протеряли, чтоб зафиксировать. Казалось бы, при чем тут Хрущев?
Вата! Вата вместо "тампаксов"!

Ватосамки! Скупайте вату!!!

Скоро и её не будет!
на правом сандале лямки не хватает. хотя может то не правый, а левый. Хотя какая разніца? Видимо степлер протеряли, чтоб зафиксировать. Казалось бы, при чем тут Хрущев?
Захаровой никакие концерны не допомагають
коли в них закінчаться засоби гігієни вони заспівають по іншому... а поки що так https://t.me/bozhejakekonchene/4266
будут дырки статевим ганчір'ям затыкать, не пропадут
Яка кокошниця на фото.
Це з старого фільму-казки Роу "Морозко"
Вата! Вата вместо "тампаксов"!

Ватосамки! Скупайте вату!!!

Скоро и её не будет!
Тепер я знаю, хто робить макіяж машці захаровій
как дальше жить?

