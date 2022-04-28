Без Max Factor, Chloe и Bourjois: косметический концерн Coty уходит из России

Французско-американский производитель косметических продуктов Coty заявил о выходе из российского рынка на фоне агрессии РФ против Украины.

В Coty заявили, что не ожидают, что этот шаг повлияет на цели по доходам и прибылям на 2022 финансовый год. Отмечается, что в 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составил 4,63 млрд дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший в мире химический концерн BASF уходит из России и Беларуси

Coty владеет такими брендами, как Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu и т.д. Также компания владеет косметическими брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel и Wella.