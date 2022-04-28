Без Max Factor, Chloe и Bourjois: косметический концерн Coty уходит из России
Французско-американский производитель косметических продуктов Coty заявил о выходе из российского рынка на фоне агрессии РФ против Украины.
В Coty заявили, что не ожидают, что этот шаг повлияет на цели по доходам и прибылям на 2022 финансовый год. Отмечается, что в 2021 году на Россию приходилось чуть больше 3% продаж Coty, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объем продаж Coty составил 4,63 млрд дол.
Coty владеет такими брендами, как Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry Beauty, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Hugo Boss, Kylie Cosmetics, Marc Jacobs, Miu Miu и т.д. Также компания владеет косметическими брендами Bourjois, Max Factor, Rimmel и Wella.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на Київщині під час окупації рашисти ходили в саморобних дерев"яних лаптях))))
Під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли капці російських окупантів, зроблені власноруч із шматка дерева. Фото https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298313593828539&id=100009497925565 опублікував колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.
"Не знаю, як підписати це… Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району", - написав він.
Ватосамки! Скупайте вату!!!
Скоро и её не будет!