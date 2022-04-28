Кабмин запретил работникам госпредприятий отдаленно работать из-за границы без оформления командировки

Рабочие госпредприятий могут работать удаленно, находясь в пределах Украины. Из-за границы они могут делать это только оформив командировку.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 26 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ регламентирует работу руководителей и работников хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики в период военного времени.

Удаленная работа разрешена при наличии организационной и технической возможности. Решение об ее установке должен принять исполнительный орган или руководитель госпредприятия.

"Работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", - говорится в постановлении.

Смотрите: Правительство выделило первые 200 миллионов для поддержки трудоустройства переселенцев. ВИДЕО

В случае, если командировка не оформлена, работникам придется вернуться в Украину. Иначе к ним может быть приспособлено дисциплинарное взыскание или их могут уволить.