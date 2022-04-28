Кабмин запретил работникам госпредприятий отдаленно работать из-за границы без оформления командировки
Рабочие госпредприятий могут работать удаленно, находясь в пределах Украины. Из-за границы они могут делать это только оформив командировку.
Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 26 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Документ регламентирует работу руководителей и работников хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики в период военного времени.
Удаленная работа разрешена при наличии организационной и технической возможности. Решение об ее установке должен принять исполнительный орган или руководитель госпредприятия.
"Работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", - говорится в постановлении.
В случае, если командировка не оформлена, работникам придется вернуться в Украину. Иначе к ним может быть приспособлено дисциплинарное взыскание или их могут уволить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
крила ззаду ще не виросли?? і потім пенсію як держслужбовцю що сидів за кордоном
Чергова дурня від наших горе-законотворців.
То есть они могут работать из-за границы, но оформив командировку и командировочные с нехилым откатом?
Поясните, как сотрудник сидя на пособии за границей, будет получать зарплату в Украине?
Ему будут закрывать табель выходов? Липово проставлять восмёрки?