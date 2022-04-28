РУС
Кабмин запретил работникам госпредприятий отдаленно работать из-за границы без оформления командировки

Рабочие госпредприятий могут работать удаленно, находясь в пределах Украины. Из-за границы они могут делать это только оформив командировку.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 26 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ регламентирует работу руководителей и работников хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики в период военного времени.

Удаленная работа разрешена при наличии организационной и технической возможности. Решение об ее установке должен принять исполнительный орган или руководитель госпредприятия.

"Работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке", - говорится в постановлении.

В случае, если командировка не оформлена, работникам придется вернуться в Украину. Иначе к ним может быть приспособлено дисциплинарное взыскание или их могут уволить.

Топ комментарии
А "руководителям" госпредприятий с зарплатами по миллиону грв. в мес. можно? Сидят с виски возле бассейнов в теплых странах и "успешно руководят"! Их же сотни у нас на шее!
28.04.2022 13:16 Ответить
правильно, а то еще без командировочных сидят!)))
28.04.2022 13:20 Ответить
яка турбота........... просто ангельска турбота.....
крила ззаду ще не виросли?? і потім пенсію як держслужбовцю що сидів за кордоном
28.04.2022 13:11 Ответить
***, а депутатам можна, і голосувати звідти, Ківі, наприклад? Не кабмін, а якійсь притон корупціонерів і під час війни!
28.04.2022 13:24 Ответить
Назви таких держпідприємств - в студію! Країна повинна знати своїх героїв.
28.04.2022 13:13 Ответить
а викладачам можна читати лекції в зумі?
28.04.2022 13:14 Ответить
Такі да. Нехіло у Європейській валюті накапає, а народ оплатить коктейлі безцінним і незамінним чинушам, щоб у горлі не пересихало по телефону з шезлонга керувати.
28.04.2022 18:35 Ответить
Цензор! Поремонтуйте сайт. Не відсвічуються відповіді на дописи у стрічці подій
28.04.2022 13:25 Ответить
Ну то напевно керівнику чи комусь іншому менеджеру з держпідприємства буде не дуже важко оформити собі відрядження…

Чергова дурня від наших горе-законотворців.
28.04.2022 13:30 Ответить
особі призовного віку під час мобілізації?
28.04.2022 13:35 Ответить
З-за кордону вони можуть робити це, лише оформивши відрядження.
То есть они могут работать из-за границы, но оформив командировку и командировочные с нехилым откатом?
28.04.2022 13:52 Ответить
Кабмин хочет запустить с 1 числа экономику, по этому дает рабочим определится или они работают или увольняются, чтоб не получилось так, что кто-то будет сидеть на пособие заграницей и получать еще зарплату в Украине ни чего не делая, а его сотрудники, которые остались в Украине, будут делать работу свою и за сидящего за границей сотрудника, как это часто происходит: тыж на месте, а я за границей это не могу зделать, по этому зделай мне то-то, и мне пофиг, что у тебя сирена воет, а зарплату получают все в полном объеме.
28.04.2022 14:16 Ответить
сидеть на пособие заграницей и получать еще зарплату в Украине ни чего не делая
Поясните, как сотрудник сидя на пособии за границей, будет получать зарплату в Украине?
Ему будут закрывать табель выходов? Липово проставлять восмёрки?
28.04.2022 16:09 Ответить
королевська, волошин, суркіс, рабінович та інші гниди, можуть сидіти закордоном і при цьому ніхто їх не виганяє з ради. Чи хазяїнам життя можна все, а для лохів - закон?
28.04.2022 15:03 Ответить
29.03.2024 15:13 Ответить
 
 