Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов
Снова мирные жители Харьковщины страдают от обстрелов оккупантов!
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Харьковском районе россияне попадают в гражданскую инфраструктуру, улицы поселков, площади и даже кладбища.
"В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, - повреждения незначительные, поэтому нужды в госпитализации нет. По состоянию на сейчас в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте", - отмечает Синегубов.
Кроме того, он сообщает, что полчаса назад россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб.
"Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости - не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", - резюмирует глава региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Данными об этом располагает https://defence-ua.com/army_and_war/gjerasimov_osobisto_komanduvatime_rashistami_pid_izjumom_dvornikova_vidsunuli_na_zadnij_plan-7125.html/ Defense Express .
В россии продолжаются масштабные пожары.
В мац-кве произошел крупный пожар - загорелся медицинский центр. Небо над зданием заволокло черным дымом. (новость дополняется)
Видео масштабного пожара появилась 28 апреля. https://t.me/telegraf_com_ua/13800