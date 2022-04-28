Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

Снова мирные жители Харьковщины страдают от обстрелов оккупантов!

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Харьковском районе россияне попадают в гражданскую инфраструктуру, улицы поселков, площади и даже кладбища.

"В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, - повреждения незначительные, поэтому нужды в госпитализации нет. По состоянию на сейчас в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте", - отмечает Синегубов.

Кроме того, он сообщает, что полчаса назад россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб.

"Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости - не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", - резюмирует глава региона.

