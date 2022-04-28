РУС
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

Снова мирные жители Харьковщины страдают от обстрелов оккупантов!

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Харьковском районе россияне попадают в гражданскую инфраструктуру, улицы поселков, площади и даже кладбища.

"В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, - повреждения незначительные, поэтому нужды в госпитализации нет. По состоянию на сейчас в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте", - отмечает Синегубов.

Кроме того, он сообщает, что полчаса назад россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб.

"Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости - не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", - резюмирует глава региона.

Также читайте: Оккупанты наращивают темпы на Харьковщине. ВСУ мужественно удерживают позиции, - Синегубов

Начальник генерального штаба вооруженных сил Российской федерации Валерий Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

Данными об этом располагает https://defence-ua.com/army_and_war/gjerasimov_osobisto_komanduvatime_rashistami_pid_izjumom_dvornikova_vidsunuli_na_zadnij_plan-7125.html/ Defense Express .
показать весь комментарий
28.04.2022 13:18 Ответить
главный орк лично покажет как надо красть унитазы и телеки
показать весь комментарий
28.04.2022 13:20 Ответить
А как же тот хенерал из сирийской войны? Тоже не оправдал ожиданий?
показать весь комментарий
28.04.2022 13:21 Ответить
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке 27 апреля отмечал, что оккупанты стянули для наступления на Изюмском направлении достаточно мощную группировку - подразделения из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, части десантных войск, в частности - введены в бой две БТГр из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:25 Ответить
Army of Romania is upgrading the Ukraine border with Military equipment У Румунії у бік Молдови рухається колона військової техніки - соцмережіhttps://www.youtube.com/watch?v=bXIBC1T_6CQ
показать весь комментарий
28.04.2022 13:24 Ответить
Новый масштабный пожар в россии: теперь полыхает в Москве (видео)



В россии продолжаются масштабные пожары.

В мац-кве произошел крупный пожар - загорелся медицинский центр. Небо над зданием заволокло черным дымом. (новость дополняется)

Видео масштабного пожара появилась 28 апреля. https://t.me/telegraf_com_ua/13800
показать весь комментарий
28.04.2022 13:28 Ответить
А Харьков продолжает чистить дороги и садить цветы
показать весь комментарий
28.04.2022 13:37 Ответить
 
 