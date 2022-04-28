Вооружение, 30 грузовиков и 10 внедорожников: в Польшу вошел испанский корабль с 200 тоннами военной помощи Украине
В польский военный порт в Гдыне (побережье Балтийского моря) прибыл в четверг грузовой корабль Ysabel ВМС Испании, на борту которого - 200 тонн военной помощи для Украины.
Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, информацию о прибытии около девяти утра (по киевскому времени) в морской порт в Гдыне испанского военного корабля подтвердила пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС Польши Анна Сех.
Грузовой корабль Ysabel ВМС Испании отправился с помощью Украины с военно-морской базы Рота 22 апреля. Это самый большой военный груз, который до сих пор Мадрид предоставил Киеву. Помимо вооружения в эту партию военной помощи входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.
вiдповiдь ГШ:
"Нам протистояли сили противника,якi перевищув\нашi сили в 15 разiв"
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
возможно тогда уже обратно полетит бумеранг от НАТО и не в "несколько калибров"..
(хотя...Вы правы в том, что такая помощь должна идти сюрпризом для парашки... но может именно сам факт поставок должен предостеречь раху...напрячь? х/з что за причина такого пиара)))))
А результат войны им до дупы.
могли бы инфу про поставки засекретить . А горе- журналистов наказывать .
Європа цк не ГУЛАГ - сотні людей бачили в Іспанії, сотні - вже в Польщі...
Іспанці називали Колумба, - Крістобаль Колон. У Сальвадорі і Коста-Риці їхні національні валюти на честь Колумба так і називаються, - колон.
Чтобы враг ударил во время следования к пункту назначения ?
Чтобы по нему прилетели несколько "Калибров" ?
Чтобы началась вонь в прокремлёвских медиа ?
Придёт момент, москвиты узнают про этот груз на своей шкуре.
Что до ударов калибрами...то кишка тонка...
сейчас Подоляк с арахамией поедут фоткаттся , а Верещук напишет по какой дороге все поедет .