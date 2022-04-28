Вооружение, 30 грузовиков и 10 внедорожников: в Польшу вошел испанский корабль с 200 тоннами военной помощи Украине

В польский военный порт в Гдыне (побережье Балтийского моря) прибыл в четверг грузовой корабль Ysabel ВМС Испании, на борту которого - 200 тонн военной помощи для Украины.

Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, информацию о прибытии около девяти утра (по киевскому времени) в морской порт в Гдыне испанского военного корабля подтвердила пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС Польши Анна Сех.

Грузовой корабль Ysabel ВМС Испании отправился с помощью Украины с военно-морской базы Рота 22 апреля. Это самый большой военный груз, который до сих пор Мадрид предоставил Киеву. Помимо вооружения в эту партию военной помощи входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.