Нефтегазовый гигант Shell не будет принимать нефтепродукты, имеющие российское происхождение, - Reuters

Крупнейший нефтетрейдер Shell больше не будет принимать нефтепродукты с любым российским содержимым, включая смешанное топливо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Reuters.

Лондонский Shell, крупнейший в мире нефтетрейдер, продолжал принимать из России продукцию в виде смесей, где на российское горючее приходилось менее 50% топлива, но в среду заявили, что больше не будут принимать такие продукты из России.

В заявке на покупку груза для авиационного топлива на торговой платформе Platts, как отмечает Reuters, Shell написала: "Условием этого предложения является то, что проданный и доставленный Продавцом товар не будет российского происхождения и не будет являться смесью с какой-либо долей продукта, произведенного в РФ, и транспортировка проданных товаров не начнется с РФ или будет включать транзит через территорию РФ".

Читайте: Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России: "Мы допустили ошибку и нам жаль"

"Мы работаем над тем, чтобы исключить российскую нефть и газ из нашей цепи поставок, одновременно защищая поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей. Мы достигаем значительного прогресса и сделали еще один шаг, чтобы усилить наши торговые условия, чтобы помочь в этом", - заявил спикер Shell.

В то же время, новые условия не влияют на закупки сырой нефти, от российской составляющей которых Shell постепенно отказывается.

Остальные европейские компании, включая TotalEnergies, Repsol и BP, больше не покупают нефтепродукты с российским содержанием.