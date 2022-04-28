В Тростянце начинают эксгумацию тел замученных и убитых войсками РФ жителей, - глава Сумской ОВ Живицкий

В Тростянке Сумской области начинают эксгумацию тел замученных и убитых при захвате российскими войсками территории города: следователи Государственного бюро расследований будут фиксировать каждое преступление.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все случаи будут описываться, будет фиксироваться каждое преступление. Мы запишем все, что творили эти орки на территории Тростянецкой громады. Очень важно доказать каждое преступление этих нелюдей, которые они совершали на территории области", - отметил Живицкий.

По его словам, таких случаев в Тростянце очень много, это будет длиться несколько недель.

Глава ОВА поблагодарил следователей и детективов ГБР, работающих на территории области, и подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы каждый россиянин получил жесткое наказание за совершенные преступления.

Он также сообщил, что по неизвестным причинам Тростянецкий мэр отказался предоставить людей, которые будут помогать с эксгумацией тел в городе и громаде из числа работников коммунальных и других структур города. Следовательно, ОВА нашла добровольцев среди жителей громады самостоятельно.

"Нам нужны были люди, которые будут помогать следователям ГБР фиксировать и описывать эксгумированные тела замученных и убитых жителей, погибших в Тростянецкой громаде. Мы самостоятельно нашли таких людей в Тростянце и поэтому сегодня следователи ГБР будут эксгумировать", - добавил Живицкий.

Как сообщалось, Тростянец находился под оккупацией россиян почти месяц. Здесь размещался штаб Кантемировской дивизии. ВСУ освободили город 26 марта.