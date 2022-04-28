РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3718 посетителей онлайн
Новости
4 844 1

Восстановлению не подлежит. В Лисичанске не будет воды до конца войны, - Гайдай

вода

Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны. Без воды также Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все свободные города области", – пишет Гайдай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный оккупант рассказал о боях за Рубежное: У нас много убитых, половину выкосило сразу, кадыровцы бегут, как только их зажимают. ВИДЕО

Согласно информации от Луганской ОВА, водоканалы области не функционируют.

"Есть населенные пункты в громадах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – подчеркивает Гайдай.

Северодонецк (333) водоснабжение (728) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6535)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знищені міста і села луганщини,такі самі,як і Маріуполь.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:57 Ответить
 
 