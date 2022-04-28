Восстановлению не подлежит. В Лисичанске не будет воды до конца войны, - Гайдай
Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны. Без воды также Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все свободные города области", – пишет Гайдай.
Согласно информации от Луганской ОВА, водоканалы области не функционируют.
"Есть населенные пункты в громадах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – подчеркивает Гайдай.
