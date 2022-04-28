Люди массово выезжают с оккупированных территорий, в Новой Каховке уже не хватает врачей, - мэр Коваленко
В Новой Каховке, как и во всей Херсонской области, идет массовый выезд жителей в соседние области и на территории, где не проходят военные действия. Такая ситуация привела к существенному дефициту профессиональных кадров.
Об этом сообщил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
Первыми забили тревогу руководители коммунальных медицинских учреждений Центральной городской больницы Наталья Гончарова и Центра первичной медико-санитарной помощи Елена Ходорковская.
Вчера, 27 апреля, они вместе с городским председателем Новой Каховки Владимиром Коваленко обсудили этот больной вопрос. Выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников. Семейные врачи принимают всех, вне зависимости от заключенных деклараций. А вот специализированных врачей-специалистов заменить некем. Пока принято решение подменять или переводить на полторы ставки тех специалистов, которые остались в городе, ведь лечебный процесс прервать невозможно.
Не менее тревожна тенденция оттока руководителей и специалистов других коммунальных предприятий. В настоящее время выехали из города два руководителя-коммунальщика, которых заменили их заместителями. Есть надежда, что это не отразится на качестве услуг для населения.
Со специалистами государственных служб и местного самоуправления, выехавшими из города, разорваны трудовые контракты, а оставшиеся работают в дистанционном режиме.
Люди кто выехал в Европу массово ищут работу чтобы не возвращаться больше.
Какой смысл. За столтко лет независимости не создать приемлемых условий для жизни и работы.
Спасибо ворам коммунистам.
Грабили так что незаметили как уничтожили страну
🤯Депутати Красноярського краю рф офіційно вирішили вивозити зерно з окупованої Херсонщини, примусово конфісковуючи у фермерів.
У рішенні депутатів йшлося, що в регіоні «гостро відчувається» нестача овочів та зернових культур через санкції.
Голова російського комітету з агрополітики заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» депутати з інших регіонів росії https://t.me/operativnoZSU/21382