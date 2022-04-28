РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3718 посетителей онлайн
Новости Война
8 306 11

Люди массово выезжают с оккупированных территорий, в Новой Каховке уже не хватает врачей, - мэр Коваленко

каховка,нова

В Новой Каховке, как и во всей Херсонской области, идет массовый выезд жителей в соседние области и на территории, где не проходят военные действия. Такая ситуация привела к существенному дефициту профессиональных кадров.

Об этом сообщил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

Первыми забили тревогу руководители коммунальных медицинских учреждений Центральной городской больницы Наталья Гончарова и Центра первичной медико-санитарной помощи Елена Ходорковская.

Вчера, 27 апреля, они вместе с городским председателем Новой Каховки Владимиром Коваленко обсудили этот больной вопрос. Выезд врачей и специалистов среднего медицинского персонала из города вызывает большую нагрузку на оставшихся медицинских работников. Семейные врачи принимают всех, вне зависимости от заключенных деклараций. А вот специализированных врачей-специалистов заменить некем. Пока принято решение подменять или переводить на полторы ставки тех специалистов, которые остались в городе, ведь лечебный процесс прервать невозможно.

Также читайте: Россия массово грабит фермеров на временно оккупированных территориях Украины, - Денисова

Не менее тревожна тенденция оттока руководителей и специалистов других коммунальных предприятий. В настоящее время выехали из города два руководителя-коммунальщика, которых заменили их заместителями. Есть надежда, что это не отразится на качестве услуг для населения.

Со специалистами государственных служб и местного самоуправления, выехавшими из города, разорваны трудовые контракты, а оставшиеся работают в дистанционном режиме.

Автор: 

Новая Каховка (155) оккупация (10258) Херсонская область (5116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ясно люди виїжджають, всі вже побачили що буває на окупованих територіях, русскіє як не заб"ють то значить на гарматне м"ясо відправлять, краще вже виїхати, то в перші дні війни ще може хтось не вірив що кацапи так ви....кі.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:07 Ответить
+3
В каждой хате должна стоять бутылка метанола на столе. И не нужно никаких деблокад!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:01 Ответить
+3
Та розвертають вони тисячі машин і автобусів, не дають виїхати з 20 числа зовсім, найчастіше на останньому блокпосту перед нашими вже ******* відправляти назад, ще й кажуть їдьте в Крим якщо не хочете в Херсоні бути.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В каждой хате должна стоять бутылка метанола на столе. И не нужно никаких деблокад!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:01 Ответить
А если б Гитлеровцы спалили мАскву - жили бы сейчас как люди. Ездили бы на БМВ и Мерседесах. К слову Германская империя в первой мировой потдержала независимость Украины!!! Но как обычно, все просралси... из-за тогдашнего 73% нариту...
показать весь комментарий
28.04.2022 15:04 Ответить
ясно люди виїжджають, всі вже побачили що буває на окупованих територіях, русскіє як не заб"ють то значить на гарматне м"ясо відправлять, краще вже виїхати, то в перші дні війни ще може хтось не вірив що кацапи так ви....кі.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:07 Ответить
Та розвертають вони тисячі машин і автобусів, не дають виїхати з 20 числа зовсім, найчастіше на останньому блокпосту перед нашими вже ******* відправляти назад, ще й кажуть їдьте в Крим якщо не хочете в Херсоні бути.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:14 Ответить
а виїжджають вони на Крим
показать весь комментарий
28.04.2022 18:40 Ответить
Ну это еще ничего.
Люди кто выехал в Европу массово ищут работу чтобы не возвращаться больше.
Какой смысл. За столтко лет независимости не создать приемлемых условий для жизни и работы.
Спасибо ворам коммунистам.
Грабили так что незаметили как уничтожили страну
показать весь комментарий
28.04.2022 15:13 Ответить
потому что жителям Украины это не нужно было - им олигархи кацапские промывали мозги годами что бы Украина оставалась не развитой коррупмированной ..
показать весь комментарий
28.04.2022 17:29 Ответить
зате кацапські продотряди вже на Херсонщину поперлися

🤯Депутати Красноярського краю рф офіційно вирішили вивозити зерно з окупованої Херсонщини, примусово конфісковуючи у фермерів.

У рішенні депутатів йшлося, що в регіоні «гостро відчувається» нестача овочів та зернових культур через санкції.

Голова російського комітету з агрополітики заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» депутати з інших регіонів росії https://t.me/operativnoZSU/21382
показать весь комментарий
28.04.2022 15:28 Ответить
ЕСЛИ УКРАИНЕ ХЕРСОНЩИНА НЕ НУЖНА, ТО ЧТО ЛЮДЯМ ДЕЛАТЬ?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:42 Ответить
***** ,нет что бы радоваться что люди сумели вырваться ,он жалится , всё равно кацапы поставят своих .
показать весь комментарий
28.04.2022 16:12 Ответить
никто не может вырваться на свободную територию, а на Крым дорога открыта. Радуемся конечно, за них - за новых крымчан
показать весь комментарий
28.04.2022 18:47 Ответить
 
 