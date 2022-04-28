Энергетики вернули свет еще 15 тысячам семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики возвратили свет более 15 тысяч семей в 43 населенных пунктах Киевской области и Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение 27 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 6325 домов Киевской области. В частности, полностью возобновили электроснабжение в 15 селах и частично в 11 селах Вышгородского и Бучанского районов", - сообщили в компании.

Без света остаются еще 31,7 тысячи домохозяйств в 63 населенных пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

"28 апреля энергетики ДТЭК выполняют работы по восстановлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", - говорят в компании.

В Донецкой области за минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9403 семей в 17 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Из-за обстрелов российских оккупантов, без света остается 240 населенных пунктов в Донецкой области.

Также читайте: Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию. Вся Луганщина без света, - ОВА

"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в компании.