19 162 62

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке на 9 мая

пушилін

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Якобы из-за опасений обстрелов со стороны Украины.

Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Причиной такого решения он назвал опасения из-за якобы возможного обстрела со стороны Украины.

Вблизи оккупированного Донецка взорвался вражеский грузовик с боеприпасами: "Ох#еть! Она с БК была!. ВИДЕО

+40
A kakze dedi na palahkax?
28.04.2022 15:10 Ответить
+35
Диды закончились. Будем внуков на палку насаживать
28.04.2022 15:17 Ответить
+27
Просто ще не вспіли зробити фотки 22 з половиною тисяч зажмурених орків, щоб їх на палки посадити.
28.04.2022 15:10 Ответить
A kakze dedi na palahkax?
28.04.2022 15:10 Ответить
Можуть ще встигнути. Нагнать бюджетників у якийсь нарьян-мар и зробити фотошоп
28.04.2022 15:14 Ответить
не фотошоп а афтер еффектс..
28.04.2022 16:15 Ответить
Только внуки на бутылке остались
28.04.2022 15:14 Ответить
Пушилин не знает будет ли ДНР к 9 мая... а он живой еще... то что его грохнут кацабы нет сомнений.... такие опасные в живых свидетели...
28.04.2022 15:16 Ответить
Зараз швабри в тренді

28.04.2022 15:25 Ответить
Диды закончились. Будем внуков на палку насаживать
28.04.2022 15:17 Ответить
диды ждут унитазов и проч нишнтяков от внуков-мародеров
28.04.2022 15:18 Ответить
Вони замінять на ***** на палочькє
28.04.2022 15:26 Ответить
Просто ще не вспіли зробити фотки 22 з половиною тисяч зажмурених орків, щоб їх на палки посадити.
28.04.2022 15:10 Ответить
вже й не встигнуть. зникли безвісти. усі
28.04.2022 15:14 Ответить
Novix seichas budut sadit po modnamu na butilki...
28.04.2022 15:16 Ответить
Жаль столько новых хероев на палках будет. Можно и накрыть это шизоидное. Перемешается свежее мясо с палками и бумагой.
28.04.2022 15:11 Ответить
Якщо ми будемо кидати смаколики у бік центрально-чорнозЬОмного району расї, то "парад" і в масквє відмінять.
28.04.2022 15:12 Ответить
Некому дилдов на палке нести?
28.04.2022 15:12 Ответить
Некому идти?
28.04.2022 15:12 Ответить
Наоборот, слишком много ходоков с палками свежих трупаков.. Зомбеапокалипсис..
28.04.2022 15:14 Ответить
А чё так?чересчур много молодых на палках появилось? Того и гляди яжматеря истеришный вой гиен затеють...
28.04.2022 15:12 Ответить
В первую чеченскую Россия по какому-то пададу в Грозном херанула точкой у, как тогда говорили ликвидировали 50 террористов. Правда про мирняк в 6 раз больше не говорили. Так вот, как бы они знают что бывает на парадах.
28.04.2022 15:13 Ответить
Вообщем, перебили весь так называемый бессмертный полк.
28.04.2022 15:13 Ответить
вони ожили молитвами гундяяя і розселились в оренбургу
28.04.2022 15:21 Ответить
Бес смрадный полк и имя ему Легион...
28.04.2022 15:14 Ответить
28.04.2022 15:28 Ответить
...а 30 квітня вже післязавтра
28.04.2022 18:20 Ответить
Опять гугл переводчик? Какие кафиры?
28.04.2022 15:16 Ответить
On s Ukrainskova tak davno perevodit , mesto okupantov...
28.04.2022 15:21 Ответить
28.04.2022 15:34 Ответить
*****-racija roZZija putina ***** postaralas gogle pomenjat slava na mene ploxa zvuhashtix dlja nix. Ukrainskiji ponimaju ploxa, na moi latishkiji perevodit ohen ploxa, prixoditsa chitat na fashistko naciskom ruZZkom...
28.04.2022 15:50 Ответить
Нечем проводить...и некем...ВСУ всех обдроченцев перемололо в фарш...
28.04.2022 15:16 Ответить
Нема кому шагать? І танчики закінчуються😉😆
28.04.2022 15:16 Ответить
Интересно, а в Москве парад 9 мая состоится?
28.04.2022 15:18 Ответить
vrode otmenili
28.04.2022 15:24 Ответить
Зависит от логистики. Если к началу мая успеют подготовить 155мм арту, подвести в достаточном количестве боеприпасы и стволы, то есть большой риск отмены парада педофилов и мародеров в москвэ
28.04.2022 15:24 Ответить
А красиво було б грохнуть в той ватяний натовп, щоб лягло штук 500
Ригів!
28.04.2022 15:19 Ответить
Розходімся. Нас наібалі
28.04.2022 15:20 Ответить
дидов в избытке - нести некому......
28.04.2022 15:22 Ответить
28.04.2022 15:32 Ответить
дуже багато нових трупаків треба на палки надівати. На всі палки з "дідами" прост не вистачить цивільних людей, щоб їх нести.
28.04.2022 15:24 Ответить
28.04.2022 15:27 Ответить
Пенис Чепушилин - само похоже на БЕСА из бес смрадного полка. Вылитый черт и генетический орк-урод мраZZийский
28.04.2022 15:29 Ответить
тот тоже был ниче ... с рылом ..

28.04.2022 15:35 Ответить
В Петушилина очечко зажимало, боится падло, что прилетит сюрприз от наших американских друзей и при прям в тупую МММешную голову.
28.04.2022 15:33 Ответить
Скорее сюрприз от росс недругов). Он просто понимает, что его могут убрать.
28.04.2022 15:47 Ответить
Просто унитазы на палочках нести тяжело.
28.04.2022 15:49 Ответить
Я думаю он не хочет чтобы донабсские самки не повыцарапывали Петушилину глаза, что он их мужей утилизировал. Неудобные вопросики к нему копятся.
28.04.2022 15:53 Ответить
ссыте твари?и правильно делаете!
28.04.2022 15:55 Ответить
Дерев"яні тапки загубили коли втікали, а тепер марширувати ні в чому.
28.04.2022 15:55 Ответить
Яка гидка мордяка, хіба він що вирішує? Зараз йому "братишка" - муж Симоньянихи за парад нагавкає
28.04.2022 16:03 Ответить
Просто некому маршировать на параде. Они всех мужчин скрутили и отправили на убой.
28.04.2022 16:03 Ответить
Так самицям по одній палиці в кожну руку давати: "дед-внук".
28.04.2022 16:14 Ответить
А що таке, все ,нема кому проводити, а технику всю утилізовали на металобрух циганам
28.04.2022 16:10 Ответить
Нібито через побоювання обстрілів зі сторони України.
Это правильно. Вопрос чем ответит купечество москва?
Х*йло за толстым стеклом или его изображение?
28.04.2022 16:11 Ответить
Де там той симонян, чи як там його? Треба динири і линири оголосити недружніми росії країнами.
28.04.2022 16:22 Ответить
👍😁😂
28.04.2022 19:18 Ответить
Йой, а що ж сі стало?
28.04.2022 17:06 Ответить
Правильно, пусть сидят дома и боятся.
28.04.2022 17:08 Ответить
Нехай навколо параші марширують.
28.04.2022 17:11 Ответить
Зря отменили.
28.04.2022 17:25 Ответить
****..формолюванння ....Нібито побоювання обстрілів...нє ми маєм дивитись на парад...
28.04.2022 17:46 Ответить
Російські окупанти скасували "парад" та "шествие Бессмертного полка" в Донецьку 9 травня. Нібито через побоювання обстрілів зі сторони України. Джерело:

ну за "восемь лет бамбьожок данбаса" можна вже і звикнути. Чай нє впервой.
29.04.2022 09:52 Ответить
Обосрались
29.04.2022 10:19 Ответить
Картона детям не хватило танков наклеить на головы юные. А как без? Дибилы на веки!
09.05.2022 10:54 Ответить
 
 