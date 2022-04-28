Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке на 9 мая
Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Якобы из-за опасений обстрелов со стороны Украины.
Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Причиной такого решения он назвал опасения из-за якобы возможного обстрела со стороны Украины.
