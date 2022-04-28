РУС
Байден предлагает механизм, позволяющий направлять замороженные активы физлиц РФ для оказания помощи Украине

Президент США Джозеф Байден решил попросить одобрить пакет законов, которые помогут администрации использовать активы физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украине.

Об этом сообщил в четверг Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении говорится, что президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможность властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за ситуацию в Украине.

Предложения Байдена, в частности, предусматривают использование конфискованных активов подпавших под санкции лиц, чтобы финансировать помощь Украине. Белый дом пояснил, что Госдеп, Минюст и Минфин США совместно будут принимать решение об использовании активов, замороженных "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".

Кроме того, предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать "более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности подпавших под санкции российских олигархов".

Схвалюйте по скоріше.
28.04.2022 15:59 Ответить
Фізосіб? - тоді це не про що.
28.04.2022 16:03 Ответить
Нічого. Нічого. В господарстві все пригодиться.
28.04.2022 16:10 Ответить
28.04.2022 16:28 Ответить
Ідея- прекрасна. Реалізація в Україні- під повним контролем Заходу.
28.04.2022 16:33 Ответить
Олігархи вже відкрили нові офшори в очікуванні.
28.04.2022 17:23 Ответить
 
 