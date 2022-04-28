Байден предлагает механизм, позволяющий направлять замороженные активы физлиц РФ для оказания помощи Украине
Президент США Джозеф Байден решил попросить одобрить пакет законов, которые помогут администрации использовать активы физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украине.
Об этом сообщил в четверг Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В сообщении говорится, что президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможность властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за ситуацию в Украине.
Предложения Байдена, в частности, предусматривают использование конфискованных активов подпавших под санкции лиц, чтобы финансировать помощь Украине. Белый дом пояснил, что Госдеп, Минюст и Минфин США совместно будут принимать решение об использовании активов, замороженных "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".
Кроме того, предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать "более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности подпавших под санкции российских олигархов".
