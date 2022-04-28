РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3676 посетителей онлайн
Новости Война
3 819 11

Черниговщину обстреляли с территории РФ. Враг произвел около 15 выстрелов из гранатомета, - Госпогранслужба

прикордонники

Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

"Отметим, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украино-молдавской границы - закрыты", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области: есть попадание в промышленное предприятие и жилые кварталы, трое погибших, трое раненых. ФОТО 18+

Автор: 

армия РФ (20325) Госпогранслужба (6759) граница (5327) обстрел (29035) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Чи потрібні нам пункти пропуску з росією зараз і чи будуть потрібні надалі?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:11 Ответить
+10
ну и так ответьте...гранатометами туда же...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:14 Ответить
+6
Чо не обстріляли у відповідь? Все згодом. Через тиздень-другий хочу чути парашинську суку ту, Украина на нас напала. Обстрєливают наши города.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи потрібні нам пункти пропуску з росією зараз і чи будуть потрібні надалі?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:11 Ответить
Нащо вони це роблять?
показать весь комментарий
28.04.2022 16:13 Ответить
Чини параші вкрадені кошти списують.
Пуйло в бункері, йому не доповідають.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:15 Ответить
Чо не обстріляли у відповідь? Все згодом. Через тиздень-другий хочу чути парашинську суку ту, Украина на нас напала. Обстрєливают наши города.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:13 Ответить
Потому что возле Хреновки в лесу пока нет дежурного AN/TPQ-36. Те что есть - все на фронте. Вот когда он там появится - тогда будем знать, по каким именно координатам из-под Чернигова дежурная батарея пошлёт один 155-тимиллиметровый осколочно-фугасный привет. Даже если стреляли со двора дома, где резной палисад. Пока может только куском асфальта с раздолбанного перехода "Три сестры" метнуть.
И так будет долго, пока в Чуровичах и прочих Юрковичах ********** разная тувинско-калмыцкая мразота, которая впрочем ни одного слова на языке своих предков не знает.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:32 Ответить
Відповідь по суті питання! 👍
показать весь комментарий
28.04.2022 16:38 Ответить
Судя по новостям это уже как минимум третий раз и опять миномёт.скорее всего одни и те же *******. ССО могли бы прогуляться и вырезать этих уродов под корень иначе обстрелы не прекратятся
показать весь комментарий
28.04.2022 19:56 Ответить
ну и так ответьте...гранатометами туда же...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:14 Ответить
куплю билет на крнцерт Кобзона в Изюме...
показать весь комментарий
28.04.2022 16:20 Ответить
Ответка была?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
Только зафіксували
показать весь комментарий
28.04.2022 19:58 Ответить
 
 