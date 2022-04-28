Черниговщину обстреляли с территории РФ. Враг произвел около 15 выстрелов из гранатомета, - Госпогранслужба

Пограничники Черниговского отряда зафиксировали обстрелы с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета.

Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали.

"Отметим, что согласно решению Правительства с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, РБ и на приднестровском сегменте украино-молдавской границы - закрыты", - говорится в сообщении.

