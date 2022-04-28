РУС
Украинский бизнес на оккупированных территориях заставляют работать по российским правилам, - разведка

Оккупанты пытаются диктовать свои правила, продолжают подготовку к введению "рублевой зоны", требуют открывать магазины и кафе без украинских товаров, однако получают сопротивление от предпринимателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"РФ активизирует мероприятия, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях Востока и Юга Украины. На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание при участии "руководителей" так называемых "Л/ДНР". На совещании обсуждались вопросы создания и дальнейшей деятельности российских "военно-гражданских администраций", - говорится в сообщении.

Известно, что в Боровой Харьковской области оккупанты заставляют руководителей сельхозпредприятий выводить людей и технику в поле и начинать весенне-полевые работы. При этом большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами. Сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов. К тому же, аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров взорвались на снарядах и минах во время попыток проводить полевые работы. Тем аграриям, которые отказываются работать, угрожают "национализацией" земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священники РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побуждать их заключать военный контракт, - ГУР обнародовало список

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие безопасной работы: отсутствие украинских товаров. В то же время предоставляются контакты поставщиков из Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".

Особое внимание было уделено срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях. А в дальнейшем полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.

В настоящее время попытки оккупантов "перезапустить" местный бизнес подвергаются сопротивлению значительной части местного населения. А также преграды со стороны традиционной российской коррупции. Так, в СМТ Шевченкове Харьковской области оккупанты дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории был вывешен русский "триколор". Возмущенные местные жители сломали флагшток. После этого оккупанты обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".

Также читайте: Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

Дякуємо українцям,які привели зе до влади-хтіли посміятись і хуже нє будєт,які глузували с Порошенка,коли він казав,що ***** нападе-смішно тепер?
28.04.2022 16:35 Ответить
+10
Я не знаю як це можливо робити бізнес в окупації
28.04.2022 16:16 Ответить
+10
Наши политики и отчасти военное руководство прячется за идеомами большого наступления русни и недостатка вооружений, которое в приличных масштабах, по крайней мере бывшее советское, уже поступило в Украину. Призыв идет уже третий месяц и все без исключения говорят что недостатка в призывниках и соответственно солдатах нет. На мой взгляд, безо всякой паники, действия ЗСУ могли бы носить и более активный характер. Но нам предлагают терпеть и ждать ибо арестовичи уже все военные битвы выиграли.
Я не призываю ошеломя голову бросаться в атаку, но надо переходить к освобождению своих территорий, а не возить иностранный истеблишмент в Бучу и Ирпень.
28.04.2022 16:17 Ответить
Я не знаю як це можливо робити бізнес в окупації
28.04.2022 16:16 Ответить
это значит быть пособником
28.04.2022 18:16 Ответить
Наши политики и отчасти военное руководство прячется за идеомами большого наступления русни и недостатка вооружений, которое в приличных масштабах, по крайней мере бывшее советское, уже поступило в Украину. Призыв идет уже третий месяц и все без исключения говорят что недостатка в призывниках и соответственно солдатах нет. На мой взгляд, безо всякой паники, действия ЗСУ могли бы носить и более активный характер. Но нам предлагают терпеть и ждать ибо арестовичи уже все военные битвы выиграли.
Я не призываю ошеломя голову бросаться в атаку, но надо переходить к освобождению своих территорий, а не возить иностранный истеблишмент в Бучу и Ирпень.
28.04.2022 16:17 Ответить
Арестович ничего не решает. А тот кто решает тот решает.
28.04.2022 16:20 Ответить
Сомов та інші, схожі. Ви на передовій? Ви воюєте? Якщо на передовій, я замовкаю. Але, скоріше, ні, бо у тих, хто воює, часу на коменти немає. "Но нам предлагают терпеть и ждать ибо арестовичи уже все военные битвы выиграли." Не терпіть, на передову ідіть та покажіть нам, як треба "города брать". І будете і писати, і відео показувати, а ми будемо радіти за вас та нашу державу.
28.04.2022 17:05 Ответить
Мы все сейчас на передовой если кто не заметил, всё страна не в безопасности. Z довбни уже празднуют победу и они не далеки от истины, увы. А в наших же интересах доказать им обратное, иначе "победа" обернётся ещё одной холодной войной на следующие цать лет. Которая в свою очередь лишь оттянет катастрофу.
28.04.2022 17:56 Ответить
Какого же зелёные свидорасы не объявляют всеобщую мобилизацию!?почему люди ходят в военкоматы,а их отфутболивают и тут же призывают тех которые вообще не служили и желания не имеют?да пойдем,да все!!!ещё вопросы о диванах и передовых?
28.04.2022 20:33 Ответить
а как вам твкое?
28.04.2022 16:22 Ответить
Продразверстка и новый Голодомор черти готовят
28.04.2022 20:30 Ответить
Спасибо Ахметову что спонсировал Януковича и руский мир.
Изза жадности всю страну к войне привел.
28.04.2022 16:23 Ответить
вот те слова, которые сказал зеленский на стадионе Порошенко "Я ваш вирок" вот зачем такое говорить было? А оказался вироком не только для Порошенко. Нужно за базаром следить.
28.04.2022 18:18 Ответить
...примушують працювати за російськими правилами.
Было бы очень странно, если бы заставляли работать по китайским правилам.
28.04.2022 16:28 Ответить
Их крышуют чеченцы. Тоже самое было в Крыму. Местных бизнесменов просто превратили в придаток к бандитам.
28.04.2022 16:29 Ответить
нам рассказывают про перемоги, а ползучая оккупация все ползет и ползет. они уже практически выполнили все поставленные задачи - оккупировали юг и практически захватили весь донбасс. нет приказа освобождать юг? зеленые продолжают тайные переговоры и торги?
28.04.2022 16:34 Ответить
Да похер на их задачи как бы.
28.04.2022 16:42 Ответить
У людей логика компьютерной игры, где можно на паузу поставить ситуацию когда тебе выгодно. Реальность не такая как бы. За пиком наступает падение.
28.04.2022 16:49 Ответить
Агата, якщо вам все зрозуміло, то що вам треба? Ну наші здають позиції, припустимо. Ну якщо ви це розумієте, то що ви хочете донести цим дописом? Де ви живете? Збирайте манатки, тікайте за кордон. " зеленые продолжают тайные переговоры и торги?" Вони дійсно продовжують перемовини, вони ж і не ховаються.
28.04.2022 17:12 Ответить
Був цілий ряд публікацій про те що Ахмєтова з самого початку його кримінальної карєри кришувало ФСБ. З 2019 ці публікації "якось раптово" зникли з сайтів та газетних шпальт...
28.04.2022 16:43 Ответить
Я не знаю причем здесь Ахметов вообще. У России своя мафия. Ахметов бы в России не входил в десяток богатейших людей.
28.04.2022 16:50 Ответить
А гетьманович еще недавно нам рассказывал,что засрашкинские экономические законы образцовые и нам нужно брать с них пример.
28.04.2022 17:06 Ответить
Он советник Сивковича или кого там, который как раз делал против нас заговор. Так что чего он мог рассказывать. Русня он всегда русня.
28.04.2022 17:07 Ответить
Какая неожиданность ). Нет серьёзно кто-то ожидал другого?
28.04.2022 17:36 Ответить
 
 