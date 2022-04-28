Украинский бизнес на оккупированных территориях заставляют работать по российским правилам, - разведка

Оккупанты пытаются диктовать свои правила, продолжают подготовку к введению "рублевой зоны", требуют открывать магазины и кафе без украинских товаров, однако получают сопротивление от предпринимателей.

"РФ активизирует мероприятия, направленные на установление оккупационного режима на захваченных территориях Востока и Юга Украины. На прошлой неделе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание при участии "руководителей" так называемых "Л/ДНР". На совещании обсуждались вопросы создания и дальнейшей деятельности российских "военно-гражданских администраций", - говорится в сообщении.

Известно, что в Боровой Харьковской области оккупанты заставляют руководителей сельхозпредприятий выводить людей и технику в поле и начинать весенне-полевые работы. При этом большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами. Сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов. К тому же, аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров взорвались на снарядах и минах во время попыток проводить полевые работы. Тем аграриям, которые отказываются работать, угрожают "национализацией" земли.

В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие безопасной работы: отсутствие украинских товаров. В то же время предоставляются контакты поставщиков из Крыма. Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из этого региона и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".

Особое внимание было уделено срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования украинских частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях. А в дальнейшем полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.

В настоящее время попытки оккупантов "перезапустить" местный бизнес подвергаются сопротивлению значительной части местного населения. А также преграды со стороны традиционной российской коррупции. Так, в СМТ Шевченкове Харьковской области оккупанты дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории был вывешен русский "триколор". Возмущенные местные жители сломали флагшток. После этого оккупанты обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".

