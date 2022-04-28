ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой предлагает срочно создать специальный международный трибунал по расследованию преступлений в ходе военной агрессии России в Украине.

За документ проголосовали 115 депутатов, ни один не проголосовал против, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В резолюции отмечается, что перед трибуналом должно предстать как военно-политическое руководство РФ, так и непосредственно совершавшие преступления.

В частности, ПАСЕ призывает срочно создать специальный международный уголовный трибунал, который, среди прочего, должен получить полномочия по расследованию и судебному преследованию преступления в виде агрессии, предположительно совершенного политическим и военным руководством РФ. Также суд должен иметь право выдавать международные ордера на арест без ограничения иммунитетом государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ предлагают создать международный трибунал для расследования военных преступлений РФ

Суд должен быть создан группой государств-единомышленников в форме многостороннего договора, одобренного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, при поддержке Совета Европы, Европейского Союза и других международных организаций.

Местонахождение трибунала должно быть в Страсбурге (Франция), принимая во внимание синергию, которая могла бы быть достигнута с Европейским судом по правам человека, рассматривающим многие связанные индивидуальные и межгосударственные заявления.

В документе содержится призыв к Генеральной Ассамблее ООН поддержать создание такого специального международного трибунала. Также в резолюции ставится вопрос об обращении в Международный суд ООН, который может предоставить консультативное заключение по любым ограничениям, которые могут быть наложены на право вето постоянных членов Совета безопасности ООН на основе общих принципов права, касающихся запрета на злоупотребление правами и обязанностями государств-членов интернациональных организаций добросовестно осуществлять свои права на членство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бучанские палачи": кто из россиян пытал и мародил на Киевщине. ВИДЕО

Также по инициативе представителей украинской делегации в резолюцию ПАСЕ внесено предложение "использовать активы граждан России, подпадающих под санкции, за их ответственность в захватнической войне, начатой ​​против Украины Российской Федерацией, как только их (активов. - Ред.) конфискация будет окончательной, для компенсации Украине и ее гражданам любого ущерба, причиненного захватнической войной Российской Федерации".

Резолюция была принята после проведенных дебатов ПАСЕ на основе представленного перед Ассамблеей доклада представителя Комитета по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Александера Почея (Польша) "Агрессия Российской Федерации против Украины: привлечение к ответственности виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права и других международных преступлениях".