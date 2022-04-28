За последние трое суток войска РФ значительно увеличили интенсивность артобстрелов, были попытки штурма линии фронта, бои идут в 40-60 км от Кривого Рога, - Вилкул

За последние трое суток российские захватчики значительно усилили интенсивность артобстрелов, были попытки штурма, которые успешно отразили украинские военные.

Об этом на брифинге сказал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние трое суток орки на всей линии столкновения значительно увеличили интенсивность артиллерийского огня. Это и системы залпового огня, минометы, ствольная артиллерия. Было несколько попыток штурмовых действий, в том числе с применением бронетехники, штурмовых подразделений, которые были успешно отражены. Враг понес значительные потери в живой силе и технике", - сказал Вилкул.

По его словам, к утру 28 апреля ситуация в регионе стабильная и полностью под контролем ВСУ.

"Линия соприкосновения находится внутри Херсонской области и по разным направлениям – 40 – 50 – 60 км от Кривого Рога. То есть сегодня мы сражаемся на дальнем периметре нашего региона", - добавил он.

Отмечается, что российские военные часто производят обстрелы из "Смерчей", используют запрещенные фосфорные и кассетные ракеты.