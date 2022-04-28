РУС
"У россиян нет "массовки" для проведения "референдума" в Херсонской области", - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

херсон

У оккупационных властей РФ в Херсонской области нет "массовки", чтобы заснять в Херсоне так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Об этом в эфире Суспільного сказал Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, передает Цензор.НЕТ.

По словам Юрия Соболевского, россияне не смогут провести в Херсонской области "референдум".

"У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это - открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем проделать на Херсонщине. Шоу — возможно. Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблематично, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого", — отметил первый заместитель председателя облсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присоединение Донецкой и Луганской областей к РФ - личное желание Путина, - "Медуза"

+27
Да насрать на этот референдум !Все ждут удари нашей армии и освобождления Херсона от окупантов с подальшим выходом к Крыму !!
28.04.2022 16:55 Ответить
+14
они могут и в сызрани или ************ провести массовку, снять "кино" и выдать за референдум. Вата схавает
28.04.2022 16:55 Ответить
+11
Упс... а хто це так зробив щоб 24 лютого всі воєнкомати Херсона були зачинені, тероборона не сформррвана а зброю потенційним захисникам навіть не думали видавати... "Привіт з Оману"...
28.04.2022 17:13 Ответить
28.04.2022 16:55 Ответить
С дальнейшим выходом к крымскому мосту...
28.04.2022 17:02 Ответить
Мост лучше уничтожить, зачем он нам?
28.04.2022 17:04 Ответить
заезжать на танках )))
28.04.2022 17:13 Ответить
Чекають.....Чекають зброї...
28.04.2022 17:35 Ответить
28.04.2022 16:55 Ответить
Дивився я як у Херсоні очерет горить, так на березі купа народу, сотні молодих хлопців призовного віку, з машинами й татухами, ви якщо залишитесь на території окупованій то вас мобілізують і кинуть як м'ясо на захисників України і розбиратись ніхто не буде.
28.04.2022 17:00 Ответить
это те кто не против оккупанта
28.04.2022 17:36 Ответить
Не ляпай хєрнювід тупості своєї

Як виїхати якщо область перекрита? не ви-пус-ка-ють вже з тиждень та розвертають. не всі встигли чи хотіли в перші дні виїхати
28.04.2022 18:32 Ответить
сюда приедь покажи себя герой
28.04.2022 18:48 Ответить
молодец, может еще посмотришь можно ли выехать? умников сколько развелось
28.04.2022 18:49 Ответить
Им просто не нужен Херсон или Херсонская область отдельно от остальной запланированной территории. Нужны Донецкая и Луганская область в границах областей, плюс Николаевская, Херсонская, Харьковская и Одесская области. Если успеха на фронте не будет по захвату этих областей, то и референдума не будет. Не по самопровозглашению ни следующего по присоединению. Частями никто ничего брать не будет, так как это территориальные претензии к раше.
28.04.2022 17:00 Ответить
Вони вже заявили, що повернення Херсонської області виключене.
28.04.2022 17:18 Ответить
Так що референдум до дупи.
28.04.2022 17:22 Ответить
Они надеются на захват Запорожской и Донецкой области полностью. Потому что это обосновывает первую букву от нр. Население и территория области в административных границах. Это как минимум - коридор до Крыма, так как Крыму нужна вода. Без коридора и Крым не нужен. Если будет захвачено тогда они проведут два референдума. Второй по присоединению к федерации. Тогда в случае чего это не просто какие то там республики, которым мы помогаем, а оборона и всеобщая мобилизация. Это план минимум. План максимум ещё Одесская область и Харьковская. Одесская потому что Приднестровье. Харьковская шоб було. Луганская то же.
28.04.2022 17:26 Ответить
А что слабо с крысму ********* привезти? ой клованы, не хотят крысчане ехать? ссутся?
28.04.2022 17:03 Ответить
Может нам тоже снять на студии 95 квартал какую-то кинишку про рехферендум про разделение рабсии.
28.04.2022 17:05 Ответить
як простий преЗЕдент України стає генсеком НАТО
28.04.2022 17:06 Ответить
Я поняв чому путін так вимагав у нас виконати мінські угоди.

По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.

І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.

А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.

Тому було прийняте рішення нападать вже і зараз!

А я все думав чого він ті регіони так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не треба!)
28.04.2022 17:07 Ответить
Как там соловьев говорил?
"И тогда мы получим всю Украину"
https://youtu.be/QchPi1gvLyk
28.04.2022 17:14 Ответить
ну хоть после начала полномасштабной войны поняли. А то "просто перестать постреливать"
28.04.2022 18:43 Ответить
Представте если бі у херсонцев біло оружее, русня не успела б убежать
28.04.2022 17:09 Ответить
28.04.2022 17:13 Ответить
Враховуючи масштаби запланованих ****** військових злочинів потрібно негайно знищити кримський міст та почати атаку військових обєктів Криму.
28.04.2022 17:09 Ответить
и плаваючого лайна в морі...
28.04.2022 17:20 Ответить
потрібно знищити чим?пукавкою?
28.04.2022 17:38 Ответить
M270 та M142 вже в Україні, M270 вже на донбасі, Maximum firing rangehttps://en.wikipedia.org/wiki/ATACMS ATACMS : 165 or 300 km (103 or 186 mi)
Precision Strike Missile: 500 km (310 miles)
28.04.2022 17:52 Ответить
Нардеп (Слуга народа) Олексій Ковальов зараз знаходиться на тимчасово окупованій території України у Херсонській обл. - там Ковальов роздає інтерв'ю і спокійно спілкується та пішов на співпрацю з російськими окупантами. Скільки у Верховній Раді ще таких нардепів-друзів ворога та зрадників?!
28.04.2022 17:15 Ответить
Так, вибачте, якого хера, ви не звільняєте Херсон? Більше місяця стоять під Херсоном 15-20км, і все... Таке враження, ніби навмисно...Як здавали усю облась за сутки, ми всі в шоці були, я все чекалі відео з підривом хоч якого-небуть моста або каналу- ні, кацапські війська 300км за один дент, як на пврвді пройшли. А тепер розказують - не здавайтеся, партизаньте, виходьте на мітінги. Так приїдьте - покажіть. Ви знаєте,як страшно, коли кожного вечора ідуть орки і світять по вікнам, коли вони лазять по твоєму місту. А я звичайна людина з дітьми, не вмію підривати колії, а противник - це люди, навчяені вбивати....Знаєте, такий відчай, такий біль, така "безнадбога", коли в твоєму рідному місті здирають прапори, хазаїнами себе почувають якісь буряти, а ти повністю безсилий....
28.04.2022 17:26 Ответить
можна навіть і подивитись на карті захоплені області і території.. уся Херсонщина, половина Харківщини..більша частина Запорізької..вся Луганщина і Донеччина..тільки но дивився на карту
28.04.2022 17:33 Ответить
Мене аж підкидає і тіпає від "розумних порад" тих хто не може ніяк зрозуміти що теке жити в окупації, але є прекрасним генералом на відстані
28.04.2022 18:36 Ответить
Не все так просто. Масовки нет, а бюлетней полные ящики...
28.04.2022 17:28 Ответить
масовку знайдуть з колаборантів...привезуть з Криму..проведуть ХЕРрр референдум...побачите по телевізеру..
28.04.2022 17:28 Ответить
там местных достаточно сепаров
28.04.2022 17:40 Ответить
А ти їх роздивився звідки? чому ви вирішили, що маєте право херсонців ображати? бо зекоманда армію звідси вивела і Чонгар розмінувала?
28.04.2022 17:48 Ответить
С референдумом или без рашисты сами уже никогда не уйдут их Херсона. Не сейчас, значит через год проведут. Их можно только выбить силой.
28.04.2022 17:28 Ответить
всегда нужна только сила
28.04.2022 17:41 Ответить
Какая нафиг разница, что они там проводят. ВСУ все ровно придет и уничтожит всех оккупантов до последнего!
28.04.2022 18:08 Ответить
 
 