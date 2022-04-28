"У россиян нет "массовки" для проведения "референдума" в Херсонской области", - первый заместитель председателя облсовета Соболевский
У оккупационных властей РФ в Херсонской области нет "массовки", чтобы заснять в Херсоне так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".
Об этом в эфире Суспільного сказал Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, передает Цензор.НЕТ.
По словам Юрия Соболевского, россияне не смогут провести в Херсонской области "референдум".
"У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это - открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем проделать на Херсонщине. Шоу — возможно. Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблематично, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого", — отметил первый заместитель председателя облсовета.
Присоединение Донецкой и Луганской областей к РФ - личное желание Путина, - "Медуза"
Як виїхати якщо область перекрита? не ви-пус-ка-ють вже з тиждень та розвертають. не всі встигли чи хотіли в перші дні виїхати
По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.
І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.
А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.
Тому було прийняте рішення нападать вже і зараз!
А я все думав чого він ті регіони так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не треба!)
"И тогда мы получим всю Украину"
https://youtu.be/QchPi1gvLyk
