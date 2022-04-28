"У россиян нет "массовки" для проведения "референдума" в Херсонской области", - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

У оккупационных властей РФ в Херсонской области нет "массовки", чтобы заснять в Херсоне так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".

Об этом в эфире Суспільного сказал Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, передает Цензор.НЕТ.

По словам Юрия Соболевского, россияне не смогут провести в Херсонской области "референдум".

"У них нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это - открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в будущем проделать на Херсонщине. Шоу — возможно. Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблематично, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого", — отметил первый заместитель председателя облсовета.

