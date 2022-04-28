РУС
Россия принудительно депортировала на свою территорию более 30 тысяч мариупольцев, - Кириленко

маріуполь

Российские оккупанты принудительно депортировали на территорию РФ более 30 тысяч жителей Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге в Медиацентре "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, расположенные вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они распределяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, которые удостоверяют, что они - граждане Украины", - рассказал Кириленко

Глава Донецкой обладминистрации добавил, что оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого принудительно вывозят в ранее оккупированные районы Донецкой области, или же на территорию РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

депортация (696) Мариуполь (5741) россия (96902) Кириленко Павел (646)
Топ комментарии
+5
28.04.2022 17:20 Ответить
+4
Главное Азов освободить. местная вата пусть живет в сыбире. ***** можно сказать делает нам отдолжание
28.04.2022 17:08 Ответить
+2
то не партизани. то ждуни рюцкага мірка... то і нехай
28.04.2022 17:10 Ответить
Не уверен, что туда добровольно поехали
28.04.2022 17:18 Ответить
А какая разніца?
28.04.2022 17:52 Ответить
им пообещали они сели в автобусы и поехали. Как всегда такая вата заглядывала на парашу и жаловалась какая плохая у них жизнь в Украине, а вот там на параше все такие хорошие и жизнь у них лучше.
28.04.2022 18:11 Ответить
Параші піпец. Партизанів привезла. розуму не має.
28.04.2022 17:08 Ответить
На Сахалін. Допоможуть Японії.
Бразилія проснулась. Аргентина мовчить. ****.
28.04.2022 17:10 Ответить
то не партизани. то ждуни рюцкага мірка... то і нехай
28.04.2022 17:10 Ответить
28.04.2022 17:20 Ответить
Шановне товариство! Ось у мене особисто діаметрально протилежне бачення цього питання. Навіть в марафоні Українських новин показували, що це ватне населення добровольно йшло, до автобусів, ніхто їх під дулами автоматів до автобусів не вів та насильно не депортував. Якщо поїхали до кацапії, то вони цього дуже хотіли. Щасливої дороги, менше буде сепаратистського населення коли ЗСУ будуть звільняти території. І там же практично не було евакуйовано чоловіків, одні баби та діти. А цих малохольних всіх гребуть до *********** армії., теж хочу сказати що це не погано, бо меньше прокацапської мразоти залишиться на Українській землі. Ну от якось так. Слава Україні та її ЗСУ!!!
28.04.2022 17:39 Ответить
На сході багато нащадків переселенців, яких завезли В Україну в телятниках після Голодомору. По суті вони повертаються на істаріческую родіну.
28.04.2022 17:48 Ответить
 
 