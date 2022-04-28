Россия принудительно депортировала на свою территорию более 30 тысяч мариупольцев, - Кириленко

Российские оккупанты принудительно депортировали на территорию РФ более 30 тысяч жителей Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге в Медиацентре "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, расположенные вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они распределяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, которые удостоверяют, что они - граждане Украины", - рассказал Кириленко

Глава Донецкой обладминистрации добавил, что оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого принудительно вывозят в ранее оккупированные районы Донецкой области, или же на территорию РФ.

