15 235 69

У домработницы Медведчука во время обысков нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро, - Венедиктова

медведчук

Во время обысков у домработницы кума Путина Виктора Медведчука нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) , изменения границ территории или государственной границы Украины) у домашней работницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопил, продала что-то, это ж жизнь.

Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", - рассказала она.

Также читайте: Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака. ФОТО

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) обыск (1930)
Топ комментарии
+30
ось чого Марченко так інвестувала у свої бампери і обличчя, щось хоч якось прибиральницю наздогнати по оргазмам
28.04.2022 17:28 Ответить
+26
То на нову швабру.
28.04.2022 17:22 Ответить
+19
Нічого дивного не бачу. Якщо у сімейки статки на десятки лярдів, то і робітниця з півлямом не шокує. Ви не по шістках копайте, а арештовуйте майно і бізнес. Там тільки державних надр в незаконному володінні на шаленні кошти.
28.04.2022 17:28 Ответить
То на нову швабру.
28.04.2022 17:22 Ответить
Это ж кем надо быть, чтобы на порносайт выложить видео с такой домработницей ...
28.04.2022 17:38 Ответить
Тепер він хатня робітниця))
28.04.2022 17:39 Ответить
та нову ганчірку...
28.04.2022 17:57 Ответить
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора https://www.gazeta.ru/tags/person/viktor_medvedchuk.shtml Медведчука изъято $467 тыс. и €87 тыс. Об этом сообщает http://ria.ru РИА «Новости» .

цей скрипач буйлу вже не потрібен
28.04.2022 21:24 Ответить
Робила мабудь ротом та уборщиця, і філейними частинами підробляла..
28.04.2022 17:23 Ответить
Ого насмо...тобто напідмітала...
28.04.2022 17:23 Ответить
НА-СА сала.
28.04.2022 17:27 Ответить
А вона тут до чого? Ліпше б запитали у суддів та митників про їхні статки.
28.04.2022 17:23 Ответить
А може вона коханка
28.04.2022 17:24 Ответить
Хатня робітниця "со всеми вытекающими последствиями"
28.04.2022 17:35 Ответить
Наубирала
28.04.2022 17:24 Ответить
Старый хер брал пример с Януковоща и кухарке присовывал
28.04.2022 17:24 Ответить
ось чого Марченко так інвестувала у свої бампери і обличчя, щось хоч якось прибиральницю наздогнати по оргазмам
28.04.2022 17:28 Ответить
Я тоже могу полы мыть. Я Підлога. дайте контактные номера
28.04.2022 17:25 Ответить
Це як в анекдоті... "пришла в офис на собеседование для работі секретутки... Вопрос: Вы умеете пользоваться компьютером, вы знаете делопроизводство? Ответ: нет. А что же вы умеете?... Я умею не беременеть!"
28.04.2022 17:40 Ответить
Є ще одиню
Так само - прийшла в секретутки. Директор заводу водить її і показує, от тут робоче місце, перерва з, до. Кава-брейк два рази з, до. І т.д. В кінці:
- є питання?
- а скільки я буду отримувати?
- ну ставку - 5000 грн.;
- ні.. не підходить;
- а скільки ж ви хотіли?
- 30 000 ;
- та ви що?! В мене головний інженер стільки отримує!
- ну то їб..сь зі своїм головним інженером."
28.04.2022 17:55 Ответить
Наубирала.
28.04.2022 17:26 Ответить
Нічого дивного не бачу. Якщо у сімейки статки на десятки лярдів, то і робітниця з півлямом не шокує. Ви не по шістках копайте, а арештовуйте майно і бізнес. Там тільки державних надр в незаконному володінні на шаленні кошти.
28.04.2022 17:28 Ответить
вот и я то же говорю! вы еще домработника проверте, он наверняка еще старательней работал... причем на два фронта
28.04.2022 17:55 Ответить
Гроші, вони такі гроші
28.04.2022 17:29 Ответить
Хорошо платил Витя Медведчук своей домработнице.
28.04.2022 17:30 Ответить
Просто он сорил деньгами, а она просто уборщица
28.04.2022 17:31 Ответить
28.04.2022 18:08 Ответить
ага....так именно уборщица и корень зла в этом семействе?? ))))
а прошвырнитесь-ка по охранникам, дворнику, садовнику, электрику, сантехнику... цельный синдикат))))
28.04.2022 17:32 Ответить
Вона просто добре вміла підмітати
28.04.2022 17:33 Ответить
бгггг ... в стиральной машине нашли?
28.04.2022 17:33 Ответить
Чого пристали? Ну намела собі жіночка, ну і що такого...
28.04.2022 17:34 Ответить
Облико морале. Руссо параша
28.04.2022 17:37 Ответить
Старий пень купался в ванні як пуйло. А марченко трахалась як в плейбой.
Житіе мое скінчилося.
28.04.2022 17:35 Ответить
Ось така ПРибиральниця
28.04.2022 17:35 Ответить
Якщо пошукати у всіх суддів і прокурорів разом з Венедіктовою, то прибиральниця скидатиметься на безпритульну сироту.
28.04.2022 17:37 Ответить
28.04.2022 17:38 Ответить
То може дарма Оксанка закликала обміняти чоловіка. А он воно як ....
28.04.2022 17:41 Ответить
Отож, панікує, а він не дуже до неї і сам хоче. Ми ще побачимо, як дві жіночки будуть одна-одну тягати за волосся, бо жіночки не прості, з характерами..
28.04.2022 17:50 Ответить
мабуть добре розбиралась шо де у якому вагоні криво лежить
28.04.2022 17:41 Ответить
у вагіні?криво?
28.04.2022 21:55 Ответить
Хто б вже казав
28.04.2022 17:45 Ответить
А хіба злочин вкрасти у злочинця ??
28.04.2022 17:50 Ответить
а аксанка марченка про це знае???
28.04.2022 17:51 Ответить
приныкал ксюхе на нос
28.04.2022 17:51 Ответить
Читал давненько на каком-то паблике расказ человека, работавшего садовником у одного очень и очень богатого украинца. Писал что получал около 15к евро в месяц. Премии на праздники и просто так, иногда больше зарплаты прилетали, от настроения царя зависило. Вообщем персонал жировал. Правда/нет - не утвверждаю, но впринципе такие суммы как у этой тетки нашли, можно заработать и без зрады с воровством, просто исполняя свою работу. А то что медведчук гнида это не ее вина.
28.04.2022 17:55 Ответить
Яка красіва сказка )
28.04.2022 18:29 Ответить
А налоги?
28.04.2022 18:40 Ответить
15 тис грн при курсі 8 грн за доллар - я ще повірю, однак15к євро - це перебор. Можливо це якийсь ландшафтний дизайнер, однак і 5 тис це вже забагато
28.04.2022 18:56 Ответить
А будку собаки обыскивали?
28.04.2022 17:57 Ответить
до масквы еще не дошли...
28.04.2022 18:20 Ответить
От цікаво було б у Венедіктової обшук провести. Скільки там би знайшли.
28.04.2022 17:58 Ответить
А на каком основании у "работницы" обыск устроили? Бабло не оружие с наркотой. К чему это я? А к тому, что зная профессионализм наших прокуроров, не пришлось бы возвращать изъятое, да еще с извинениями ...
28.04.2022 18:04 Ответить
Наприклад- телефон,дзвінок *піди туди,візьми то*,а таки вернуть з різницею для тих же прокурорів.
28.04.2022 20:01 Ответить
это вы еще у садовника не были ...
28.04.2022 18:05 Ответить
у трухіна було 150000, до прибиральниці мертвечука трохи не дотягує
28.04.2022 18:19 Ответить
Та там навіть страшно уявити
28.04.2022 18:56 Ответить
після вликої вйни взяли Русланову.певичку. Вона під час війни "чесала"в СРСР, а готівку переводила в брюлики. Один підпільний ювелір прямо вказав. Однак три дні шукали і нічого. Тоді взяди в оборот домохазяйку. А в неї вже знайшли при обшуку 800 предметів з каменями. Судили її за незаконне збагачення під час війни. Так що може хатня робітниця переховувала налічман медведчука на час підпілля.
28.04.2022 18:14 Ответить
28.04.2022 18:25 Ответить
Хороший спеціаліст завжди знайде роботу )
28.04.2022 18:30 Ответить
Фото домработницы можно в студию?
А то тут мнения разделились.
28.04.2022 18:30 Ответить
та ось вона -через пост зверху.
28.04.2022 20:42 Ответить
Клоунські шулери продовжують своє шапіто для лошар73% аби відволікти фокус уваги суспільства від більш значущих проблем. Наприклад, нагадайте мені прізвище того деятєля зе-влади, який наказав за місяць до вторгення розмінувати Чонгар? А хто говорив всю зиму, що американські змі нагнітають істерію замість того аби мінувати кордони і оголошувати мобілізацію? А може вам нагадати, як в середині лютого, зеденет відмовся додатково надати 50млрд для ЗСУ, бо йому конче потрібні були дороги. Так, мудачук має сконати в українській тюрмі, а його труп має бути викинутий на смітник, однак чого цю тварюку досі не позбавили депутатства? Невже у моносброду не хватає голосів?! А може просто ніхто не хоче цього робити? Як і позбавляти депутатства всіх зажопників.
28.04.2022 18:52 Ответить
Вона в Мертведчуків прибирала, а сміття не викидала, а пакети складала.
28.04.2022 18:59 Ответить
Нет Венедиктова, мы не скажем " ...що рано бити у дзвони ...". Мы скажем ПОЗДНО пить Боржоми, когда почки отвалились. Все украденные деньги давно выведены, вывезены и вложены. В т.ч. "честнейшими" прокурорами. А то, что вы находите - это "крошки со стола".
28.04.2022 19:01 Ответить
Якщо депутату від слуг Ковальову, якого визнали колаборантом. батьки подарували телеканал, то чому хатній робітниці не могди подарувати півмільйона
28.04.2022 19:06 Ответить
Уборщица Светлана Кривоногова получила от Путлера несколько миллиардов рублей.. Может это сёстры :0)
28.04.2022 19:36 Ответить
Ой жеж прибирала!!!!Прибирала-нічого не залишала! Знаю, знаю-є такі прибиральниц. От у моєі співробітниці-так прибиральниця чоловіка прибрала. До своіх рук. Ну і що?
28.04.2022 19:41 Ответить
Ну чьо нормальна кобіта , має підприємницьку здібність . Сортувала потім здавала сміття і в результаті ........
28.04.2022 19:48 Ответить
То у чому саме кримінал? бєнядіктовна має докази, що ці статки отримані злочинним шляхом?
28.04.2022 22:31 Ответить
Тю, та то вы ещё у повара обыск не делали.)))
28.04.2022 23:04 Ответить
 
 