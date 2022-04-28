У домработницы Медведчука во время обысков нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро, - Венедиктова

Во время обысков у домработницы кума Путина Виктора Медведчука нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) , изменения границ территории или государственной границы Украины) у домашней работницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопил, продала что-то, это ж жизнь.

Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", - рассказала она.

