У домработницы Медведчука во время обысков нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро, - Венедиктова
Во время обысков у домработницы кума Путина Виктора Медведчука нашли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) , изменения границ территории или государственной границы Украины) у домашней работницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопил, продала что-то, это ж жизнь.
Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", - рассказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цей скрипач буйлу вже не потрібен
Так само - прийшла в секретутки. Директор заводу водить її і показує, от тут робоче місце, перерва з, до. Кава-брейк два рази з, до. І т.д. В кінці:
- є питання?
- а скільки я буду отримувати?
- ну ставку - 5000 грн.;
- ні.. не підходить;
- а скільки ж ви хотіли?
- 30 000 ;
- та ви що?! В мене головний інженер стільки отримує!
- ну то їб..сь зі своїм головним інженером."
а прошвырнитесь-ка по охранникам, дворнику, садовнику, электрику, сантехнику... цельный синдикат))))
Житіе мое скінчилося.
А то тут мнения разделились.