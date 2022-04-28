Авиаудар по Запорожью: Пятеро человек травмированы, в том числе 11-летний мальчик

В результате авиаудара российскими оккупантами в Запорожье пять человек получили травмы, в том числе 11-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 28 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли авиационный удар ракетой класса Х-55 "воздух-земля" по Запорожью. В результате вражеской атаки разрушены жилые дома в частном секторе города. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

