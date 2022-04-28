РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8509 посетителей онлайн
Новости Война
11 048 14

Авиаудар по Запорожью: Пятеро человек травмированы, в том числе 11-летний мальчик

запоріжжя

В результате авиаудара российскими оккупантами в Запорожье пять человек получили травмы, в том числе 11-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 28 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли авиационный удар ракетой класса Х-55 "воздух-земля" по Запорожью. В результате вражеской атаки разрушены жилые дома в частном секторе города. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две российские управляемые ракеты попали в предприятие в Запорожье, есть жертвы, - ОВА

Автор: 

Запорожье (2735) обстрел (29035) Офис Генпрокурора (2599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Запорожье, держись! Храни вас Господь! 🙏😨
показать весь комментарий
28.04.2022 17:46 Ответить
+6
5 Копійок, ти там як?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:30 Ответить
+6
твари, чтоб у вас на раше все сгорело нахрен...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 Копійок, ти там як?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:30 Ответить
это в городе или за дамбой ДнЭС?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:33 Ответить
https://www.sq.com.ua/rus/novosti/28.04.2022/rossiiskie-oficery-nacali-rasstrelivat-svoix-soldat-pod-xarkovom-sbu https://www.sq.com.ua/rus/novosti/28.04.2022/rossiiskie-oficery-nacali-rasstrelivat-svoix-soldat-pod-xarkovom-sbu

показать весь комментарий
28.04.2022 17:32 Ответить
Подякуйте кучмі та пустовойтенку за ці ракети та літаки.Документ 2032-99-п, поточна редакція - Прийняття від 02.11.1999 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF/card3#Files
показать весь комментарий
28.04.2022 17:37 Ответить
Было 1100, продали 600, а где остальные.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:41 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 17:47 Ответить
По домовленості з США Україна повинна була знищити всі ці ракети та літаки.Але коли росія побачила,що у них на росії практично не має таких ракет,та обмаль важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС які несуть ці ракети вони вирішили їх вибити для своїх потреб.Вони не були продані,а були передані за газові борги українських олігархів!
показать весь комментарий
28.04.2022 17:48 Ответить
Запорожье, держись! Храни вас Господь! 🙏😨
показать весь комментарий
28.04.2022 17:46 Ответить
твари, чтоб у вас на раше все сгорело нахрен...
показать весь комментарий
28.04.2022 17:55 Ответить
новые завезенные наводчики
показать весь комментарий
28.04.2022 18:05 Ответить
Кажуть що ці люди втекли від війни з якогось села і поселились тут у родичів, а вона і тут їх знайшла.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:14 Ответить
Генеральний директор д.п.ЛУЧ пан Коростельов, 2(два) року тому, просив 40млн$, щоб закрити небо вітчизняним ПВО(ближньої та середньої дальності)!!! Що йому відповіла Ze-влада? Правильно,-не на часі...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:22 Ответить
Бабки перед подъездом рассказывали что за 40 млн.$ можно "закрыть небо" самой большой страны Европы?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:05 Ответить
Це був ромський будинок. Фашики теж зживали зі світу ромів та євреїв в першу чергу.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:30 Ответить
 
 