Авиаудар по Запорожью: Пятеро человек травмированы, в том числе 11-летний мальчик
В результате авиаудара российскими оккупантами в Запорожье пять человек получили травмы, в том числе 11-летний мальчик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 28 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли авиационный удар ракетой класса Х-55 "воздух-земля" по Запорожью. В результате вражеской атаки разрушены жилые дома в частном секторе города. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
