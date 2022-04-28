РУС
Новости Санкции против России Война
1 646 21

Санкции против России должны быть такими, чтобы не было возможности их обойти, - Зеленский

зеленський

Санкции ЕС против России должны быть сильными и действенными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Хочу поблагодарить господина Петкова за принципиальную позицию правительства относительно поддержки санкционной политики Европейского Союза. Хочу подчеркнуть, что санкции против России нужны только для того, чтобы заставить Россию искать мир. Чтобы это произошло, санкции должны быть действенными, мощными и не допускать возможности России обойти ограничения", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассчитывает, что Болгария и дальше будет поддерживать ужесточение санкций за эту войну.

Зеленский Владимир (21616) санкции (11765)
Топ комментарии
+4
Порадник сраний...а як Південь України здавати то де був ?
28.04.2022 18:33 Ответить
+3
Нет таких санкций, которые невозможно обойти. Это всегда вопрос только времени и денег.
28.04.2022 18:21 Ответить
+3
20 миллиардов❗👍 Байден хочет Украине дать оружие на 20 миллиардов $❗Дела по ходу серьёзней, чем можно было подумать. Кацапы гадят как могут.
28.04.2022 18:22 Ответить
20 миллиардов❗👍 Байден хочет Украине дать оружие на 20 миллиардов $❗Дела по ходу серьёзней, чем можно было подумать. Кацапы гадят как могут.
28.04.2022 18:22 Ответить
Вот ответь, кто ты? Дурак или провокатор?
28.04.2022 18:45 Ответить
Санкции не рубильник на трансформаторной подстанции. Необходимо время чтобы рабссеяне, и так говно привыкшие есть и в нем же спать, прочувствовали это.
28.04.2022 18:25 Ответить
......у параши подушка безопасности 300 ярдов зелёных и толь ко что пришло 66 ярдов за газ с начала года......
......санкции начнут разъедать экономику раши через 3-6 месяцев......и если это(санкции) продлиться достаточно долго(3-5 лет), то будет то, что с СССР.......
28.04.2022 18:26 Ответить
Нет таких санкций, которые невозможно обойти. Это всегда вопрос только времени и денег.
28.04.2022 18:21 Ответить
Глашатай.
28.04.2022 18:25 Ответить
Давно на форуме, не видел. Как там "Матькившина" воюет?
28.04.2022 18:54 Ответить
дело к вечеру. Цензор, выпускайте любимого ермака.
28.04.2022 18:27 Ответить
оставлю тут, шоб не забыть

28.04.2022 18:30 Ответить
єто другоє!!!Ви розколюєте!Не на часі!
30.04.2022 10:39 Ответить
Порадник сраний...а як Південь України здавати то де був ?
28.04.2022 18:33 Ответить
Як завжди вимагає якісь санкції а які не знає і сформулювати думку не може
28.04.2022 19:46 Ответить
Без текста від дермака не на жодну думку не здатний. Це - клініка.
29.04.2022 03:15 Ответить
Хочу подчеркнуть, что санкции против России нужны только для того, чтобы заставить Россию искать мир. Источник:
Прогресивний світ хоче щоб мордор назавжди зубожів та розпався, а зелень продовжує шукати мир в очах гітлера. Що означає нав'язливий стан та патологічна залежність від дермака.
29.04.2022 03:14 Ответить
 
 