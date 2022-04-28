Санкции против России должны быть такими, чтобы не было возможности их обойти, - Зеленский

Санкции ЕС против России должны быть сильными и действенными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Хочу поблагодарить господина Петкова за принципиальную позицию правительства относительно поддержки санкционной политики Европейского Союза. Хочу подчеркнуть, что санкции против России нужны только для того, чтобы заставить Россию искать мир. Чтобы это произошло, санкции должны быть действенными, мощными и не допускать возможности России обойти ограничения", - подчеркнул глава государства.

Зеленский рассчитывает, что Болгария и дальше будет поддерживать ужесточение санкций за эту войну.

