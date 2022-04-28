РУС
Мы не нападаем на Россию, мы хотим помочь Украине оградить себя от агрессии РФ, - Байден

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что только Путин может остановить войну против Украины.

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на риторику Кремля, мы хотим повторить, что мы не нападаем на Россию - мы хотим помочь Украине оградить себя от российской агрессии. Это был выбор Путина  - начать эту агрессию, и это может быть выбор Путина - остановить эту агрессию".

Россия является агрессором. В этом нет сомнений. Мир должен делать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности. Россия продолжает это нападение ценой огромных человеческих потерь. Мы видим многочисленные военные преступления, совершаемые на тех территориях, которые Россия пыталась контролировать. Как только эти преступления и зверства будут продолжаться, мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил американский лидер.

