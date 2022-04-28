РУС
Отправляю в Сенат США запрос для продления военных поставок в Украину, - Байден

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что США будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом американский лидер заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Я сегодня направляю в Сенат дополнительный запрос для того, чтобы мы могли продолжать отправлять в Украину важные военные поставки. И вот то дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение этих настолько важных дней, недель и месяцев в ближайшем будущем. Благодаря этому Украина сможет в дальнейшем устоять против российской агрессии.В рамках этой помощи будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, уже так эффективно используемых украинскими защитниками на поле боя", - сказал он.

По словам Байдена, США также продолжат оказывать гуманитарную помощь Украине. Это продукты питания, вода, лекарства и места обитания для беженцев.

Байден Джо (2799) США (27726) Сенат США (525)
Амерам-черговий респект.Разом до повної перемоги над мордором...
Байден просит Конгресс $33 миллиардов для Украины! Это фантастика!
Ракеты давай ,много много ракет ...
33 млрд. $ в т.ч. на 20 млрд $ прямые поставки оружия!
Байден просит Конгресс $33 миллиардов для Украины! Это фантастика!
Оружейники США потом будет ему ставить памятник.
a shto s lend-lizom ? progolosovali ili net ?
Йде ще слухання, пряма трансляція https://www.pbs.org/newshour/politics/watch-live-house-considers-legislation-for-ukraine-lend-lease-program-to-send-aid-to-that-country тут
O say can you see by the dawn's early light, и далее по тексту
З ленд-лізом усьо? Тіпа, вистачить з вас і рамштаймівських обіцянок. Чи ***** знову налякав тим, чого ні в кого немає? Бздуни, бл@дь
Судя по последним событиям, тут есть один очень вкусный цимес.Все вооружение, поставляемое Украине , оплатит сама русня,из арестованных активов. Тот случай, когда повешенный оплатил свою собственную веревку.
ахааха теперь будем валить бурятов и прочих чисто рузге эскалибурами
В Китаї родичам розстріляного корупціонера приходить рахунок за патрон.
Россия Украину демилитаризовала, демилитаризовала, - да так и не додемилитаризовала
Дідусь став справжнім Бандерівцем, ще і Сенат до цього примушує!
Батько наш Бандера про таке і не мріяв!
