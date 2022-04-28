Отправляю в Сенат США запрос для продления военных поставок в Украину, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что США будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом американский лидер заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Я сегодня направляю в Сенат дополнительный запрос для того, чтобы мы могли продолжать отправлять в Украину важные военные поставки. И вот то дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины в течение этих настолько важных дней, недель и месяцев в ближайшем будущем. Благодаря этому Украина сможет в дальнейшем устоять против российской агрессии.В рамках этой помощи будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, уже так эффективно используемых украинскими защитниками на поле боя", - сказал он.

По словам Байдена, США также продолжат оказывать гуманитарную помощь Украине. Это продукты питания, вода, лекарства и места обитания для беженцев.

